Опустевшие закрома Родины: подземное зернохранилище (ч1)

Летяга Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:30 by

Немало катаясь по просторам нашей страны, а также за ее пределами, невольно становишься готов практически ко всему. Неприметные люки в парках, покосившиеся сараи в лесах и разрушенные бетонные конструкции на вершинах гор могут скрывать под собой впечатляющие масштабы подземных сооружений. Исследователи, не склонные прятать под подушкой плоды своих изысканий, наперебой делятся красочными фотоотчётами - только успевай читать и удивляться, завидовать и строить планы! В этих отчётах гигантские подземные машинные залы чередуются с огромными спецобъектами на метрополитене, протяжённые выработки рудников и шахт - с многоуровневыми командными пунктами. Что ждёт впереди? Предсказать и предвидеть нереально, но и остановить любопытство не получается - каждый ржавый периметр, каждая рассохшаяся дверь может скрывать за собой то, чего ты никогда прежде не видел, что захватит дух и заставит споткнуться сердце.Простите за столь пафосное вступление, но сегодня я покажу вам невероятных масштабов подземное сооружение, заброшенное с начала 2000-х годов, прежде бывшее гигантским хранилищем зерна на случай глобальной беды. Найдя этот объект пару лет тому назад, я и подумать не могла, насколько огромным он окажется, когда наконец получится попасть внутрь, и какие яркие впечатления произведёт... Смотрите же!Внутри ангара находилась пустота, обладавшая странным незнакомым запахом. Металлическая конструкция по центру не была похожа ни на что прежде виденное, отверстия в ней позволили заглянуть внутрь темноты, зажечь фонарь - и не увидеть дна. Снизу поднимается прохладный воздух, прохладный - и сухой.Кинуть камень вниз и считать секунды до удара об дно или всплеска воды? К чему, если есть лестницы, несколько десятков лестниц одна под другой, параллельно которым спускается вниз вертикальный шнековый конвейер. Будь он блестящим и гладким, - вот получился бы аттракцион вместо скучного пересчитывания ржавых ступеней!Ствол из чугунных тюбингов, на некоторых из которых видны отпечатки года их выпуска... И года строительства этого странного местаПронумерованные пролёты отсчитывают десятки, и вот - на 39 уровне от земли - шнек за проёмом пропадает, сменяясь двумя лесенками - дальше вниз и немного наверхЗа этим небольшим подъемом находится небольшое помещение с парой запертых гермодверей, в которые, кажется, должно было что-то выходить...А со стороны спирального спуска выходят два желоба, не достающие до гермух по паре метров каждый.Вторая лесенка выводит к основанию ствола - можно задрать голову наверх и увидеть ту высоту, на которой остался солнечный свет и осенняя листва. А заодно вымокнуть от струящегося сверху дождя грунтовых вод.Конструкции у основания ствола выглядят ржавыми, но достаточно крепкимиВ обе стороны от ствола расходится просторная выработка, на стенах - таблички инструкций и устройства связи, подачи сигналов и управления клетью - лифтом, спускавшим и поднимавшим людей параллельно всем тем лесенкамКаждое из двух направлений выработки когда-то перекрывалось массивными гермоворотамиВ помещениях подле гермоворот стоят погрузчики, валяются паллеты, а также размещено специфическое оборудованиеЛюбопытство зовёт скорее отправиться вперед, за гермозатворыОгромный коридор, не просвечиваемый фонарем, загибающийся, разветвляющийся... Толстая труба воздуховода приглашает заглянуть в дверной проём под нейПыль. Серая мягкая пыль, поглощающая эхо и делающая звук шагов глухим, едва слышимым.Большие вентиляторы. Просто здоровенные!За вентустановкой - расходящиеся узкие вентиляционные штреки. Узкие грязные выработки, ведущие неведомо куда.Автор: Lana Sator.Опубликовал: bokrenok.

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