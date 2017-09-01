В национальных парках США мистическим образом пропадают дети

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 88 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:39 by

У меня нет и никогда не было никаких фобий. Мне не видятся серийные убийцы в каждой темной подворотне, когда я иду ночью по городу, я не боюсь быть съеденным диким зверем, гуляя в лесу.Байки о привидениях и демонах меня только веселят. В общем, трусом и паникером меня никак не назовешь.Но… Есть истории, из-за которых я время от времени не могу заснуть по ночам.Они описаны в книге бывшего офицера полиции Сан-Хосе Дэвида Полидеса. Он потратил тысячи часов на исследование случаев исчезновения людей в национальных парках Америки.И это далеко не обычные исчезновения. Под словом «обычные» я имею в виду случаи, которые можно (хотя бы теоретически) объяснить несчастными случаями, нападениями животных или криминалом.От этих, абсолютно подлинных историй, теряют дар речи даже те, кто обычно с легкостью делает заключения типа «их явно украли инопланетяне» или «в этом точно виноват снежный человек».В своей книге Полидес не пытается найти подозреваемых в описываемых им исчезновениях. Каждая история слишком невероятна, чтобы делать какие-либо умозаключения. Во многих историях фигурируют дети, и обстоятельства их исчезновения до жути похожи. Часто они просто растворялись в воздухе в нескольких метрах от своих родителей и при множестве свидетелей.Иногда их находили через несколько дней – абсолютно здоровыми, но со стертой, словно ластиком, памятью о том, что с ними происходило с момента исчезновения.Некоторых находили мертвыми и очень далеко от места исчезновения, в таких труднодоступных точках, добраться до которых и взрослому было бы не под силу.Некоторые люди исчезали и неожиданно появлялись спустя несколько часов или дней в местностях, неоднократно и тщательно прочесанных поисковыми командами.Некоторые исчезали бесследно, несмотря на все усилия профессионалов и впечатляющие масштабы поисков. Но есть в этих историях схожие черты, которые особенно потрясают и пугают до чертиков. Почти все исчезновения происходили перед началом страшных ураганов.Это как если бы «оно» пыталось помешать людям искать пропавшего. Подавляющее большинство исчезнувших – дети в яркой одежде. Чаще всего исчезновения происходят вблизи кустов с ягодами и гранитных глыб.Находят пропавших, как правило, рядом с пересохшими руслами водоемов.Стоит отметить, что в некоторых парках такие происшествия случаются чаще, в некоторых реже. Но особенно шокирующее число исчезновений связано с Национальным парком Йосемити.Каждая история исчезновения – достаточно странная. Но когда обнаруживаешь общие черты в сотнях случаев, становится действительно очень, очень жутко.Плюс к этому, пугает еще и реакция на эти случаи Службы национальных парков, правоохранительных органов и СМИ. Как ни странно, учитывая всю серьезность происходящего, Служба национальных парков не ведет никакой статистики, касающейся пропавших на их территориях людей.В некоторых случаях полиция и СМИ замалчивают или откровенно лгут об обстоятельствах исчезновения отдельных людей и пытаются вынудить семьи делать то же самое. Это можно понять.Расследовать такие случаи и найти для них рациональное объяснение практически невозможно. Только единицы, такие как Дэвид Полидес, пытаются привлечь внимание к этой проблеме. Он появляется в многочисленных теле и радио-шоу, использует возможность рассказать об исчезновениях как в мейнстримных, так и в альтернативных СМИ. При желании на Youtube можно найти множество леденящих кровь интервью с ним, как и свидетельства родных исчезнувших детей.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Офицер полиции исчезновения парк ураган

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