Поселок Шумихинский

Летяга Просмотров: 77 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:14 by

Ныне вымирающий (после закрытия угольных шахт) населенный пункт появился ещё в 1947 году как посёлок Горелое. Правда, располагался он на берегу Усьвы, в устье её небольшого притока речки Горелой. Первыми обитателями посёлка стали спецпереселенцы. Работали они на лесоповале и добывали уголь в небольших Гореловских штольнях.Дворец культуры и памятник ЛенинуВ начале 1950-х годов здесь появились более крупные угольные шахты Усьва 1-2 и Гореловская-2, в 1957 году объединённые в шахту имени 40-летия Октября.Стало застраиваться нынешнее местоположение посёлка, ближе к новым шахтам. Став в 1953 году посёлком городского типа, он получает новое название - Шумихинский. Появляется большой Дворец культуры, ставший украшением посёлка.Задний фасад. ДК типовой, например, аналогичный есть в Свердловской области (Нейво-Рудянка, да еще и заброшенный)Центральные улицы застраиваются двухэтажными домиками, про которые обычно говорят «построенные пленными немцами», а большая часть посёлка застраивается частными домами. Позднее, на центральной улице Ленина строятся и пятиэтажки."Немецкие" домики 1950-х годовВ 1990-е годы в посёлке проживало около 10 000 жителей, работала крупная шахта, имелись предприятия лёгкой промышленности. Но уже начались черные времена реструктуризации Кизеловского угольного бассейна, и в 1997 году на шахте имени 40 лет Октября, принадлежавшей АО «Кизелуголь», была остановлена добыча угля. Шахта была выделена в отдельное акционерное общество, под названием шахта «Штольневая», но к 2000 году была окончательно закрыта.Местная котельная работала на угле, поэтому её срочно пришлось переводить на газ. Начались сложности с водоснабжением посёлка (вода подавалась только несколько часов в сутки).В итоге на 2014 год в посёлке осталось около 1300 жителей. На площадке бывшей шахты имени 40 лет Октября работает предприятие по производству древесного угля (преемственность!).Между тем поражает количество природных достопримечательностей в окрестностях посёлка: Каменный город, многочисленные пещеры Сухого лога, Шумихинские скалы. И посреди всей этой красоты умирающий посёлок.Автор: Владислав ТимофеевДополнительно фото Efny

Ключевые слова: Пермский край посёлок-призрак угольная шахта заброшка

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