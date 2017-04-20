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Заброшки


Заброшки

Поселок Шумихинский

http://farm8.staticflickr.com/7396/8929471631_acd21a2587_c.jpg
Ныне вымирающий (после закрытия угольных шахт) населенный пункт появился ещё в 1947 году как посёлок Горелое. Правда, располагался он на берегу Усьвы, в устье её небольшого притока речки Горелой. Первыми обитателями посёлка стали спецпереселенцы. Работали они на лесоповале и добывали уголь в небольших Гореловских штольнях.
Дворец культуры и памятник Ленину
https://uraloved.ru/images/mesta/perm-krai/usva/shumihinskiy-1.jpg
В начале 1950-х годов здесь появились более крупные угольные шахты Усьва 1-2 и Гореловская-2, в 1957 году объединённые в шахту имени 40-летия Октября.

Стало застраиваться нынешнее местоположение посёлка, ближе к новым шахтам. Став в 1953 году посёлком городского типа, он получает новое название - Шумихинский. Появляется большой Дворец культуры, ставший украшением посёлка.
Задний фасад. ДК типовой, например, аналогичный есть в Свердловской области (Нейво-Рудянка, да еще и заброшенный)
https://uraloved.ru/images/mesta/perm-krai/usva/shumihinskiy-2.jpg
Центральные улицы застраиваются двухэтажными домиками, про которые обычно говорят «построенные пленными немцами», а большая часть посёлка застраивается частными домами. Позднее, на центральной улице Ленина строятся и пятиэтажки.
"Немецкие" домики 1950-х годов
https://uraloved.ru/images/mesta/perm-krai/usva/shumihinskiy-4.jpg
В 1990-е годы в посёлке проживало около 10 000 жителей, работала крупная шахта, имелись предприятия лёгкой промышленности. Но уже начались черные времена реструктуризации Кизеловского угольного бассейна, и в 1997 году на шахте имени 40 лет Октября, принадлежавшей АО «Кизелуголь», была остановлена добыча угля. Шахта была выделена в отдельное акционерное общество, под названием шахта «Штольневая», но к 2000 году была окончательно закрыта.
https://uraloved.ru/images/mesta/perm-krai/usva/shumihinskiy-3.jpg
Местная котельная работала на угле, поэтому её срочно пришлось переводить на газ. Начались сложности с водоснабжением посёлка (вода подавалась только несколько часов в сутки).
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В итоге на 2014 год в посёлке осталось около 1300 жителей. На площадке бывшей шахты имени 40 лет Октября работает предприятие по производству древесного угля (преемственность!).

Между тем поражает количество природных достопримечательностей в окрестностях посёлка: Каменный город, многочисленные пещеры Сухого лога, Шумихинские скалы. И посреди всей этой красоты умирающий посёлок.
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Автор: Владислав Тимофеев
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Дополнительно фото Efny
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Сегодня, 11:14 by ЛетягаПросмотров: 77Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пермский край посёлок-призрак угольная шахта заброшка

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