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Заброшки


Заброшки

Поселок-призрак Юбилейный. Пермский край

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Основан в 1957 году на месте добычи каменного угля. Назван в честь 160-летнего юбилея Кизеловского угольного бассейна. Здесь располагалась достаточно крупная Шумихинская шахта, разработка которой началась в 1969 году.
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В 90-е годы месторождения Кизеловского угольного бассейна были признаны нерентабельными, после чего началось постепенное закрытие шахт и переселение жителей.
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Стоит отметить, что добыча угля на Шумихинской шахте была вполне выгодна, а её запасов хватило бы ещё на более чем 30 лет.
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Население поселка, рассчитанного на 50 000 жителей, сократилось в разы. Тем, кто работал в шахте на момент ликвидации, выдали сертификаты на квартиры в других районах. Здесь же остались пенсионеры и все те, кто не был задействован непосредственно на добывающей работе.
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По результатам переписи населения 2010 года в посёлке проживает 1180 жителей. Неоднократно предпринимались попытки полностью расселить вымирающий посёлок.
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Пятиэтажный дом в Юбилейном можно купить за 1 миллион рублей, но покупать их никто не спешит, так как разобрать и перевезти стройматериалы выйдет дороже.
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Население посёлка продолжает сокращаться. Людям приходится покидать пустые многоэтажки и переселятся в "живые".
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Автор: ExcitingRussia
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Плюс фотографии из сети.
Сегодня, 10:38 by ЛетягаПросмотров: 102Комментарии: 0
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Ключевые слова: Посёлок посёлок-призрак Пермский край каменный уголь заброшка

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