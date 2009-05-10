Рабочие посёлки Назиевского торфопредприятия

Lynx Просмотров: 81 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:26 by

Заброшенные поселки, разбросанные в разной протяженности от станции Назия. Бывшая "Русская Америка", рабочие поселки по добыванию торфа. Находятся чуть дальше Мги.Сейчас возле станции есть обитаемый поселок. Была там на этой неделе. Красотой он тоже не блещет, но сгнившие, заброшенные домики с участками выкупают и застраивают новые. Жизнь маленькая есть, но она кипит (все фото взяты из интернета).Опустевшие же поселки находятся намного дальше от самой станции. Самый ближайший к станции находится примерно в трех километрах, но по такой грязи пройти сейчас там невозможно. Если только в объезд, имея личный автомобиль, либо той же электричкой, только следовать от станции Жихарево. Думаю повторно выехать туда уже летом.Но это все отступление. Перейду к истории.В 1933-м году в этот район прибыла группа американцев, которая решила добывать тут торф. Центром торфоразработок стал появившийся тогда же посёлок Назия, откуда к местам добычи подвели узкоколейную железную дорогу. На ней создали несколько станций — Сортировочная, 41-й Пикет, Второй Посёлок, 128-й Пикет, 186-й Пикет и Пятый Посёлок. Всего было построено восемь рабочих посёлков. Весь район стал называться "Русской Америкой".Сейчас некоторые из поселков исчезли. После войны их просто не восстанавливали. Сегодня от узкоколейки, по которой после окончания добычи торфа развозили продукты, местами остались лишь закопанные временем в землю шпалы, по некоторым участкам проложены грунтовые дороги.Расположен в 2 километрах к юго-востоку от Назии. Соединялся с железнодорожной платформой 41-й Пикет.Расположен в 4,2 километра к югу от Назии. Соединялся с железнодорожной платформой Второй Посёлок. Здесь от узкоколейки ответвлялась линия на юго-запад, которая проходила западнее Люкосаргского озера.Расположен в 7 километрах к юго-востоку от Назии. В посёлке располагалась платформа 128-й Пикет. Восточнее начинаются пруды рядом с Тянегожским озером.Расположен в 12 километрах к югу от Назии. От узкоколейки в посёлок тянулась дополнительная ветвь.Расположен в 12,5 километрах к югу от Назии. Здесь заканчивалась узкоколейная дорога. В посёлке были две платформы — 186-й Пикет и Пятый Посёлок. Узкоколейка с юга обрамляла границы посёлка.Располагался возле платформы Поляны. После войны восстановлен не был.Другое название — Америка. Располагался севернее рабочего посёлка № 1. После войны не восстанавливался.Располагался западнее рабочего посёлка №5. После войны не восстанавливался.Места атмосферные наверняка. Я хоть и была только на станции Назия, но там тоже сохранились дома того времени. Заброшенные и просевшие. Все это по-своему красиво и притягательно.Вот еще несколько снимков напоследок (тоже не моих, к сожалению). Время словно застыло.

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