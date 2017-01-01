Ропшинский дворец

Lynx Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:01 by

История дворца начинается с Петровской вотчины. Пётр Первый построил здесь небольшую усадьбу, которая предназначалась под лечебницу. Позднее император жалует усадьбу Ф. Ю. Ромодановскому, после смерти которого земли достаются его внучке, жене Михаила Головкина. Именно тогда появились первые каменные строения в этих местах.Елизавета Петровна преобразовала усадьбу при помощи Б. Растрелли в комплекс построек и незадолго до своей смерти подарила Ропшу Петру III, где последний и погиб от рук заговорщиков.При Григории Орлове усадьба пришла в упадок, так как тот больше занимался своими гатчинскими землями. В 1801 году Ропша достаётся Павлу I. Последние счастливые дни усадьба застала при последнем императоре России - Николае II.В советское время дворец был национализирован, всё имущество было вывезено на продажу. В годы Великой Отечественной войны усадьба подверглась сильному обстрелу и поджогу.В 1985 году дворец был передан Ломоносовской птицефабрике с целью создать здесь санаторий для птичниц. Но запланированному помешал пожар 1990 года.В январе 2015 года случился обвал колоннады. А года три назад кованные чугунные перила были срезаны на металлолом. На сегодняшний день дворец законсервирован и безуспешно ждёт выделения средств на реконструкцию.

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