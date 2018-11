Кукольный домик, ETNV и UhaulsAreExpensive - новые загадки

Начну с самого начала и коротко. В интернете появился странный русскоязычный канал ETNV TV, который изначально размещал эпизоды некоего "сериала", который представлял собой короткие ролики, где мужчина, скрывая свое лицо, рассказывал о том, как попал в некий "дом" на "собрание". При этом понять что-либо было весьма сложно. Типичный эпизод:Помимо всего этого, канал пополнялся иным контентом, который был не менее загадочным и пугающим. Например, сериал "Куб":Или вот вам порция более странного контента:Жуткий женский голос с каким-то провинциальным акцентом сквозь шум читает странный текст: "Кончики губок вздрагивают, но вот она уже перестает сдерживаться". Это цитата из романа "Преступление и наказание": "... ее губки раздвигаются в улыбку; кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться". Это было описание кошмарного сна Свидригайлова, одного из персонажей романа.Сам канал считается новым, первые видео появились в году 2016, но мало кто знает, что существовал некий канал, который был похож на этот, но зарегистрирован задолго до него. Это канал UhaulsAreExpensive. Переводится как Ухаулс, очень дорогой. В интернете нет пояснения, что это такое и сколько это стоит. Единственное, что было найдено мной, - это "U-Haul — американская компания, предоставляющая услуги в области мувинга и аренды грузовиков, прицепов, складов для хранения вещей". Хотя тут, скорее всего, речь идет о шифре.Там есть три видео, при этом вообще не на русском. Например, первое видео: crazy days- etnv (2008 год):Описание самых интересных моментов: под веселую музыку проносятся некие дома. Все нарисовано примитивно. На 0:21 показан взрыв. На 0:29 нам показывают табличку "beware of dynosnail" - все написано крупными буквами. Бойтесь Диноснайла (или же Дайноснайла) - это вторая загадочная фраза, так как в интернете тоже этого слова нет. Скорее всего, это тоже шифр.На 0:45 мы видим человека в очках рядом с компьютером (у него в руках оружие). В сериале "Кукольный домик" неоднократно упоминался этот персонаж, возможно, он был врагом главного героя. Но тот ли это человек в очках - неясно.На 1:08, в конце, видно надпись ETNV - при этом шрифт похож на тот, который используется на канале. Что это такое - неясно.Помимо этого, есть два трека с живыми людьми - какие-то музыканты играют песни. Одна из песен называется "Providence", а вторая - "The Grey".Второй ролик "The Grey" (дата съемки примерно 2006 - 2007, публикация в 2007 году) интересен более всего:Описание под роликом гласит: "Glasseye formed in Providence in 2005 with Joe Meers and Alex Svoboda. Alex plays violin on this song. Now Glasseye is Joe Meers and Josh Fasano" (Glasseye образовался в Провиденсе в 2005 году Джо Меерсом и Алексом Свободой. Алекс играет на скрипке в этой песне. Теперь Glasseye - это Джо Меерс и Джош Фазано). Алекс ("ей" или "андр"). Свобода - возможно, это автор канала, так как является русским. Но это не точно.Там показаны сами музыканты, их фото, какие-то бессвязные пейзажи... На 4:33 мы видим съемки апартаментов. Неизвестно, что это за дом, возможно, тот самый.В 2018 году на канале ETNV TV было выложено видео "Тот самый дом", где были показаны некоторые апартаменты, но неясно, этот ли это дом, который на видео 2006-2007 года:В целом, хочу сказать, что связь каналов неясна и не доказана. Возможно, что авторы каналов разные, а ETNV - это шифр некой тайной организации или позывные.Автор публикации: happyfoxАвтор представленного контента и источники: ETNV TV

