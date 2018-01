MOOR TNELIS.mp4

Сидел я как-то на Ютубе, искал смертельный файл под названием "Афогидашизм". И тут мне на глаза попадается видео MOOR TNELIS. Оно длится 2 минуты 15 секунд. На картине была изображена какая-то девушка, избитая, что ли... "Ну, да ладно", - подумал я и начал просмотр.Описание видео:0:00-0:05 - чёрный экран;0:05-0:39 - странный туннель с пугающим звуком, ведущий вверх. Возможно, он ведёт в рай;0:39-0:52 - надпись: "Why you are afraid of us?". Тихая музыка. Тест переводится, как: "Почему вы боитесь нас?";0:52-1:08 - короткие помехи и надпись: "This is not exit", то есть: "Это не выход";1:09-1:16 - голова человека с помехами;1:17-1:22 - текст: "You know real true... And i eat your soul...". По-русски это значит: "Вы знаете настоящую истину ... И я ем вашу душу ...". Периодически экран мигает белым;1:23-1:28 - пентаграмма и череп с рогами. На фоне жуткий звук;1:29-1:34 - та самая девушка, растянутая на весь экран;1:35-1:34 - чёрный экран;1:35-1:50 - пентаграмма, а далее надпись: "You are dead", то есть: "Ты мертвец";1:51-1:52 - чёрный экран;1:53-1:58 - лицо мужчины на белом фоне и текст: "Good night, my dear", перевод: "Спокойной ночи, дорогая";1:59 - чёрный экран.Даже и подумать нечего насчёт этого видео. Когда я его посмотрел, я не начал резать себе вены и уж тем более - прыгать с крыши. Я просто почувствовал небольшой страх. Этот ролик выложил канал, который сейчас вообще не активен. Автор пишет, что это, цитирую: "Какая-то психоделическая пародия на Silent Hill: The Room, как я понял".Само видео:

