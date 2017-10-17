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Видео-страшилки

MOOR TNELIS.mp4

Сидел я как-то на Ютубе, искал смертельный файл под названием "Афогидашизм". И тут мне на глаза попадается видео MOOR TNELIS. Оно длится 2 минуты 15 секунд. На картине была изображена какая-то девушка, избитая, что ли... "Ну, да ладно", - подумал я и начал просмотр.

Описание видео:
0:00-0:05 - чёрный экран;
0:05-0:39 - странный туннель с пугающим звуком, ведущий вверх. Возможно, он ведёт в рай;
0:39-0:52 - надпись: "Why you are afraid of us?". Тихая музыка. Тест переводится, как: "Почему вы боитесь нас?";
0:52-1:08 - короткие помехи и надпись: "This is not exit", то есть: "Это не выход";
1:09-1:16 - голова человека с помехами;
1:17-1:22 - текст: "You know real true... And i eat your soul...". По-русски это значит: "Вы знаете настоящую истину ... И я ем вашу душу ...". Периодически экран мигает белым;
1:23-1:28 - пентаграмма и череп с рогами. На фоне жуткий звук;
1:29-1:34 - та самая девушка, растянутая на весь экран;
1:35-1:34 - чёрный экран;
1:35-1:50 - пентаграмма, а далее надпись: "You are dead", то есть: "Ты мертвец";
1:51-1:52 - чёрный экран;
1:53-1:58 - лицо мужчины на белом фоне и текст: "Good night, my dear", перевод: "Спокойной ночи, дорогая";
1:59 - чёрный экран.

Даже и подумать нечего насчёт этого видео. Когда я его посмотрел, я не начал резать себе вены и уж тем более - прыгать с крыши. Я просто почувствовал небольшой страх. Этот ролик выложил канал, который сейчас вообще не активен. Автор пишет, что это, цитирую: "Какая-то психоделическая пародия на Silent Hill: The Room, как я понял".
Само видео:


Новость отредактировал Lynx - Вчера, 16:13
Причина: Изменен раздел. Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:13 by FufstoryПросмотров: 54Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Видео черный экран страшилка звуки пугалка

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Вчера, 16:37
0
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Да большинство якобы смертельных видео имеют тот же характер, просто напугать. Хотя черт его знает как такие видео влияют на людей со слабой психикой.
Зарегистрирован: 17.10.2017
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