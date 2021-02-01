Создатель звёзд

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:07

swandance Просмотров: 160 Комментарии: 0 +1 Вчера, 11:07 by

Важность духовного развития гораздо выше, чем всё остальное. И это не только нравственность и соблюдение заповедей. Но, так же, добрые дела, которые помогают набирать энергию и информацию - а из энергии и информации как раз и состоит жизненный опыт. За этим опытом мы и приходим в материальные миры разных вселенных. Так же важно развивать парапсихологические способности. Например, внетелесные практики. Рассказ большой, надеюсь модераторы его отредактируют, чтобы легче было читать.Выкладываю только краткое содержание из википедии, так как он огромен.=========================================Создатель звёзд (англ. Star Maker) — научно-фантастический, философский, визионерский роман британского философа и писателя Олафа Стэплдона, опубликованный в 1937 году.Книга представляет собой непревзойдённое по размаху описание истории Вселенной и эволюции разума во Вселенной на протяжении всего её существования от зарождения до конца и далее за пределами космического пространства и времени — как пишет автор в Предисловии, «набросок пугающей, но жизненно важной совокупности всего». Стэплдон описывает ступени и направления развития общества, жизни и сознания в космосе, рисует растянувшийся на десятки миллиардов лет путь разума к постижению мироздания, его источника и цели. В конце этого пути сам космос оказывается лишь «щепкой, дрейфующей в бескрайнем и бездонном океане бытия», и разум вырывается за пределы Вселенной, чтобы постичь её последние тайны.Роман называют сокровищницей научно-фантастических идей. Многие идеи романа почерпнуты автором из знаменитого эссе английского физика и футуролога Джона Бернала «The World, the Flesh & the Devil» (1929), которому Стэплдон выражает благодарность в предисловии.========================================«Создатель звёзд» следует путём, проложенным более ранним футурологическим романом Стэплдона «Последние и первые люди» (1930), в котором описана двухмиллиардолетняя история будущего человечества. В новой книге Стэплдон делает попытку заглянуть ещё дальше, охватив всю историю Вселенной. Книга выросла из незавершённого романа «Создатель туманностей» (Nebula Maker), работу над которым Стэплдон прекратил в 1933 году (опубликован посмертно, в 1976 году). Сам Стэплдон, по словам его жены, считал «Создателя звёзд» своей лучшей книгой.В Предисловии, датированном мартом 1937 года, Стэплдон характеризует свою книгу как попытку взглянуть на кризис современной цивилизации (стремительно приближающий её к катастрофе) в перспективе космической эволюции, «на фоне звёзд».Роман необычен по форме. Он практически полностью лишён диалогов и по форме напоминает скорее учебник по истории будущего (а в последних главах — философский трактат), чем художественное произведение («скорее эссе, чем романом» называет его Станислав Лем, и сам автор в предисловии замечает, что «по стандартам художественной литературы… фактически это вовсе даже не роман»). В жанровом отношении книгу можно сравнить со средневековыми видениями.Отмечают, что в социальных вопросах взгляды Стэплдона, воплощённые в книге, близки к марксизму, а в метафизических (в частности, представление о Создателе) — к концепции Уайтхеда, с которой Стэплдон был хорошо знаком.Станислав Лем указывает на заметные совпадения философской концепции Стэплдона с теологическим эволюционизмом Тейара де Шардена.Помимо необычных для своего времени идей относительно эволюции разума в Космосе, роман Стэплдона изобилует разнообразными идеями как в области фантастики, так и футурологии. Среди его предвидений можно выделить: идея галактической федерации, космические поселения в виде искусственных полых «планет» (дается описание их конструкции и систем жизнеобеспечения), использование обычных планет в качестве межзвездных кораблей (движение осуществляется направленными атомными взрывами), идея астропоселения в виде колец из гигантских жилых орбитальных станций, вращающихся вокруг звезды (фактически повторена идея «колец Циолковского»), идея астропоселения в виде «сферы Дайсона», концепция межгалактического корабля в виде искусственно направляемой по определенной траектории звезды с планетами, орбитальные станции с искусственным источником света для освещения планеты в период ее перемещения от одной звезды к другой (на основе аннигиляции материи), концепция жидкостной ракеты с атомной боеголовкой, концепция ядерной войны с применением атомных ракет, виртуальная реальность, концепция параллельных миров на основе квантовой теории (фактически предсказана многомировая интерпретация Эверетта), использование атомных космических кораблей для межзвездных полетов, идея «живого мира» (позднее развита С.Лемом в романе «Солярис»), межзвездные войны различных разумных цивилизаций, инопланетяне различного вида, коллективный разум (обсуждаются самые разные варианты подобных существ), разумные звезды, разумные галактики, разумные плазменные существа, живущие на поверхности звезд, альтернативные Вселенные (похожие на нашу и отличающиеся от нее по физическому устройству), высказана идея Мультивселенной, состоящей из похожих друг на друга или же наоборот, отличающихся Вселенных, описаны вселенные с альтернативной конструкцией времени, высказана идея существования таинственного надвселенского Сверхразума, повторена идея Чижевского о влиянии циклов солнечной активности на историю, описаны разнообразные глобальные катаклизмы, грозящие Земле (ледниковый период, падение астероида и т. п.), описано использование солнечной энергии с помощью солнечных батарей, описаны планеты, существующие в системах двойных звезд, впервые в фантастике описан Большой Взрыв и энтропийное затухание вселенной, впервые в художественной литературе описано космологическое расширение вселенной, колонизация галактики.==========================================Рассказчик обретает способность усилием мысли перемещаться, покинув своё тело, в космическом пространстве (а также во времени). Как он понимает позднее, его перемещение по космосу направляется чувством «духовного притяжения» к другим разумным существам. Сперва он способен обнаруживать таким способом лишь миры, населённые схожими с ним существами; затем, вступая с некоторыми из этих существ в мысленный контакт (подобие телепатического общения), он постепенно расширяет свою «чувствительность». Не теряя индивидуальности, вместе они образуют некое духовное единство, коллективный разум, открытый каждому индивидуальному сознанию и выводящий его на новый уровень. Продолжая вместе путешествие из мира в мир и приобретая всё новых отличных от них спутников, они постепенно расширяют свои способности, свой духовный диапазон.Путешественниками движет стремление постичь сущность той творящей силы, чьё присутствие во Вселенной они ощущают (и которую называют Создателем звёзд), и то, «какую именно роль играет в космосе, как в целом, сообщество разумных существ».В своём перемещении в пространстве и времени они встречают разнообразные формы жизни, общества и сознания; видят космос на разных этапах его истории. Путешественники постепенно расширяют свой духовный горизонт, пока, наконец, слившись с наиболее развитым космическим разумом, они не оказываются способны предстать перед Создателем звёзд.====================================================Стадии развития общества и сознания.Стэплдон рисует два взаимосвязанных направления развития общества и сознания: 1) установление всемирного сообщества, то есть достижение единства индивидов при сохранении ими своей индивидуальности (ср. идеи всеединства), и 2) духовное развитие. Инструментом этого движения Стэплдон видит появление и развитие коллективного разума, поддерживаемого с помощью непосредственного мысленного контакта между индивидами (подобия телепатии).Фаза кризисаБудучи поначалу способным посещать лишь миры, подобные его собственному, рассказчик обнаруживает там «такой же духовный кризис, какой лежит в основе всех бед Homo sapiens в наши дни»: социально-экономические противоречия, индивидуализм в сочетании с национализмом, развитие естественных наук и технологий в сочетании с кризисом культуры и духовности. «Я пришел к мысли, что этот кризис имел два аспекта. Он одновременно был и моментом борьбы духа за способность создать истинное всемирное сообщество, и этапом в многовековых поисках правильного, единственно верного, духовного отношения к Вселенной».Утопические» мирыДалеко не всем мирам удаётся преодолеть фазу кризиса, и лишь очень редкие миры, развиваясь, достигают высочайшего уровня социального и духовного развития, где бы «социальная система во всем мире была организована таким образом, чтобы… каждый индивидуум обладал всем необходимым для жизни и возможностью полностью реализовать себя к своему удовольствию и на благо общества» — в творчестве, общении, познании вселенной и собственной природы. Техника, беря на себя заботу о поддержании цивилизации, предоставляет каждому возможность свободной самореализации. В этих «пробуждающихся мирах» не было отдельных государств; «царила общественная собственность на средства производства и никто не мог использовать труд других с целью личной наживы»; подчинение законам достигалось не принуждением, а было сознательным и добровольным. Такие расы в дальнейшем прибегали и к искусственному изменению своей природы, что в одних случаях приносило пользу и развитие (так, продолжительность жизни увеличивалась в несколько раз или много больше, вплоть до бессмертия), в других — заканчивалось катастрофой.Пробудившиеся» миры (Мировой разум)Наконец, «когда социальная сплоченность индивидуумов в рамках мирового сообщества стала такой же прочной, как взаимосвязь элементов нервной системы», что требовало развития телепатии, приходила высшая ступень развития сознания: всемирный, коллективный разум, «обладающая сознанием индивидуальность мира как целого». Каждый индивид, сохраняя индивидуальность, в то же время оказывается сопричастен этому общему мировому разуму, обладающему качественно новыми возможностями. «Последним, и самым трудным, рубежом… было обретение психической независимости от времени и пространства, способности непосредственно наблюдать за событиями, удаленными от индивидуума во времени и пространстве, и даже принимать в этих событиях участие».Галактическое Сообщество МировПробудившиеся миры постепенно распространялись всё дальше по Галактике, заселяя близлежащие планеты или строя искусственные планеты. Уровень технического развития позволял им при необходимости путешествовать, используя как корабль целую планету или даже планетную систему. При этом главные их усилия были сосредоточены не на техническом прогрессе и космических полётах, а на духовном развитии, познании Вселенной и себя, совершенствовании телепатической техники и установлении телепатического контакта с разнообразными пробудившимися мирами. В некоторых случаях они осторожно, с помощью телепатического воздействия, помогали менее развитым расам преодолеть фазу кризиса и перейти на следующий этап развития. Наконец для перехода на новый уровень духовной деятельности они создают общегалактическое сообщество миров, находящихся в телепатическом контакте, которое образует коллективный разум высшего порядка, телом которого служат пробудившиеся миры Галактики.Симбиоз звёзд и планетГалактика устанавливает телепатическую связь с разумными мирами других галактик и готовится вступить с ними в физический контакт, отправив в путь несколько звёздных систем. Но этому препятствует неожиданная катастрофа: многие из звёзд, окружённых планетами, начинают взрываться, уничтожая эти миры. Звёзды, тоже оказавшиеся сознающими существами, стремятся избавиться от планет-«паразитов». Со звёздами удаётся вступить контакт, и спустя некоторое время между звёздами и их искусственными планетными системами, которые создают и заселяют разумные расы, устанавливаются симбиотические отношения. В Галактике возникает сообщество звёзд и планетных систем. Объединённый галактический разум звёзд и населения планет приобретает новое качество.Космический разумОднако Галактика и весь космос стареют, всё больше звёзд остывает — истощаются источники энергии. Мёртвые звёзды превращают в искусственные солнца или, после того как они покрываются твёрдой корой, заселяют видоизменёнными для жизни в таких тяжёлых условиях разумными существами. От планов межгалактических перелётов приходится отказаться. Но несмотря на физическое старение Вселенной, сознание набирает силу. Галактический разум, понимающий, что время его существования ограничено, сосредоточивается на развитии духа и постижении Вселенной. Галактика устанавливает телепатические связи с другими пробудившимися галактиками, вливаясь в космическое сообщество галактик. Пробудившиеся галактики телепатически воздействуют на менее зрелые, стараясь и максимально увеличить совокупную мощь космического разума. Установление контакта с туманностями насыщает космический разум новым качеством, ещё больше увеличивая его мощь.Момент истины: Создатель звёзд«Когда больше чем половина всей многомиллионной армии населённых галактик стали полноправными членами космического сообщества и было ясно, что на большее рассчитывать не приходится, — наступил период вселенской медитации. Население звёзд поддерживало их „утопические“ цивилизации и занималось своими личными делами и отношениями, но в то же самое время на коллективном плане перестраивало всю структуру культуры космоса. Я не буду рассказывать об этой фазе. Скажу только, что каждая галактика и каждый мир придали своему разуму особую творческую функцию, посредством чего каждый мир впитывал результаты труда всех других миров и галактик. К концу этого периода „я“, коллективный разум, предстал в совершенно новом виде, словно только что выбравшаяся из куколки бабочка; и на одно только мгновение, которое поистине было моментом истины космоса, „я“ предстал перед Создателем звёзд».=================================================Распад космического разума и смерть космосаЭнергия звёзд иссякает, численность населения повсюду сокращается, пока наконец не становится слишком малой, чтобы сохранять единство мирового разума. Ясность космического разума угасает. Наконец он разрушается, и немногие оставшиеся миры доживают, пока полностью не истощатся необходимые для жизни запасы энергии и материи. Тогда жизнь во Вселенной исчезает. Остаётся только безжизненная и всё более остывающая материя.За пределами ВселеннойВ «момент истины» космический разум постигает Создателя звёзд — творящую силу, источник и цель всего, вечный абсолютный дух (ни разум, ни материя), существующий вне космического времени. Создатель порождает космос и созерцает своё творение.Но космос оказывается не один — есть и другие космосы (другие пространства и времена), сосуществующие в вечности. Создатель звёзд — «развивающийся, пробуждающийся дух»: создавая мир за миром, он «учился у своего творения, и, таким образом, перерастая его, стремился к осуществлению все более грандиозных планов». При этом Создатель стремился «создать такие вселенные, каждая из которых содержала бы какое-нибудь уникальное достижение в области познания и выражения», ибо духовные достижения сотворённых существ «явно были тем инструментом, с помощью которого сам Создатель звёзд, от космоса к космосу, пробуждался к более ясному сознанию».Ни любовь, ни понятия добра и зла не являются для Создателя определяющими. В этом концепция Стэплдона радикально отступает от христианства (настолько, что христианин К. С. Льюис даже называет философский финал книги «чистым поклонением дьяволу»). То ли непредвиденные качества творения, то ли вносимое самим Создателем разрушительное, противоречивое начало часто извращают творение и несут ему страдания и падение. Даже существа, стоящие на высших ступенях духовного развития, нередко оказываются обречены на глубочайшие страдания. И Создатель не стремится избавить их от страданий; его взгляд на своё творение — это скорее взгляд художника и экспериментатора.Незрелое творениеВначале Создателя звёзд интересовала лишь физическая сторона действительности. Первый созданный им космос был совсем прост — он представлял собой смену тишины и звука, образующую сложный меняющийся ритм. Последующие космосы становились сложнее. Наконец Создатель звёзд ввёл в космос существ, обладающих разумом.Первые вселенные часто были внепространственными, имея лишь временное измерение. Их наполняли потоки качеств, образующие временные структуры, например подобия «мелодий», где пространство заменяла высота тона. «Существа этих миров воспринимали друг друга как сложные мелодии. Они могли передвигать свои звуковые тела по шкале тональностей, иногда — в других измерениях, непостижимых для человека».В следующих космосах добавилось пространственное измерение. Эти вселенные отличались разнообразными физическими параметрами: расширение или сужение пространства, энтропия или антиэнтропия, гравитация или антигравитация и пр. Различались также биологические и психологические характеристики обитателей; направления и итоги эволюции каждого мира: «Иногда космос начинался как единый примитивный организм, заключающий в себе все неорганическое. Затем он путём деления распадался на все большее количество все меньших по размеру и все более индивидуализированных и пробужденных существ»; в других случаях эволюция космоса шла, наоборот, к появлению единого сообщества существ или рождению единого космического разума. Некоторые миры состояли из нескольких независимых и физически несходных вселенных, «которые, тем не менее, были единым целым, так как населявшие их существа проживали свои жизни последовательно в каждой вселенной, принимая формы, соответствующие каждой среде обитания, но сохраняя при этом слабые и зачастую неверно толкуемые воспоминания о своих прежних жизнях».Сложность создаваемых космосов росла, как и духовный уровень населяющих их разумных существ, и «наиболее пробудившиеся существа каждого последующего достигали все большей ясности мышления».«Зрелое творение»Наш космос был первым из зрелых творений Создателя звёзд. Главным в замысле этого космоса была высшая точка духовного развития, пробуждения космического духа. Исходя из этого Создатель выстроил физику и биологию, которые позволили бы наилучшим образом осуществить эти духовные возможности.Многие из последующих вселенных имели несколько временных измерений. В одном из таких миров существо, при необходимости выбора, выбирало не один, а сразу все варианты, и каждый акт выбора каждого существа расщеплял космос на несколько альтернативных космосов, создавая разные временные измерения и разные истории.«В некоторых вселенных существо могло чувственно воспринимать весь физический космос целиком со многих пространственных точек зрения или даже из всех возможных точек зрения. Иногда эти существа обладали не только вездесущим восприятием, но и вездесущей волей. В некотором смысле они были бесплотными духами, борющимися в физическом космосе подобно тому, как шахматисты ведут сражение на шахматной доске или греческие боги сражались на Троянской равнине».Были вселенные, где психические переживания существ определялось не физическими явлениями, а исключительно их психическим воздействием друг на друга.Окончательный космосПоследний, высший космос вобрал в себя черты всех предыдущих и добавил нечто новое. Окончательный космос состоял из всех предыдущих, как организм из клеток. Это были «сообщества самых разнообразных индивидуальных существ, достигших высшей степени самопознания и взаимного понимания».Мне показалось, что сквозь слезы сострадания и протеста я вижу, как дух окончательного и совершенного космоса смотрит на своего Создателя. Тёмная сила и светлый разум Создателя звёзд находит в своем творении исполнение своих желаний. И взаимная радость Создателя звёзд и окончательного космоса, как это ни странно, дала начало абсолютному духу, в котором присутствовали все времена и всё бытие. Ибо дух, который был порожден этим союзом, предстал перед моим измученным разумом одновременно и причиной, и следствием всех преходящих вещей.Автор - неизвестен.

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