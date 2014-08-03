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НЛО / Истории из жизни

Загадочный шар в небе

Прочитав историю о загадочном летающем объекте, я вспомнила, что тоже видела нечто необычно в небе.

Это было в 70-е годы. Был поздний вечер, на небе вначале появилось северное сияние (красота неописуемая). Оно стало плавно смещаться и приняло форму цветка. И тут мы увидели шар, который плавно перемещался по небу, он был ядовито-желтого цвета и немного меньше луны.

Из шара стало что-то отпочковываться (как в гелевом светильнике, если кто помнит), напоминало каплю, соединенную с шаром-перемычкой, перемычка рвется, одна часть перемычки плавно втягивается в шар-матку, а вторая в каплю, которая видоизменяется и принимает форму полумесяца.

Значит, летит по небу шар, на небольшом расстоянии от него полумесяц. Процесс повторяется: из шара-матки опять начинает отпочковываться капля, на небольшом расстоянии перемычка рвется, одна часть втягивается в шар-матку, а другая в каплю, которая трансформируется в форму небольшого шарика. По небу летит крупный шар-матка, следом небольшой шарик и полумесяц.

Мы все в шоке, сбились в большую толпу и смотрели на это действо, разинув рот. Столько времени прошло, а я это запомнила на всю свою жизнь.

Автор: Тата.
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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:26
Вчера, 16:26 by Nik_dkПросмотров: 358Комментарии: 1
+8

Ключевые слова: НЛО небо огни шары

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 17:56
+4
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Комментариев: 8 362
Что, если и там,
Как на Тау Кита,
Ужасно повысилось знанье, —
Что, если и там — почкованье?!
В.С.Высоцкий.
+++
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