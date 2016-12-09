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Страшно интересно

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

В раннем детстве, слушая сказки и былины, мы узнали о существовании множества необычных вещей и персонажей, которые не существуют в реальной жизни.

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

Каждый культурный человек просто обязан быть в курсе значения слов, которыми пользуется или которые часто слышит. Наша подборка былинно-сказочных терминов не претендует на полноту, так как полный справочник наверняка может выглядеть как увесистый том. Но самые распространенные фразы, вызывающие у многих вопросы, мы вам растолкуем.

Меч-кладенец

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства
Художник И. Ожиганов

Это холодное оружие со странным названием чаще всего упоминается в русских сказках и былинах. Многие ошибочно считают, что меч называют кладенцом, так как он наповал «кладет» врагов. На самом деле это не так и меч-кладенец зовется так потому, что взят из клада. То есть это оружие, взятое из потаенного, хорошо замаскированного места. Возможно, что меч взят не просто из клада, а из чьей-то могилы — в давние времена было принято хоронить воинов вместе с оружием. Мечи на Руси ценились очень высоко, а хорошие мечи были на вес золота, поэтому вполне можно допустить, что кто-то пошел на серьезный грех, чтобы достать из захоронения легендарное оружие.

Калинов мост над рекой Смородиной

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства
Художник И. Ожиганов

При упоминании этого сооружения мы пытаемся представить хитроумное инженерное сооружение, плетеное из хилых веточек калины. Или, на худой конец, мост из добротного дуба, въезды на который густо обрамляют калиновые кусты. Название реки, на которой стоит мост, где любят биться насмерть богатыри, не вызывает вопросов вообще — таких топонимов на просторах России и сегодня полно. Но все в истории с мостом через реку оказывается хуже, чем вы могли себе представить. Река Смородина получила свое название вовсе не из-за смородины, а из-за сморода, то есть смрада, который издавали ее воды. А Калиновый мост имеет очень отдаленное отношение к калине, так как он «каленый», то есть раскаленный. Сама калина получила свое название по этой же причине — ее спелые ягоды выглядят горячими. Поэтому в незамысловатом сюжете с битвой богатыря с многоголовым змеем на раскаленном мосту через смрадную реку обыгрывается типичная для многих европейских народов история о реке Смерти, отделяющей наш мир от загробного царства и чудовище, охраняющем этот переход.

Финист-Ясный сокол и птица Сирин

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства
Художник И. Ожиганов

Сразу стоит сказать, что Финистом сокол стал далеко не сразу. Сказка о волшебном женихе появилась у славян гораздо раньше, чем из греческого пришло вместе с книжными премудростями слово Финист, а говоря проще — феникс. Птица, сгорающая в огне, а затем снова возрождающаяся из пепла, поразила в самое сердце впечатлительных русских сказочников и ее тут же приплели к довольно избитому сюжету с превращениями в птиц. Что касается обитающей в раю птицы Сирин, поющей прекрасные, разгоняющие печаль песни, то ее тоже позаимствовали у греков. Правда, у эллинов были сирены, которых назвать райскими птицами нельзя было даже с натяжкой. Вторая человекоподобная райская птица, Алконост, поющая печальные песни, появилась благодаря греческому мифу об Алкионе, превращенном Зевсом в зимородка.

Сивка-бурка, вещая каурка

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства
Художник И. Ожиганов

В молодецком кличе «Сивка-бурка, вещая каурка», обращенном к коню, содержатся серьезные противоречия. Дело в том, что сивая, бурая и каурая масти — это совсем не одно и то же. Объединяет их одно — все три считались признаками беспородных, дешевых лошадей. Поэтому, называя таким образом животное, хозяин выражал к нему пренебрежение. Но зачем называть так волшебного коня, способного переносить хозяина по воздуху на огромные расстояния? Совершенно ясно, что здесь вмешались древние суеверия, связанные со сглазом. Хороших коней на Руси было принято вслух ругать, чтобы не вызывать ни у кого зависть. Отсюда и «ласковое» обращение к коню «волчья сыть, травяной мешок». Можно сказать, что обзывая своего скакуна сивкой-буркой его хозяин заботится о нем и иносказательно сообщает нам, что очень им дорожит.

Тугарин Змеевич

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

Былинный соперник богатыря Алеши Поповича Тугарин Змеевич имеет реального прототипа. В конце XI столетия князю Святополку сильно досаждал набегами половецкий князь Тугоркан. Закончилось все тем, что Святополку пришлось жениться на дочке своего врага, чтобы наступил мир. Но Тугоркан не угомонился и зятю пришось его все же убить. В народном творчестве труднопроизносимый Тугоркан быстро трансформировался в Тугарина. Отчество Змеевич этот персонаж получил за свое недостойное поведение. Да, этот персонаж имеет множество названий в русском фольклоре: Змей Тугарин, Змей Тугаретин, Змеище Тугарище.

Соловей-разбойник

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства
Художник В. Лосин

Наиболее известный отрицательный персонаж русских былин, вне всякого сомнения, — это Соловей-разбойник. Промышлял этот злодей на дорогах, подстерегая путников и целые дружины. Этот герой пришел в народный эпос также из реальной жизни. Оказывается, прототипов у Соловья-разбойника было несколько и жили они в разное время. Речь идет о трех предводителях разбойничьих шаек по имени Соловей, орудовавших на Руси с XIII по XVI столетие. Засаду разбойники, как правило, устраивали в кустах или на деревьях, а тайные команды подавали друг другу, мастерски имитируя птичьи крики. Наиболее известным из этих трех атаманов был мордовский разбойник Соловей, которого поймала в XV веке новгородская дружина. Его, вместе с собратьями по разбою и сыновьями-подельниками судили и, согласно вынесенному приговору, казнили на главной площади.

Идолище Поганое

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

Под победой Ильи Муромца над Идолищем Поганым подразумевается сокрушение богатырем изображения языческого божества. Идол — это статуя некоего дохристианского бога, а прилагательное латинского происхождения «поганый» издавна было принято прикреплять ко всему, что относится к язычеству. Ну а то, что Идолище ело, пило и ругало богатыря — это уже вымысел, призванный сделать историю более захватывающей.

Скатерть-самобранка

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

Мечта многих — волшебная скатерть-самобранка, в реальности существовать точно не могла. Но вот сам этот термин существовал уже многие столетия назад и относился к вполне реальному предмету. Скатертью-самобранкой в русских княжествах называли дорогие, обильно украшенные орнаментами скатерти, изготовленные не на ткацких станках, а вручную.

Лукоморье

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства
Художник И. Ожиганов

Лукоморьем в старину называли морской залив, бухту или просто ярко выраженный изгиб береговой линии. Слово Lukomoria встречается на некоторых морских картах XVII века, где им обозначают заливы северных морей, например, Карского или Белого. Кроме этого, некоторые этнографы считают, что Лукоморьем могло быть реальное место, существовавшее в XV–XVII веках. Предполагается, что это был длинный залив Карского моря возле устья реки Обь. Позднее название перешло в фольклор и стало обозначать отдаленную сказочную местность, населенную мифическими существами.

Черномор

Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

Многие думают, что дядьку Черномора нам подарил А.С. Пушкин, придумавший этого персонажа для своих поэм. У гения русской словесности этот герой встречается дважды — один раз как предводитель 33 богатырей, выходящих из морской пучины в «Сказке о царе Салтане», а второй раз в поэме «Руслан и Людмила» в качестве злобного бородатого карлика - колдуна. Кажется, что имя этого противоречивого героя непосредственно связано с Черным морем, но это не так. Нужно признаться, что Пушкин не сам придумал Черномора, а позаимствовал его из поэмы своего современника Н.М. Карамзина «Илья Муромец». У Карамзина Черномор не был связан с морями вообще, а повелевал «черным мором», то есть чумой.



Автор - BigPicture.
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Вчера, 13:52 by ЛетягаПросмотров: 260Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Сказки меч Кладинец Калинов мост река Смородина Финист Сирин Сивка-бурка Тугарин Соловей-разбойник Идолище скатерть-самобранка Лукоморье

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 14:23
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2910|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 975
Раньше детские книжки очень красиво иллюстрировали, помню такие красивые кони были приложены к коньку-горбунку в довесок) я всегда считала, что меч-кладенец вынули из колодца. Хорошая подборка +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: Фингал
Вчера, 15:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 187
читала книгу мифы и легенды древней Греции - можно относиться как к сказкам, но если принять версию что когда то на Землю прилетели инопланетяне- все станет до предела реалистично, просто изложено людьми той эпохи, на основе тех знаний и опыта.
Зарегистрирован: 11.08.2019
#3 написал: Lem538
Вчера, 15:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 16
Спасибо! Интересно и познавательно.
Зарегистрирован: 15.10.2021
#4 написал: Red Scorpion
Вчера, 16:05
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5659|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 699
.. Очень интересно и познавательно.. Про Финиста и Сивку не знал, вот теперь дюже умный))
Плюс за подборку!!!!!
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#5 написал: Скарм
Вчера, 20:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 553
Весьма интересно и познавательно! +++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#6 написал: Arhip
Вчера, 22:14
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1900|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 1 891
Лукоморье реально существует в Псковской области. И дуб там кстати тоже есть. Его даже кто-то цепью обмотал, правда не золотой а крашенной.

Кстати вспомнил - еще одно местечко есть под названием Кудыкина гора
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#7 написал: krux
Сегодня, 04:01
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 134
Цитата: Arhip


Кстати вспомнил - еще одно местечко есть под названием Кудыкина гора


Говорят, там помидоры хорошо растут laughing
Зарегистрирован: 24.04.2018
#8 написал: Arhip
Сегодня, 04:53
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1900|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 1 891
Цитата: krux
Цитата: Arhip


Кстати вспомнил - еще одно местечко есть под названием Кудыкина гора


Говорят, там помидоры хорошо растут laughing


Наверное.
Изначально это были 2 деревни - Кудыкино и Гора. Со временем они слились в одну и стали называться Кудыкина Гора
Думаю на радостях они и занялись селекцией помидоров.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#9 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 06:41
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 536
Интересная подборка, детство вспомнилось.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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