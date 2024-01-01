Пробуждение

Estellan Просмотров: 80 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:50 by

Что такое настоящий страх? Настоящий страх, для меня, это внезапно обнаружить себя на улице. И не иметь возможности вспомнить, как именно ты там оказался. Воспоминаний не было. Вообще никаких. Ни о том, как я тут оказался, ни о том куда, да и – откуда, шел. Словно я внезапно просто… проснулся?Пока я в нерешительности топтался на месте, мимо сновали прохожие, безучастно обходящие мою замешкавшуюся фигуру, но не проявляющую к ней ни малейшего интереса. Равно как и сочувствия к чужой беде.- Проваливай, - сквозь зубы бросил какой-то отчаянно спешащий мужик, невольно задевший меня плечом в попытке обогнать других прохожих.Поразительно здравая мысль. Так как, откуда и куда я иду, я уже не знаю, то не стоит ли вернуться домой?Туда я и направил свои стопы, по пути размышляя над странным феноменом. Переработался? Лунатил? Или альцгеймер так и начинается? Страшно. Но, может, дома я смогу собраться с мыслями и вспомнить?Добравшись до дома, где я и снимал квартиру, как только съехал от родителей, привычно пошарил по карманам. Тут обнаружилась еще одна странность. Одежда была мне незнакома. Я так никогда не одевался. Что еще более удивительно, найденная в кармане связка ключей вроде и казалась знакомой, но ни один из ключей к двери не подходил. Дверь сломалась? Вот только этого мне сейчас и не хватало. Привычного мобильного в карманах не нашлось. Не став даже задаваться вопросом, потерял я его или где-то оставил, я стал просто упорней подбирать ключи в надежде, что наваждение схлынет, а один из них к ней подойдет.Минут через десять моих ковыряний, дверь распахнулась. Не сама. За ней обнаружился еще один мужик, окинувший меня недобрым взглядом.- Домушники совсем охренели. Ты чо здесь забыл? – осведомился тот, для наглядности помаячив перед моим носом кулаком.- Как что? Я здесь живу! – ответил я, впечатлившись размером кулака.- Ты больной? Или накурился? Я здесь уже шесть лет живу и таких постояльцев не помню. Бабка, что, и тебе хату сдала?- Понятия не имею, о чем вы. Я здесь уже два года живу. Вон и вещи… мои…Бросив взгляд внутрь квартиры, насколько позволяли дверь и фигура бугая, я как раз в этот момент обнаружил, что вещей моих в этой квартире нет. Ничего похожего на то, что я завозил или покупал.- Твои? – снова грозно уточнил мужик. – Иди-ка ты отсюда. А если еще раз тебя тут замечу, не обессудь, спущу с лестницы, ворье мелкое.Дверь захлопнулась прямо перед носом, обозначив конец беседы. Вот и поговорили.На всякий случай выйдя из подъезда на улицу, я прикинул, не ошибся ли домом. Да нет. Башня, с одним подъездом. На весь район она тут такая одна. Не перепутаешь. Да и подъезд один. Тут тоже не ошибешься. И что дальше?Посидев некоторое время на лавке возле дома, я принял единственное верное, как мне казалось, решение – идти к родителям. Проблема заключалась в том, что жили они на другом конце города, а денег, как оказалось, у меня с собой не было. Так что, идти, в данном случае, следовало буквально.Остаток дня я потратил на дорогу. По пути все больше удивляясь городу. Он был все тот же, но некоторые детали разнились с тем, что я помнил. Может, это какой-то другой город? Параллельный мир? Другая вселенная? Вон той аллеи я не помню в самом центре. На месте этого торгового центра были другие дома, в одном из них даже была крошечная конторка, в которой я работал, когда учился.В конце концов, добравшись до родительского дома, я уже почти был готов к тому, что и его на месте не обнаружу. Но дом был все там же. И подъезд выглядел так же. Даже знакомая дверь не изменилась. Ну хоть что-то в этом мире осталось так же.Переведя дух у старой двери, я надавил на пупырку звонка, услышал знакомую трель и почти расслабился. Но дверь мне открыла незнакомая женщина, вытиравшая руки полотенцем.- Здравствуйте, вы к кому? – спросила она, впрочем, не проявляя признаков агрессии.- Э-э-э… здравствуйте, - запинаясь приветствовал я ее, не представляя как продолжить диалог. – А мам… э-э-э Марина Тимофеевна…- Марина Тимофеевна? Не знаю таких.- Не знаете? – у меня все внутри, казалось, оборвалось. – А она… раньше…- А… погоди. Бывшие жильцы что ли? Так они съехали. Лет пять назад. Как у них сын умер.- Как съехали? Кто умер?- Продали квартиру и съехали. А ты их знал? Погоди, у меня где-то был их новый адрес. Только… не знаю, живут ли они там. Они собирались там недолго прожить, прежде чем дальше ехать.Дверь снова закрылась, оставив меня наедине с моими невеселыми мыслями. Правда, через пару минут открылась, и ко мне перекочевал вырванный тетрадный листок с адресом. Осмотрев его, я понял, что это мне мало чем поможет. В первую очередь на листке значился город за три тысячи километров от нашего. Да и был – только адрес. Ни телефона, ни электронной почты, даже если бы я где-то и нашел телефон или доступ в интернет. И что теперь делать?Ночь я провел на лавке в парке, благо – погода летняя, не замерз даже когда зарядил мелкий дождик, обдумывая новый гениальный план. Новым планом значилось – найти друзей. Проблема была только в том, что я никак не мог вспомнить где именно их искать. В голове то и дело всплывали имена, и даже какие-то данные. Но большая часть их была школьными, потом пошли университетские знакомые, а в конце – коллеги. И к кому из них можно податься?К утру было решено начать с конца. Надо заявиться на работу. Может, там кто чем сможет помочь или подсказать?Определив для себя новый план, я немного успокоился и к открытию конторы, топтался напротив ее дверей, не решаясь подойти. А вдруг, и там меня никто не знает?Именно в этот момент мне на плечо опустилась тяжелая рука.- Не рекомендую, - заявил ее владелец, уверенным мужским голосом.- Что именно? – развернулся я, сбрасывая чужую руку. – Вы о чем?- Тебе нечего там делать. Даже если там и остался кто-то, кто тебя знает, то вряд ли они воспримут твое появление спокойно. Все же… многие из них были на твоих похоронах.- Очень смешно, - понятно, какой-то городской сумасшедший. – Вам не пора своими делами заняться?- А я как раз своими делами и занимаюсь. Пришел забрать свою собственность.- Ну так и идите себе. У меня тут, можно сказать, жизнь рушится. Не до ваших бредней.Мужчина отступил на шаг, усмехнулся уголком губ и пробежался пальцами по вороху амулетов и цепочек на груди.- Боюсь, твоя жизнь рухнула уже какое-то время назад. Несчастный случай на дороге. Таких сотни в год происходит. А мне с таким трудом удалось достать почти целое тело. И все же…- Вы ведь понимаете, что это – бред, - теперь уже я отошел от психа. Кто знает, вдруг у него за пазухой нож?- Бред, говоришь? А ты себя давно видел? – с этими словами он ухватил меня за руку и подтолкнул к ближайшей витрине.- Себя? – я уставился на витрину, сперва не понимая, что именно в ней должен увидеть. А потом стало доходить. В отражении явно стоял хоть и свежий, но однозначно покойник. По крайней мере – внешне. Ну кто еще может обладать таким серым цветом кожи, почти черными губами и идеально сочетающимися с ними синяками под глазами? От природы светлые волосы сейчас лишь оттеняли всю эту красоту, подчеркивая каждый нюанс.- Пульс у себя поищешь? – осведомились за спиной. – Или попробуешь дышать?Сам не зная почему, но я решил поискать. Пульса не нашел. Дыхание тоже не обнаружилось. Если первое можно было бы списать на стресс. То куда делось второе?- Быть не может… - не осел на асфальт я только потому, что незнакомец вновь цепко удерживал меня за плечи.- Не может, - легко согласился тот. – Но произошло. Поразительно лишь то, что ты единственный из моих созданий, что проснулся. Говорят, что осознанность невозможна без души. Но вот ты… стоишь передо мной, с собственным сознанием, памятью, эмоциями. Такое происходит крайне редко. Не каждую сотню лет, можешь мне поверить. Так что, можно сказать, тебе повезло.- Погоди. Так я, что… оживший мертвец?- Не совсем. Жизнь не возможна без души, а ее у тебя давно уже нет. Да и за всю историю воскрешением из мертвых мог похвастать только один персонаж. Ты… ты поднятый мертвец.- Как зомби?- Как зомби, - снова легко согласился незнакомец. – Идем домой.- Я был дома, там живут другие люди.- Ну… так как я твой создатель, то твой дом теперь у меня. Я обеспечиваю тебе жилье, еду и работу. Идем-идем, познакомлю тебя с остальными. Может, твой положительный пример и на них как-то повлияет. Здесь тебе уже точно нечего делать.

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