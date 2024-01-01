Половодье

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:38 by

Разгулялась река до забора,Понеслась во дворы без разбора,Наполняясь раздольями льдов,За собой созывая бобров.Зря заполнили берег лачуги,И теперь, как дрянные пьянчуги,Напились мутной браги речнойИ осели за водной стеной.Созерцаешь и думаешь, словноВот-вот выползет из половодьяГлавный злыдень над сизой волной,Сам хозяин речной – Водяной.Под собой поднимающий пену,Как мертвец из могильного плена,И до самых кленовых вершинРаспрямится злодей-исполин.Да исторгнется громовым ором,Так что волны поднимутся в горы.И нечистая сила тотчасВсю стихию обрушит на нас.

Ключевые слова: Половодье водяной река авторский стих

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