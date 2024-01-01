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Стихи

Половодье

Разгулялась река до забора,
Понеслась во дворы без разбора,
Наполняясь раздольями льдов,
За собой созывая бобров.
Зря заполнили берег лачуги,
И теперь, как дрянные пьянчуги,
Напились мутной браги речной
И осели за водной стеной.
Созерцаешь и думаешь, словно
Вот-вот выползет из половодья
Главный злыдень над сизой волной,
Сам хозяин речной – Водяной.
Под собой поднимающий пену,
Как мертвец из могильного плена,
И до самых кленовых вершин
Распрямится злодей-исполин.
Да исторгнется громовым ором,
Так что волны поднимутся в горы.
И нечистая сила тотчас
Всю стихию обрушит на нас.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:38
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:38 by johnny-max-cageПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Половодье водяной река авторский стих

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