Если б я умел летать,

Если б я умел летатьЕсли б я умел летать,
То без отлагательств
Полетел бы я тогда
Прямиком на дачу,
Чтобы знать наверняка,
Как там, рядом с вишней,
Затопила ли река
Окна или крышу?
Мне б воочию взглянуть,
Хоть, боюсь представить
Всю кругом речную муть
И мой дом - Титаник.
Уловить одним глазком,
Ничего не сделать,
И глядеть, как поплавком
Раскачалась мебель.
Очень хочется сполна,
С долей мазохизма,
Горечь фатума до дна
Выпить у стихии.
Обозначить, взявши шест,
Глубину у брода,
Чтоб замерить на душе
Тяжесть половодья.
Но нет крыльев.
Уповать буду на удачу.
Может, обошла вода
Всë же мою дачу?
Вдруг, течëт - по сторонам,
Свой потоп не сея?
Будто в Библии волна
Мимо Моисея.
Новость отредактировал Estellan - 19-04-2024, 22:41
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
19-04-2024, 22:41 by johnny-max-cageПросмотров: 378Комментарии: 0
Ключевые слова: Дача летать потоп авторский стих