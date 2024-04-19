Если б я умел летать

Новость отредактировал Estellan - 19-04-2024, 22:41

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 378 Комментарии: 0 +2 19-04-2024, 22:41 by

Если б я умел летать,То без отлагательствПолетел бы я тогдаПрямиком на дачу,Чтобы знать наверняка,Как там, рядом с вишней,Затопила ли рекаОкна или крышу?Мне б воочию взглянуть,Хоть, боюсь представитьВсю кругом речную мутьИ мой дом - Титаник.Уловить одним глазком,Ничего не сделать,И глядеть, как поплавкомРаскачалась мебель.Очень хочется сполна,С долей мазохизма,Горечь фатума до днаВыпить у стихии.Обозначить, взявши шест,Глубину у брода,Чтоб замерить на душеТяжесть половодья.Но нет крыльев.Уповать буду на удачу.Может, обошла водаВсë же мою дачу?Вдруг, течëт - по сторонам,Свой потоп не сея?Будто в Библии волнаМимо Моисея.

Ключевые слова: Дача летать потоп авторский стих

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