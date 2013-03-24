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Истории из жизни

Тихая заводь


Тихая заводь

Вчера на даче болтали с соседкой за чашкой чая. В том числе разговор зашёл о скором разливе на Москве-реке. А она вспомнила, что в прошлом году весной опять увидела в реке мертвое тело на том же месте. Спрашиваю, на каком - том же?
Дальше рассказ пойдет от лица соседки.

А что, ты не слышала, что на нашем берегу есть место у старой пристани, в котором время от времени утопленников находят? Я ещё маленькой была, родители между собой разговаривали, что к берегу прибило мешок целлофановый с останками женщины. Потом там же спустя несколько лет ещё одно тело всплыло.
А лет 10 назад я летом утром шла вдоль берега на работу, по дороге коллегу встретила. Идём, болтаем. Смотрю на реку - красота, вода спокойная, небо отражается как в зеркале... Вдруг замечаю краем глаза, у старой пристани из воды что-то странное виднеется, не понимаю ещё, что именно, но мозг отмечает что-то такое, чего не должно там быть. Ладони из воды торчат... Первое впечатление - кто-то нырнул и руки вверх поднял. Но почему не слышно всплесков и нет волн на поверхности воды?? Ой, утопленник...
И всё это проносится в голове за секунды, я вроде бы не чувствую страха. Но на лице, видимо, что-то промелькнуло, потому что коллега притормозила и спрашивает: "Что такое?" Если честно, мне захотелось сначала малодушно ей соврать и пройти мимо. Я тогда беременной была. Но сделала над собой усилие и ответила: "Там в воде покойник..."

Мы вместе подошли к краю берега, и тут тело, которое виднелось из осоки, течением понесло прямо на нас. Медленно, но верно. Как будто только и ждал покойничек, что на него обратят внимание. Пока мы соображали,
что делать и куда звонить, мужчина выплыл к нам во всей красе.
Позвонили мы в 112, коллега согласилась подождать полицию, а меня отпустила на работу, за что ей большое человеческое спасибо.
Но это ещё не всё. Прошлой весной мы с мужем гуляли вечером у реки и на том же самом месте обнаружили ещё одного несчастного, зацепившегося за ветку в воде.
Ну вот почему их именно в это место приносит река? Ничем особенным берег там не отличается, такое же мелководье, как и на протяжении ещё нескольких километров выше и ниже по течению.

А ведь с этим местом ещё одна история связана. Сидели мы как-то на работе (соседка работает в местном культурно-историческом центре) и обсуждали сценарий экскурсии с элементами квеста для детей на открытой местности, и кто-то подал идею, что когда дети пойдут по берегу реки от одной локации к другой, то у старой пристани их должен встречать персонаж-проводник в женском костюме начала 20 века (длинное белое платье, шляпка, кружевной зонтик). При упоминании костюма наш культорганизатор Миша, мужчина под 40, вдруг подавился глотком чая. Прокашлявшись, он рассказал, как лет в 14 вместе со старшим братом рано утром рыбачил опять-таки неподалеку от старой пристани. Причем, палатка и вещи у них были на противоположном берегу, а у пристани они сеть поставили. И вот часа в 4 утра Миша на лодке поплыл проверять сеть. Решил причалить к берегу, пардон, по нужде. Сделав необходимое среди кустиков у кромки воды, он бросил взгляд вверх на тропинку, шедшую вдоль высокого берега, и увидел за деревьями медленно приближающуюся женскую фигуру в шляпе, белом платье с пышной юбкой и зонтом в руке. Надо ли говорить, что встретить такой персонаж в конце 90х в 4 утра у реки в сельской местности было более чем неожиданно. Он попросту испугался, прыгнул в лодку и налег на весла. По его собственным ощущениям, лодка не плыла, а мчалась к другому берегу. Оказавшись на суше, он стал рассматривать берег, по которому прогуливалась странная дама, но никого не увидел. Даже если женщина в белом бросилась бы бежать, он еще смог бы ее увидеть, поскольку свернуть ей было некуда, а с того места, где стояла палатка, противоположный берег просматривался и в одну и в другую сторону на достаточно приличное расстояние.

Такая вот история с не слишком мистическим началом, но довольно интересным финалом. Есть в реке места, где рыба хорошо клюёт, а есть заводи, в которые приносит мертвые тела и иногда заглядывают привидения.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 16:05 by AksiaПросмотров: 554Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Заводь утопленник пристань авторская история

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Комментарии

#1 написал: Скарм
Вчера, 19:19
+1
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Репутация: (79|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 561
Может быть, особенности течения или рельефа дна? +++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 19:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 358
Ну, то что в заводи что-то находят - это особенности течения и глубины.
А вот про женщину интересно... . Во-первых, рыбак, верняк, что ходил по тяжёлому в кусты. Тогда изначально эмоция была вовсе не страха, а стеснения. Если явно была такая великолепная женщина, то рыбак рванул не со страху, а с того, чтобы убраться поскорее от своей вони и стыда. А вот про действительно странную даму он подумал уже на другом берегу.
И ещё, когда убирается защита при благодушном одиночестве, расслаблении - можно увидеть призраков. Редко, но можно. Почему и привидений не видит толпа народу, и в среде людей один видящий словно белая ворона, потому что в толпе каждого человека окутывает энергетическая защита собственного себя от ближнего, от группы ближних, вот эта защита и блокирует видение энергии.
Про защиту можно много чего написать - через это довольство или огорчение начальства, поучительность или закрытость наставника по вождению, открытость или буря негодования школьного учителя и так далее. Но речь в истории не о защите.
Плюсанул.
Помню эту историю, что -то я там под ней печатал. Хотелось бы прочитать тот мой комментарий и оценить собственный прогресс. Явно сейчас я смотрю на повествование из другой плоскости.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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