Полтергейст

Nekrasunya Просмотров: 466 Комментарии: 2 +9 1-04-2024, 17:17 by

Бабушка рассказывала, как ее полтергейст донимал. Было это еще в советские времена в одной из станиц краснодарского края, когда они жили в старом доме. Окна в том доме закрывались снаружи ставнями и закреплялись металлическим штырем (чтобы их ветром не распахивало, наверное).И однажды ночью, когда все улеглись, но еще не спали, на одном из окон начал крутиться такой металлический штырь на ставнях с противным металлическим звуком. Бабушка решила, что это кто-то издевается, пугает их, она включила свет, звуки прекратились, поругалась в окно, пригрозила по шее надавать (но выходить не стала - страшно было), вроде все стихло. Улеглись снова, выключили свет, только начали засыпать, как снова этот звук... И ладно бы раз, но такое безобразие продолжалось каждую ночь на протяжении нескольких месяцев! Что только бабуля не делала, пытаясь подловить неприятелей, все тщетно. И выбегала из дома, и светила фонариком в окно, ставни оставляла открытыми, даже спилили этот штырь, а звуки все равно продолжались (какая-то металлическая деталь там осталась и не откручивалась).Если предположить, что это был человек, то ладно раз-два попугать, ну неделю, но какой дурак будет крутить эту фигню на окне и пугать людей несколько месяцев подряд? Было даже такое - вечером снег пошел, всю ночь сыпал, этот "полтергейст" снова ночью пугал бабушку, а наутро никаких следов рядом с окном не было. Бабушка боялась до ужаса, потому что не понимала, что происходит, спали со светом, но только засыпать начнешь, снова этот скрип начинается, даже при включенном ночнике.Так и жили, а потом приехала к ним погостить тетушка из другого города, рассказала ей бабушка о своих неприятностях, улеглись они вечером спать. Только дремать начали, как снова скрип раздался, бабушка говорит тетке: "Вот опять началось, слышишь?", тетка подошла к окошку, послушала-послушала, а потом такую матерную тираду в окно выпалила, что у бабули уши свернулись в трубочки. Она дочерям уши закрывала, чтоб не слышали )) И все! Как отрезало.Больше этот полтергейст не проявлялся. Вот и думай теперь, что это было, то ли мистика, то ли еще что. Говорят ведь, что нечисть можно прогнать либо ругательствами, либо молитвами. Бабушка комсомолкой была, молитв не знала, матом не ругалась никогда, вот и не могла от этого нечто избавиться. А тетушка влегкую избавила родственников от нечисти.

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