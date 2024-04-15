Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Маленькая радость ведьмы

Метла летела неровно.
Ядвига Лукерьевна меланхолично думала, что стоило бы заменить хвостовую часть — прутья веника повыпадали, и, как следствие, упала скорость и маневренность. Надо бы записаться в сервис на выходных. Сложность состояла лишь в очереди на ремонт. Единственный мастер по изготовлению и ремонту мётел остался без подмастерья и просто не успевал обслуживать клиентов. И без того горький характер беса третьего уровня преисподней Казимира Трёхрогого от данной ситуации не улучшился, однако клиентура стойко терпела его сквернословие и буйство.
Эх-х... Вообще, пожилая ведьма хотела себе новую модель — как у Гарри Поттера, но Казимир, заслышав предложение о расширении модельного ряда, застучал копытами, и серный пар повалил из его лохматых красных ушей.

— «Нимбус-2000»? «Молния»? Да вы в маразм впали, баба Яга! Сидите себе на пенсии, не знаете, чем и заняться! Вон с другими катайтесь ранним утром на общественном транспорте да очередь в поликлинике занимайте, а не апгрейды моим моделям выдумывайте!
Ну, ничего, ещё пара веков у бабы Яги точно впереди, тихонько и до мётел дойдет прогресс. Глядишь, и полетает с ветерком, обгоняя самолёты, хе-хе...
Канун Самайна выдался промозглым и туманным. Старенькая мантия пропускала зябкий ветерок, заставляя ёжиться и кутаться в капюшон, надвигать выцветшую шляпу ниже на лоб. Ядвига Лукерьевна имела вид весьма затрапезный и унылый: седые волосы развевались из-под шляпы немного неряшливо, подчёркивая все морщины на шестьсотдвадцатидвухлетнем лице, набойки на сапогах тоже следовало заменить. Однако всё это было вовсе не от того, что у неё не было денег, совсем наоборот. После пятисот пятидесяти лет службы штатной бабой Ягой пенсия у неё была очень достойная, избушка с отличным ремонтом и вообще достаток.
Настроения у неё не было.

Ничего не хотелось старушке: ни новой мантии, ни шляпы, ни сапог, да даже ремонта метлы, честно говоря, ей не хотелось. Тоска снедала её изнутри, заставляя пролетать мимо магазина «Мантия и аксессуары для колдовства», мимо сапожника, мимо парикмахерской и прочих благ. Всё от того, что там обязательно надо будет с кем-то разговаривать, а Ядвига Лукерьевна не хотела. Не хотела делать вид, что всё хорошо, улыбаться и приветливо кивать, обсуждать погоду и налог на полёты, урожай мухоморов и прочее, прочее, прочее...
Одиночество поселилось в её избушке и душе — у бабы Яги умер кот.
Верный друг и помощник, мурлыка, охранник... Колдовские коты живут долго, но не вечно, всяко меньше хозяев. Пришел срок и для Люциана...
Год минул и ещё немного, как она одна.

Скрытая чарами, на «чихающей» метле, в прохудившейся мантии, летела сквозь туман фигура. Куда? Она и сама не знала толком.
Был очень поздний вечер, в городе погасли окна, витрины магазинов, лишь одна, как маяк, светила в конце торговых рядов. Зоомагазин.
Ядвига Лукерьевна зависла у витрины. Множество котят за стеклом спали, лишь один — чёрный с зелёными глазками — упёрся лапками в стекло и смотрел в упор на неё. Изумрудный взгляд, черная, гладкая, без светлых пятен шёрстка — идеальный колдовской кот.
Ядвига оглянулась вокруг: город спал, редкие автомобили проезжали по соседней улице, ни души кругом — лишь она и кот. Существа заняты приготовлениями к Самайну, немногие люди — тоже, а у неё даже тыква не вырезана. Непорядок. Котёнок скрёб лапками стекло и едва слышно мяукал, демонстрируя ярко-белые зубки, чуть длиннее, нежели у обычного кота, и... она решилась.
Ещё раз воровато оглянулась кругом и шепнула заклинание. Дверь магазина чуть приоткрылась, и на улицу скользнула чёрная, темнее ночи тень, запрыгнула на колено и нырнула под мантию. Мягкий тёплый комочек полез выше, уткнулся носиком в подбородок колдуньи, высунул голову из ворота и замурчал. Ядвига заперла дверь магазина, погладила котёнка и неожиданно для себя резко взлетела над крышами. Такая радость охватила её, жажда полёта, жажда жизни, жажда нового — и она засмеялась! Впервые за все шестьсот с лишним лет она совершила кражу и веселилась от этого, испытывая свежую эмоцию, прогоняя прочь тоску, чувствуя себя дерзкой молодой ведьмой.
Заложив крутой вираж, Ядвига едва не свалилась с непослушной метлы.
— Летим домой, Изумруд!
***
Тыква сияла на столе, приборы расставлены, в избе прибрано и тепло, Ядвига Лукерьевна впервые за долгое время ожидала гостей. Новенькая тёплая мантия и шляпа висели на крючках — доставлены экстренной курьерской службой. Метлу ещё не починила, но слетала и лично записалась в очередь на ремонт к Казимиру, преподнесла ему засоленных лягушек. Бес был удивлен и немного подобрел, сказал, что думает о новых моделях, которые она предложила. Ничего не
обещает, но если появится помощник...
На голове красовался аккуратный седой пучок под стать элегантной колдовской одежде, котелок кипел на зелёном огне, котёнок нежился у очага — у Ядвиги Лукерьевны было всё хорошо!
Избушка развернулась и присела, встречая гостей.
Самайн начался!

Автор - Натали Смит.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:21
15-04-2024, 21:21 by зелёное яблочкоПросмотров: 341Комментарии: 0
+3

Ключевые слова: Метла Самайн баба яга избушка кот мантия гостиница

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.