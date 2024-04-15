Маленькая радость ведьмы

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:21

зелёное яблочко Просмотров: 341 Комментарии: 0 +3 15-04-2024, 21:21 by

Метла летела неровно.Ядвига Лукерьевна меланхолично думала, что стоило бы заменить хвостовую часть — прутья веника повыпадали, и, как следствие, упала скорость и маневренность. Надо бы записаться в сервис на выходных. Сложность состояла лишь в очереди на ремонт. Единственный мастер по изготовлению и ремонту мётел остался без подмастерья и просто не успевал обслуживать клиентов. И без того горький характер беса третьего уровня преисподней Казимира Трёхрогого от данной ситуации не улучшился, однако клиентура стойко терпела его сквернословие и буйство.Эх-х... Вообще, пожилая ведьма хотела себе новую модель — как у Гарри Поттера, но Казимир, заслышав предложение о расширении модельного ряда, застучал копытами, и серный пар повалил из его лохматых красных ушей.— «Нимбус-2000»? «Молния»? Да вы в маразм впали, баба Яга! Сидите себе на пенсии, не знаете, чем и заняться! Вон с другими катайтесь ранним утром на общественном транспорте да очередь в поликлинике занимайте, а не апгрейды моим моделям выдумывайте!Ну, ничего, ещё пара веков у бабы Яги точно впереди, тихонько и до мётел дойдет прогресс. Глядишь, и полетает с ветерком, обгоняя самолёты, хе-хе...Канун Самайна выдался промозглым и туманным. Старенькая мантия пропускала зябкий ветерок, заставляя ёжиться и кутаться в капюшон, надвигать выцветшую шляпу ниже на лоб. Ядвига Лукерьевна имела вид весьма затрапезный и унылый: седые волосы развевались из-под шляпы немного неряшливо, подчёркивая все морщины на шестьсотдвадцатидвухлетнем лице, набойки на сапогах тоже следовало заменить. Однако всё это было вовсе не от того, что у неё не было денег, совсем наоборот. После пятисот пятидесяти лет службы штатной бабой Ягой пенсия у неё была очень достойная, избушка с отличным ремонтом и вообще достаток.Настроения у неё не было.Ничего не хотелось старушке: ни новой мантии, ни шляпы, ни сапог, да даже ремонта метлы, честно говоря, ей не хотелось. Тоска снедала её изнутри, заставляя пролетать мимо магазина «Мантия и аксессуары для колдовства», мимо сапожника, мимо парикмахерской и прочих благ. Всё от того, что там обязательно надо будет с кем-то разговаривать, а Ядвига Лукерьевна не хотела. Не хотела делать вид, что всё хорошо, улыбаться и приветливо кивать, обсуждать погоду и налог на полёты, урожай мухоморов и прочее, прочее, прочее...Одиночество поселилось в её избушке и душе — у бабы Яги умер кот.Верный друг и помощник, мурлыка, охранник... Колдовские коты живут долго, но не вечно, всяко меньше хозяев. Пришел срок и для Люциана...Год минул и ещё немного, как она одна.Скрытая чарами, на «чихающей» метле, в прохудившейся мантии, летела сквозь туман фигура. Куда? Она и сама не знала толком.Был очень поздний вечер, в городе погасли окна, витрины магазинов, лишь одна, как маяк, светила в конце торговых рядов. Зоомагазин.Ядвига Лукерьевна зависла у витрины. Множество котят за стеклом спали, лишь один — чёрный с зелёными глазками — упёрся лапками в стекло и смотрел в упор на неё. Изумрудный взгляд, черная, гладкая, без светлых пятен шёрстка — идеальный колдовской кот.Ядвига оглянулась вокруг: город спал, редкие автомобили проезжали по соседней улице, ни души кругом — лишь она и кот. Существа заняты приготовлениями к Самайну, немногие люди — тоже, а у неё даже тыква не вырезана. Непорядок. Котёнок скрёб лапками стекло и едва слышно мяукал, демонстрируя ярко-белые зубки, чуть длиннее, нежели у обычного кота, и... она решилась.Ещё раз воровато оглянулась кругом и шепнула заклинание. Дверь магазина чуть приоткрылась, и на улицу скользнула чёрная, темнее ночи тень, запрыгнула на колено и нырнула под мантию. Мягкий тёплый комочек полез выше, уткнулся носиком в подбородок колдуньи, высунул голову из ворота и замурчал. Ядвига заперла дверь магазина, погладила котёнка и неожиданно для себя резко взлетела над крышами. Такая радость охватила её, жажда полёта, жажда жизни, жажда нового — и она засмеялась! Впервые за все шестьсот с лишним лет она совершила кражу и веселилась от этого, испытывая свежую эмоцию, прогоняя прочь тоску, чувствуя себя дерзкой молодой ведьмой.Заложив крутой вираж, Ядвига едва не свалилась с непослушной метлы.— Летим домой, Изумруд!***Тыква сияла на столе, приборы расставлены, в избе прибрано и тепло, Ядвига Лукерьевна впервые за долгое время ожидала гостей. Новенькая тёплая мантия и шляпа висели на крючках — доставлены экстренной курьерской службой. Метлу ещё не починила, но слетала и лично записалась в очередь на ремонт к Казимиру, преподнесла ему засоленных лягушек. Бес был удивлен и немного подобрел, сказал, что думает о новых моделях, которые она предложила. Ничего необещает, но если появится помощник...На голове красовался аккуратный седой пучок под стать элегантной колдовской одежде, котелок кипел на зелёном огне, котёнок нежился у очага — у Ядвиги Лукерьевны было всё хорошо!Избушка развернулась и присела, встречая гостей.Самайн начался!Автор - Натали Смит.

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