Опыт заблудиться

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:20

зелёное яблочко Просмотров: 1 003 Комментарии: 5 +16 15-04-2024, 21:20 by

Три года назад со мной произошла странная история. Не могу забыть, и рассказать решилась, вот, впервые.Дело было так. Моя двоюродная сестра и по совместительству лучшая подружка в июле-месяце отправилась с друзьями на базу отдыха. От нашего города недалеко - всего 60 км. Сама база была хоть и обшарпанной, но все же шикарной в другом смысле слова: лес, чистое озеро, шашлыки и романтика. На базе была свою культурная программа, на которую добрая половина молодежи забивала и проводила досуг по своему усмотрению (деньги-то заплатили, как они выражались, кому они теперь должны?). И вот в первый же день оказывается, что Надька (так звали сестру) купальник в рюкзак не положила...Ну ничего, первым делом метнулась в местные магазины окружающих сел (а окружали они довольно плотно, и было их целых три). Побегала, оказалось, что там только продукты, посуда и спички продаются, а такие вещи народ скупает в райцентре, куда каждый час ходит маршрутка. Ну Надька и звонит ближайшему лоху подруге со слезами: "Привези, я его специально два дня искала по всем рынкам, именно такой, чтобы Вовку (парня ее) сразить! Ты его возьми, и еще сигарет нормальных купи, и приезжай - мы как раз шашлык маринуем. Познакомишься с другими, погуляем, а вечером мы тебя сами до маршрутки проведем и посадим. А сейчас ты приезжай в с В., там на остановке Вовка тебя ждать будет - он проведет до базы. Зачем? Ну ты же собак боишься, глупая! Встретится шавка, так ты на крышу остановки выскочишь!"Ну ладно, к Надькиным авралам я уже привыкла, делать было особо нечего, взяла ее "драгоценность заготовленную", купила сигарет и средство от комаров, и поехала на место встречи. Вовка был в хорошем настроении, встретил меня с шуткой про верных подруг-сестричек и мы вместе пошли по пыльной дороге. И что, перед самым селом повернули к лесу!- Вовка, что за прикол?!- Тихо, тут к базе через село целых сорок минут идти, а по лесной тропинке - десять минут. Ну что ты, как маленькая, мы с ребятами каждый год отдыхаем, я здесь каждого клеща в лицо знаю, и местные этой дорогой на Морозовку идут. Видишь?И точно, в метрах двадцати от нас впереди шла целая семейка. М-да... Ну куда уже денешься из подводной лодки от Вовки и его болтовни. Когда подходили к лесу, навстречу к нам вышла супружеская пара. Назло Вовке я все же подошла и спросила - как отсюда выйти на базу? Женщина с охотой рассказала: "Вот же дорога, все по ней идут, она одна. Идите, не бойтесь, там полно народа ходит и заблудиться невозможно, сворачивать некуда. Как увидите ферму, тропинка поведет уже вправо и выведет прямо на базу. На велике вообще за четыре минуты доезжаем". Вовка обиженно зыркнул на меня, и мы пошли по указанной тропинке, достаточно широкой, надо сказать.Первые три минуты шли молча, нас два раза обогнали на велике. Вовка, мстя за недоверие, нарочито молчал и шел немного впереди. Подумав, я дернула его за рукав: "Да ладно тебе. Ты просто не понимаешь, как я ненавижу лес и все колюче-кусючее!". Вовка: "Ага, целых десять минут идти! Какая беда!". Я: "А если заблудимся?". Тут Вовка закатил глаза и начал уже более миролюбиво тараторить, что он уже "тысячу раз сюдой бегал в киоск в кафе на остановке за пивом, и как можно заблудиться на прямой дороге с толпой народа?". И, пока он тараторил, мы подошли... к развилине.Это выглядело потрясающе. Нет, неправильно сказала: убийственно. Тропинка неожиданно делилась на две, причем на первый взгляд абсолютно одинаковые. И, что интересно, они под каким-то одинаковым углом расходились друг от друга. Наш диалог:- Вовка, ты же сказал, что дорога прямая?!- Была прямой (Вовка сглотнул).- И куда теперь?- Не знаю...Тут он повернулся и посмотрел на меня каким-то очень странным взглядом. Честно, я почувствовала себя какой-то упыршей, которая затянула бедного мальчика в глубь леса и он только сейчас это понял.- Вовка, давай подождем, может идти кто-то будет.Так мы стояли молча целых двадцать минут. Я все смотрела на время, ждать было очень нудно. Никто не появился!! Тут Вовка наконец-то проявил свою гениальную логику: "Слышь, пошли по любой, здесь целых три села рядом, а база как раз между ними. Видишь, обе дороги протоптаны, значит сюдой и на базу, и в село ходят. Выйдем, а там люди подскажут. Позвони только Надьке, а то без нас все сожрут, пусть ждут". Вовка, как всегда, телефон с собой не берет (типа нельзя его в кармане джинсов носить, потенция от радиации пропадет).Звоню, Надька говорит, не морочьте голову, там одна дорога, а если у вас две - идите по правой, и нечего решать. Ну, пошли. Идем, идем, а тропинка кажется все более и более заросшей, и долго так идем. Ни шума трассы, ни села, ни людей. Шли мы так, наверное, час. И Вовка в упор отказывался вернуться и пойти другим путем (вот-вот придем).Тропинка закончилась перед большой светлой поляной. Все такое заросшее! Мне эта выжаренная трава была по пояс. Странно, ведь из сел должны были скосить, забрать для жилья.. Но стоило только начать идти по поляне, как поняла, что это какое-то болото: ноги вязнут! Я испугалась и рванула назад. Мы обошли с Вовкой поляну вокруг, но продолжения тропинки так и не нашли (Алиса в стране чудес, блин!). Было решено: чешем назад.Назад мы шли еще дольше. Хотя, может так казалось. На часы я уже не смотрела, понятно было, что прогулки по кишащему многоногими тварями лесу мне избежать не удалось. Наконец-то дошли до той самой развилки - ну не души вокруг! Пошли на этот раз налево (ну, в правильном смысле ). И вышли наконец на ферму!Только по выпученным глазам спутника я поняла, что опять что-то не так. Да, фермой это было сложно назвать: какие-то непонятные повалившиеся постройки, все заросшее и редкий забор, очень-очень старый. Людей нет, животных тоже. Никого. Вовка не своим голосом сказал мне, что когда он шел встречать меня, там все выглядело по-другому. И там были рабочие, забор был только покрышенным.Тропинка действительно сворачивала налево, и мы молча по ней пошли. Так устали почему-то, что не было сил строить догадки. Тем более, что сейчас мы как раз должны были выйти прямо к базе. К шашлыкам, к Надьке... А мы все идем и идем. И эта тропинка тоже становится все более заросшей! Прямо в лицо даже стала попадаться паутина (фуууу!), такое ощущение, что здесь за лето никто не ходил. Наконец-то увидели какие-то частные дома (хм, не похоже на базу). Но даже если это село и с самого начала мы куда-то не туда пошли, то здесь нас уже точно выведут!Мы резво подбежали к первой хате. Окна забиты, и у других тоже. Дворы заросшие, нигде никого нет. Вовка с удивлением сказал, что хорошо знает местность, и заброшенных сел или улиц он ни разу не видел, хотя на местные дискотеки в клубы он ходил не раз с ребятами. Я пожала плечами, и мы пошли дальше, хотя та первая хата с синей облупленной крышей мне запомнилась (ну и цвет!). А еще эти старые когда-то синие скаты перед ней... Одни повалены, другие торчат из-под земли. Армагедонн.Прошли буквально пару домиков (таких же заброшенных), и уже впали в отчаяние. Ну вот как мы могли так заблудиться?! И где мы? Вспомни в о телефоне, вытащила его из пакета и давай Надю набирать. Сети нет!!!И тут Вовка подметил, как стало темнеть. А ведь было еще только 5 вечера, когда я приехала, это же лет. У нас темнеет в такое время не раньше девяти. А четыре часа мы еще не прошли, может два от силы. В общем, темнеет, мы заблудились, жутко... И тут я как заору:- Вовка, КОМАРЫ где?????- Какие?..- Комары!!!Было так тихо вокруг, ни сверчка, ни писка комара, ни шума листьев, ни ветра, ни самолета. И мы одни на ночь глядя. Большей жути я в жизни не испытывала. Набрала в легкие побольше воздуха:- Помогите!!!!!И тут поняла, что Вовка отчаянно кричит одновременно со мной. Его лицо окончательно развеяло мои последние надежды на то, что это его или чья-то шутка. Никто не шутил. Мы действительно оказались в каком-то другом месте, измерении, времени. И что делать, мы не знали.Мы продолжали звать на помощь. Мой 19-летний поводырь бледнел так же быстро, как и все темнело вокруг. А наши крики почему-то звучали как-то глухо, будто мы не на открытой местности, а где-то в подвале.Наконец-то из-за угла какого-то дома вынырнул старик. В шляпе, с какой-то корягой в руках и с котом, который плелся за ним.- Вы чего орете? Чего вообще здесь ходите, жить надоело?- Где - здесь? Мы заблудились! Какое это село? И где база? Нам на базу надо!- Какая еще база?! Назад идите, откуда шли.И тут я расплакалась. Если мы еще назад пойдем, то ночевать останемся.Дед посмотрел на меня внимательно, и выдал: "Так вам к людЯм? Сюда идите" и показал на чащу леса направо от себя. А мы стоим и только таращимся на деда. Он еще раз нам показал в ту сторону. "Идите!".Мы переглянулись и пошли. Там вообще никакой тропинки не было, просто кочки и тысячелетний покров из листьев. Но как только мы сделали первые пять шагов, впереди послышался плеск воды, смех людей. Мы с Вовкой рванули наперегонки и выскочили прямо на берег реки. Через нее - мостик, а на другом берегу - наша компания с костром, куда другой молодежи, ярко светит солнце, по ощущениям около 5-6 часов. Мы быстро перебежали на ту сторону и свалились возле Надьки. Она была очень рада: "Смотрите, как вы быстро! А звонили, чтоб мы еще полчаса ждали!"Говорить и что-то объяснять сил не было. Надька только интересовалась, почему у меня все ноги в царапинах и вид у нас, как после марафона, но я только вяло отмахивалась. А Вовка только к закату выдал обидное: "Я с этой ведьмой больше никогда никуда не пойду". Его так никто и не понял, о чем он. Решили, что мы поссорились по дороге.Когда стемнело, Надя и еще трое ребят пошли провожать меня к маршрутке. Мы буквально минут за восемь прошли тот же участок леса, видели загоняемое стадо баранов за ярким выкрашенным забором, и тропинка была одна. И постройки на той ферме были крепкими на вид. Уже на остановке, дожидаясь маршрутки, спросила у ребят: "А вот мы шли и видели домик такой интересный, с ярко-синей крышей. Это местная сельская мода?". На что мне один из парней ответил: "Там бабка классная живет, я у нее по дороге в клуб розочку хотел вырвать, а она вышла, не стала ругать, сама отрезала и дала. Я тоже про крышу спросил, она сказала, что недавно в этом селе живет, сын перевез, а слеповата стала и только так теперь свой дом находит. Специально сына попросила покрасить на днях. И старые шины он обещал раздобыть и закопать наполовину, она их тоже "синенькими" делать будет.Из быстрого разговора с пареньком поняла, что и улица та оживленная, и никаких забитых окон нет. Спрашиваю, когда розочку крал, давно? (думаю, может померла уже бабка, а он не знает). Нет, говорит, позавчера вообще он лично здесь все лето. Наконец я решилась спросить:- Это ведь из этого села прямо на мост перед базой выходишь?- Нет, ты что, оттуда далеко идти. А за мостом от базы лес только лес идет и железная дорога. Села справа, слева и позади базы, а за мостом - долгая лесополоса, километров 80.Вечером я немного отошла и со смехом заявила папуле, что умудрилась заблудиться в лесу с опытным провожатым. Папа заявил, что "не сомневается". И, оказывается, такой опыт у меня уже был в 5 лет, но я его смутно помню. В памяти остался только фрагмент, где я с радостью собираю грибы, и ими просто усыпано. Я все собираю, собираю, слышу голоса родных рядышком, в метрах трех. Но они не видят меня, а я гребу и гребу в корзинку. Причем так долго собирала их своими неумелыми ручками, что вся была в поту.Папа внимательно посмотрел на меня и выдал: "Дело было так. Выбрались мы как-то с семьей в лес, но далеко не поехали - сами не особо знали местность. А там, куда пришли, уже все вычистили - место известное, грибников много. Мы ходим так вяло, убеждаем себя, что "и без грибов чистым воздухом дышать полезно". А ты тут: "Мама-папа, ГРИБ!!!". И как рванула к какому-то дереву. На миг мы даже потеряли тебя из виду. Но не прошло и двух секунд, как выбегаешь назад - с полной корзиной грибов! Шикарных грибов! Мы - туда, где ты их нашла, хотя мало верилось, что грибники пропустили такое жирное место. Но нет, ничего! И, что самое странное, даже ямок от грибов - а те ты по незнанию не срезала, а просто повыдергивала. Да и нельзя их было так быстро собрать. Мама решила, что это кто-то по незнанию бросил себе в ведро поганку, а потому в ужасе выбросил все, что до этого собирал - споры ведь сыпятся. А потому опустошила твою корзинку и мы уехали домой мыть руки. Дома бабушка, узнав о "чуде", сказала, что грибы выбросили зря, но внучку больше в лес чтобы не водили: "она там лешему приглянулась, златовласка наша, раз он ее так щедро угостил. Не водите больше - заберет". Вот почему в лесу до этого момента я больше не была - только в парке.Вот так. А Вовка с Надей разругались в тот же вечер.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Лес база тропинка деревня озеро ферма старик грибы

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