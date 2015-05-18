Что же я всё-таки видела?

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aksia Просмотров: 890 Комментарии: 2 +6 15-04-2024, 21:34 by

Решила восстановить одну из потерянных в начале этого года публикаций, в которой были собраны несколько маленьких историй. Хотя это даже не истории, а небольшие эпизоды, несколько лет назад меня впечатлившие.Объединяет эти небольшие фрагменты только то, что всё это я видела в одном и том же месте - на своей подмосковной даче.Ну, пора бы и начать уже рассказывать.Пасмурный летний день. Небо затянуто сплошными светло-серыми облаками. И в этом небе на расстоянии, наверное, полукилометра от меня на высоте птичьего полёта я замечаю темный предмет. Сначала решила, что это самолёт. От нас недалеко небольшой частный аэродром, и "кукурузники" летают часто. Но они летят выше и обычно с узнаваемым громким звуком, который слышно издалека. Предмет бесшумно и довольно быстро двигался в мою сторону, понемногу становились видны его очертания, и они были какие-то необычные: то, что я видела, напоминало перевернутый купол спортивного парашюта "крыло", а по середине располагался треугольник. Из-за большого расстояния между нами я видела его как бы на плоскости.Пару минут я вглядывалась в непонятный предмет, но так и не смогла его сопоставить с чем-то виденным ранее. Квадрокоптер я бы не смогла разглядеть с такого расстояния, это непонятно что было явно значительно больше.В какой-то момент НЛО (в самом объективном значении, потому что этот объект совершенно точно был неопознанным мною и летающим) сменил направление движения, ушел немного вбок и скрылся за деревьями.С того же самого места спустя какое-то время я во время сильного ветра видела летящее по небу большое черное полотнище. Опять-таки на высоте птичьего полета и на приличном от меня удалении. Меня удивили его размеры, превышающие размер, скажем, пододеяльника или большого мусорного мешка, и то, как упруго оно колыхалось и переворачивалось в воздухе во время своего полёта. Материал был явно плотным и тяжелым. То есть, это был не огромный кусок черного целлофана с грядки какого-нибудь фермера, а что-то другое. Но что?Как-то поздним августовским вечером пошли с сыном смотреть на звездопад. Устроились на скамейке за домом подальше от света уличного фонаря. Небо как на ладони, обзор отличный. Вожу носом туда-сюда в предвкушении очередного метеора и краем глаза замечаю, как метрах в тридцати от нас на фоне ветвей огромной старой липы на соседнем участке немного зигзагообразно проскальзывает небольшой зелёный шарик, на долю секунды оставляя за собой в воздухе тающий след. Плавненько так: вверх, вниз - и исчез. У сына спрашиваю: "Ты видел?" И слышу в ответ: "Ага... Что-то зелёное мелькнуло у липы".Ну и самый последний случай. Ровно два года назад я с младшим двухлетним на тот момент сыном вышла на прогулку. Тепло, жмуримся на солнышке, слушаем скворца. Мы стояли на открытой веранде, напротив которой растут две туи.Между ними расстояние метра полтора, в высоту они около четырех метров. Сын стоял как раз лицом к туям, а я немного в стороне. Неожиданно между туями появилось какое-то темное облачко, оно шлейфом скользнуло вперёд и вниз и исчезло. Как будто горсть пыли или золы взяли в огромную ладонь, а потом подули на неё. Это длилось, наверное, меньше секунды. Мне почему-то стало страшно, потому что мой ребенок стоял прямо напротив того, что мне привиделось.Я подошла поближе, на веранде никаких следов не было. Спустилась, потрясла туи, осмотрела землю перед ними - ничего. Чистые ветки, их два дня подряд намывал дождик. Позади туй соседский забор, за ним голые вишни. Ни людей, ни костра поблизости, дым от которого я могла бы увидеть. Это точно были не насекомые, они не пропали бы бесследно. Не насекомые, не дым, не пыль и не зола, не пыльца туи - если бы ветер сдул пыльцу, она посыпалась бы со всего дерева, вернее, с обоих, по всей площади, а не в промежутке между двумя растениями на высоте 3,5 метра. И пыльца обнаружилась бы на ветвях туй, а они были чистыми. Я думаю, что мне просто показалось, как бы тревожно это ни звучало)Ну вот как-то так.

Ключевые слова: НЛО день сын авторская история

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