В ювелирном

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:27

зелёное яблочко Просмотров: 401 Комментарии: 1 +3 15-04-2024, 21:27 by

— Девушка! Девушка! — раздался визгливый голос от витрины с бриллиантами.Я послала покупательнице приветливую улыбку: всё вижу, сейчас рассчитаюсь и подойду. Но дородная дама в мехах не успокаивалась.— Почему я должна кричать через весь магазин? Что за неуважение! Стоило бы пожаловаться вашему директору.— Зайка, не надо, — успокаивающе прошептал за спиной крикливой дамы ее невзрачный муж.С приклеенной намертво улыбкой я подошла к «зайке». Только молчи, сказала я себе, никаких разговоров.Покупательница неприязненно буравила меня недобрым взглядом.— Знаю я вас, вам бы только обмануть людей. Слышала, как вы тут подделки продаете. Но все-таки покажите мне вот это кольцо, — «зайка» скорчила брюзгливую мину, бесцеремонно ткнув толстым пальцем в витрину. — Посмотрим, что у вас тут за бриллианты. Это какая проба?Сколько раз зарекалась не разговаривать с такими, как она, знаю ведь: если не сдержусь и начну общение, то дело закончится покупкой.Изящная тонкая работа совсем не смотрелась на пальцах-сардельках, но дама в мехах сама поняла, что кольцо ей не подходит, и потребовала бриллиант покрупнее.— Будьте добры, покажите колечко с сердоликом, — прозвучало от витрины с полудрагоценными камнями.— Вы что не видите, что продавец занят с серьезными покупателями? — взвизгнула она, окатив покупательницу ледяным презрением. — Ждите своей очереди!— Зайка, не надо, — вновь подал голос муж, но, как и в предыдущий раз, жена на него не обратила внимания.Я вынула из ушей наушники. Мысли окружающих обрушились на меня лавиной: недобрые и эгоистичные «зайкины», и усталые, полные обреченности — ее мужа.Ну что за неприятная тётка! Никого кроме себя не любит, всех, кто попадается ей на пути, перемалывает в труху, из доброго и покладистого мужа сделала настоящего подкаблучника. Устал он от нее, любовь, которая была когда-то давно, ушла. И он бы ушел, да только силы воли не хватает.Я сняла очки, теперь я видела их прошлое и будущее. Прошлое — как бусы, где события нанизаны на нить друг за другом, а будущее — как веер с разбегающимися в разные стороны лучами. Теперь я знала, что надо делать.— Посмотрите вот эти украшения, словно специально для вас сделаны.«Зайка» с сомнением взяла протянутые колечки, нацепила на разные пальцы и вытянула руку перед собой. Покрутила ладошкой, любуясь на сверкающие алмазы.«Зайка» наконец определилась.Что ж, она сама выбрала свое будущее. В обоих кольцах бриллианты имели небольшой дефект. Нет-нет, внешне камни выглядели превосходно, ни один ювелир не усомнился бы в их качестве. Но ювелиры могут заметить лишь посторонние примеси или трещину, а этот изъян невидим простому человеку. Минералы ведь как люди, внешне могут быть абсолютно нормальными — две руки, две ноги, а характер окажется вредным, с червоточиной. Прямо как у «зайки». И теперь, когда она наденет кольцо, бриллиант тоже начнет вредничать. Через полгода муж наберется смелости и уйдет от нее. А выбрала бы другое кольцо, получила бы язву желудка. Бриллианты — очень сильные камни, в них подобно сжатой пружине сконцентрированы огромные энергии, они способны на многое. Хорошим людям они принесут много добра, а плохим вернут тот негатив, что те привносят в окружающий мир.За этот день мне еще несколько раз пришлось снимать очки и выдергивать из ушей наушники.Сначала я продала симпатичное колечко с гранатом в обрамлении кристалликов хрусталя мнительной и закомплексованной студентке. Теперь она спокойно сдаст сессию. Гранат устранит неуверенность, а горный хрусталь наведет порядок в мыслях и улучшит память. Ну и приятный бонус, о котором девушка пока не подозревает: больше она не будет сомневаться в собственной привлекательности.Потом пришлось повозиться с мужчиной средних лет, который выбирал часы. Да, в нашем ювелирном салоне есть и часы — качественные, престижные. Однако часы способны лишь замедлять или ускорять время. Хорошие — согласно желаниям хозяина. Плохие — наоборот, когда нужно, чтобы время шло быстрее, затормозят его. Но часы — не талисман, они не умеют влиять на события и ничем не могут помочь своему владельцу. А мужчина нуждался в помощи — я это сразу поняла, как только сняла очки. Его подводили деловые партнеры, предавали компаньоны, обходили конкуренты. Вот я и уговорила его купить маленького нефритового дракона. Поставит на стол в своем кабинете и дела сразу пойдут лучше. Дракончик укажет на предателей и нечестных партнеров — потемнеет в их присутствии. Часы он, кстати, тоже купил. Хорошие, конечно же.Потом перед самым закрытием зашла немолодая усталая женщина. Потертое пальто было модным несколько лет назад, волосы кое-как собраны в пучок, в уголках губ пролегли морщины, взгляд потух. Она прохаживалась около витрин с дешевыми серебряными украшениями, не решаясь попросить что-нибудь показать. С ней случилась какая-то беда, я была в этом уверена.— Даже не знаю, — растерянно улыбнулась покупательница. Улыбка получилась вымученной, жалкой. — Вы уже, наверное, закрываетесь…— Все в порядке, — успокоила я ее и вынула из ушей наушники.Да, я не ошиблась: болезнь дочери стала для нее настоящим горем. Сейчас девушка сражается с недугом, но насколько хватит сил?«Я знаю», — чуть не выпалила я. Впереди тяжелая операция, а затем долгое и трудное восстановление. Тут у кого угодно руки опустятся, а девушке нужно быть сильной.— Подождите, у меня есть кое-что особенное, — сказала я и ушла в подсобку. Там у меня припасено кое-что для таких вот случаев.Вернулась я с колечком — работой прекрасного мастера, в которую он вложил душу. Такое не купишь в обычном ювелирном салоне. И камешек — особенный, очень редкий, большинству не знакомый, у него даже современного названия нет. Ну и жутко дорогой, конечно. Заболевание он не вылечит, для этого есть врачи, но поддержит, не даст упасть духом. Больному человеку поддержка ой как нужна!— Какое красивое! — восхитилась покупательница, осторожно вынимая кольцо из коробочки.И камень ответил ей, засверкал, заиграл бликами. Почувствовал, что может оказаться полезным.— Только, наверное, очень дорогое, — она с сожалением вернула кольцо.— Вовсе нет, — я назвала самую маленькую сумму, даже меньше, чем серебряные украшения, которыми она интересовалась вначале.Надеюсь, у девушки все будет хорошо.Я уже закрывала магазин, когда дверь распахнулась, и в зал влетел запыхавшийся молодой человек.Не тратя времени, я сразу избавилась от очков и наушников. Да, тут без моей помощи не обойтись. Потерять кольцо, когда собираешься сделать предложение своей девушке — это не шутка. К таким знакам судьбы стоит прислушаться, и если не сдать назад, то хотя бы взять тайм-аут, а он — сразу в ювелирный.Парень на пальцах попытался мне объяснить, как выглядело потерянное колечко.— У вас есть такое?Достаю пару украшений наугад и протягиваю покупателю, а зеркало — стоит у меня в уголке на витрине, чтобы колье и бусы на себе можно было посмотреть — поворачиваю так, чтобы на глаза ему попалось.Зацепился взглядом, замер, аж челюсть отвисла. Ну да оно и понятно — в зеркале сейчас «фильм» разворачивается, вся его будущая семейная жизнь. Застыл на месте, крутит колечко в руках. Головой трясет, наверное, думает, что показалось. Придется помогать.— Вы в ресторан торопились? Вот и идите, ужинайте спокойно, — говорю участливо. — А предложение сделаете в следующий раз. Разве можно такой серьезный шаг делать наспех?— Да, наверное, вы правы.Ушел. Уф. Теперь-то я могу закрыть магазин?Странная у меня сегодня получилась торговля, ну да ведь и я не просто продавец.Автор - Дмитрий Корсак.

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