Тварь из старого зеркала

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

EVILMOR Просмотров: 374 Комментарии: 0 +2 15-04-2024, 21:31 by

Казалось бы, традиция закрывать отражающие поверхности в доме после смерти человека должна быть крепко закреплена в сознании. Но когда я обнаружила старое, уже потемневшее от времени зеркало в комнате своей покойной сестры открытым, то от осознания чуть не села на пол. В надежде, что ещё не поздно, и ничего страшного не произошло, я кинулась к нему и быстро накрыла белой простынёй. С того момента в доме и начались странности.Умерла она недавно, пару недель назад. Смерть была внезапной, неожиданной для всех, хотя никаких предпосылок не было. Не скажу, что Надя вела здоровый образ жизни: мало гуляла, ела всё подряд, но всё же не курила, а выпивала только по праздникам. Врачи сказали, что причиной было нарушение ритмов сердца.Мы жили с ней вдвоем в старом материнском доме, доставшемся нам по наследству, в небольшом посёлке городского типа, сером и грязном, как присуще быть таким местам в России. Особо не ладили, ещё с детства так повелось: разные характеры, интересы. Я выросла пробивной и активной карьеристкой, а Надя вот уже пять лет вподряд работала кассиршей в супермаркете. И честно говоря, другие перспективы с её внутренней позицией ей не светили. Общались мы мало и только по бытовым вопросам, в которых наши точки зрения также не совпадали. Кажется, из всего общего у нас была только внешность, так как мы родились близнецами.Не скажу, что я находилась в сильном шоке и трауре от произошедшего, но было просто не по себе. Ещё и на работе завал из-за похорон, которые кроме меня организовать было некому. Даже после смерти моя сестра умудрялась портить мне нервы и жизнь. И если бы только таким способом.Как я уже упоминала, в доме начались странности, поначалу незаметные, такие, которые легко можно списать на что угодно, не придавая этому значения. Мигал свет то и дело, по ночам на кухне гремела посуда, падали вещи с полок. А однажды я обнаружила на окне в моей комнате странные вида разводы, будто от чьих-то рук.Открыв штору, я вздрогнула, заметив это, но страх неожиданности не шёл ни в какое сравнение со ужасом, который охватил меня после осознания того, что разводы от рук находятся изнутри, а не снаружи, как я думала изначально.Живу я теперь одна, и в комнату мою никто, кроме меня, никогда не заходил. Я сама подошла к окну впервые за долгое время. Не найдя вразумительного ответа, я решила, что сама заляпала стекло, когда открывала и закрывала окно, пытаясь выветрить запах покойника, но забыла об этом из-за нервного перенапряжения.Тогда я ещё не понимала, что всё это звоночки чего-то более пугающего. Но теперь, находясь в смертельной опасности, в моей голове сложилась ясная картина. Моя сестра с того света пытается извести меня.Серьёзные проявления её присутствия начались где-то неделю назад. Как-то вечером, я разговаривала по телефону с коллегой по работе и, по привычке бродя по дому из комнаты в комнату (у нас большой дом), остановилась у чернеющего проёма комнаты Нади. Дверь была открыта, и я немного покосилась вглубь комнаты. Посреди неё стояло то самое занавешенное зеркало.Продолжая беззаботно разговаривать с коллегой, я уже хотела пойти дальше, как вдруг моё сердце замерло. Боковым зрением я заметила, как под тканью что-то шевельнулось. Сначала это было едва заметно, но потом в мгновение ока под простынёй выросла фигура в человеческий рост. Я не могла пошевелиться, пытаясь понять, реальность это или нет. И пока я размышляла, тварь из зеркала начала двигаться в мою сторону. На инстинкте я захлопнула перед ней дверь и прижала её всем телом."Господи, Таня! У меня в доме кто-то есть!" – дрожащим голосом прокричала я в трубку.Ответ, раздавшийся из телефона, ещё больше обескуражил меня:"А, да не переживай, это, наверное, твоя сестра, которая умерла. Помнишь, ты зеркало забыла закрыть."Поняв, что творится настоящая чертовщина, я не стала отвечать, а дотянулась одной рукой до телефона и сбросила вызов. Тут же набрав полицию, доблестные служители закона прибыли уже через полчаса. Всё это время я держала дверь, уперевшись ногами в противоположную стену.Они проверили дом и комнату, но никого не обнаружили. Выписав мне штраф за ложный вызов, они оставили меня одну. Правда перед уходом я успела попросить их передвинуть тяжелый комод, который стоял в коридоре у двери в комнату сестры. Они с нескрываемой усмешкой переглянулись, но просьбу выполнили, за что им спасибо.Моя жизнь превратилась в сущий ад. Будучи убежденной атеисткой, я испытывала двойной стресс от событий, с особой издевкой разрывающих моё мировоззрение. Каждый сон оборачивался кошмаром: мне снилась мёртвая сестра, она преследовала меня повсюду и заставляла заглянуть в чёрное зеркало.А просыпалась я от доносящегося из коридора скрипа ножек комода по деревянному полу. Но каждый раз, когда я прибегала туда в панике, включая везде свет, всё было на месте. Я даже купила навесной замок с креплением и закрыла дверь на ключ. Тогда я стала видеть во всём, где могло быть отражение, высокую фигуру под белым покрывалом. Пришлось закрасить всё черной матовой краской, а экран телефона заклеивать малярным скотчем.Я сходила с ума и была уже на грани, пока однажды в мою дверь не постучали ранним утром. Открыв, я увидела темноволосого мужчину с небрежной щетиной. Он был коренастый, высокого роста, одет в какую-то древнюю кожаную куртку, ещё советских времён, серую футболку и грязные синие джинсы, заправленные в берцы.Первые мгновения мы молча смотрели друг на друга. А потом он бесцеремонно сказал:"Ну давай рассказывай, что у тебя тут."Слегка ошарашенная, я не поняла, что он имеет в виду, но судя по его взгляду, он ждал, когда я пойму."Кто вы? Я вас не знаю! Вы, наверное, ошиблись адресом."Незванный гость оценивающе осмотрел меня с ног до головы."У меня нет времени для знакомства. Рассказывай, что у тебя за чертовщина, разберемся с этим, и я пойду."Только сейчас до меня дошло, о чём он говорит, и моё сознание разделилось на два фронта. Одна часть загорелась надеждой на спасение, вторая предостерегала не доверять незнакомцу, который, скорее всего, пришёл нажиться на чужой беде. И в какой-то момент последнее перевесило."Мне нечем вам платить, уходите, ещё вас не хватало."И я стала закрывать дверь.Мужчина с недоумением посмотрел на меня."А я разве что прошу у тебя? Я пришёл помочь. Знаю, что ты в беде."Я немного приоткрыла дверь."Откуда вы знаете?""Да какая разница, не имеет значения. Пустишь или нет? Если нет, я тогда пошёл. Сама разбирайся.""Входите…"Незнакомец перешагнул порог и, не разуваясь, побрёл вглубь помещения.Я робко последовала за ним."Давайте пройдём на кухню, выпьем чаю, и я вам всё расскажу.""Ну давай, только побыстрее. Не нравится мне тут."Я провела его на кухню, и мы уселись за стол. Говорили целый час, мой собеседник активно участвовал в беседе и задавал разные вопросы."С сестрой не ладили, получается, ясно…"Подытожил гость."Ну что, тут всё понятно. Дух её в зеркале застрял, и теперь покоя не может найти.""Что с этим делать?""От зеркала избавиться, разбить и закопать. Тогда всё пройдёт, я займусь, не переживай.""Скажи только, где твоя сестра похоронена.""Эм, а это зачем?""Осколки нужно в её могилу закапывать.""А она, ну, освободится, упокоится после этого?""Да, упокоится."С какой-то двусмысленностью сказал мужчина, хотя, может быть, мне показалось."Пойдём, покажешь, что за зеркало."Мы встали из-за стола и направились в комнату сестры. Впервые за много дней я провернула ключ в замочной скважине и открыла дверь.Войдя внутрь, мы не обнаружили следов пребывания кого-либо. Даже белая простыня всё так же висела на зеркале, хотя я ожидала увидеть её валяющейся где-нибудь на полу.Парень, с невозмутимым выражением лица, сдернул его и расстелил под ногами. После чего принялся рисовать какие-то символы прямо на зеркале. Затем достал из-под куртки массивный охотничий нож и с размаху нанёс удар. Поверхность разошлась трещинами. В этот момент я думала, что сейчас точно кто-нибудь с той стороны Зазеркалья резко появится и начнет истошно кричать и вырываться оттуда.Слава богу, ничего такого не произошло. После второго удара тёмные, помутневшие осколки посыпались на покрывало.Мужчина стянул их в узелок и закинул себе на плечо."Ну вот и всё, рамку можешь не выкидывать.""И вот ещё, у тебя машина есть?"Я положительно кивнула, ещё не отошедшая от происходящего."Поехали на кладбище. Темнеет уже, я там не хочу до утра бродить. Просто покажешь, где могила, и можешь ехать домой."Я и вправду не заметила, как наступил вечер, хотя казалось, совсем недавно светило солнце."Хорошо, тогда идем скорее. Ехать через весь посёлок."Час спустя мы уже подъезжали к кладбищу. Яркий свет фар освещал надгробия и кресты. Мне было не по себе, в отличие от моего пассажира.Остановившись и покинув машину, мы открыли багажник. Мой новый знакомый достал оттуда лопатку, оставшуюся у меня от мужа.Я повела его знакомой только мне тропой, петляющей между могилами. Наконец мы оказались на месте.Надя смотрела на меня с надгробия серьёзным взглядом, отчего мне стало ещё более жутко."Ладно, можешь идти. Спасибо, что проводила. Дальше я сам."На самом деле мне было страшно идти обратно, и мой спутник это заметил."Да не бойся, никто тебя не тронет, пока я тут. Всё будет нормально."Его слова внушали уверенность, и я согласилась. Не заметив, как оказалась за рулём на полпути домой, я ощутила некое облегчение. По прибытии в квартиру, наконец, со спокойной душой легла спать.Я проснулась от непонятного шума шагов и открытия двери в мою комнату. Ощутив, как некто стоит у моей кровати. Тут же я вся покрылась мурашками, а на голове зашевелились волосы от ужаса.Я не могла поверить. Мы ведь избавились от зеркала. Неужели не помогло?Открыв глаза, я увидела напротив себя свою сестру с неестественно перекошенным от злобы лицом. Она смотрела на меня, сжимая кухонный нож, не раздумывая. Вскочив с кровати, я увернулась от удара и кинулась к выходу, прямо в том, в чём была.Сестра преследовала меня, и уже показалась из-за угла коридора, когда я открыла дверь и выбежала наружу. Спрятавшись за гаражом, я практически не дышала, наблюдая, как эта тварь бродит по двору и выискивает меня. Вдруг я услышала, как возле моих ворот остановилась машина, и кто-то хлопнул дверью.Я начала кричать, Сестра сразу же побежала на крик, но вдруг...Бах!Раздался выстрел, и существо остановилось. Из рта его хлынула черная жижа, потекла на землю.Бах!Второй выстрел разнес ей голову. И тут из темноты двора появился тот самый дневной гость, сжимающий в руках обрез одноствольного ружья."Что это было? Почему ритуал не помог?" – спросила я."Ошибочка вышла. Это был не дух твоей сестры" – ответил он."У меня были сомнения, но ты мне показалась вполне нормальной.""Что вы имеете в виду?""Вот это…"Он ткнул стволом в обмякшее тело, расплывающееся по земле."Ничто иное, как твой озлобленый фантом."Эти твари появляются от нереализованных, сильных негативных мыслей людей. Они становятся воплощением их тёмной стороны. Единственное, чего они хотят, так это заменить собой создателя и творить зло. Их слабость в том самом зеркале, из которого они вышли. Поэтому оно заставляло думать, что является духом твоей сестры, чтобы ты избавилась от зеркала. Рано или поздно оно нашло бы способ натолкнуть тебя на эту мысль."Но появился я.""И как же вы догадались?""Мне явилась твоя сестра, там на кладбище. И я сразу всё понял. Ведь она не могла бы появиться, если бы была заточена в зеркале.""Так вы же говорили, что она упокоится и освободится.""Не хотел расстраивать. Есть вещи, которые лучше не знать.""Вообщем, как бы там не было, теперь ты точно в безопасности. Старайся думать позитивно. По крайней мере, не проклинай никого, стоя у зеркала."Я виновато опустила голову, вспомнив те моменты, когда кидала проклятия в адрес сестры, когда мы ругались у неё в комнате."Спасибо вам.""Не благодари. Это моя жизнь.""За тело не волнуйся. Оно исчезнет без следа по утру."Ну вроде всё. Мужчина убрал обрез под куртку и, не разу не обернувшись, растворился в ночи.Утром я вышла посмотреть, что осталось от тела. Но обнаружила там только мелкие осколки зеркала, которые незнакомец использовал вместо картечи.

Ключевые слова: Зеркальный дух охотники за барабашками зеркала призрак авторская история

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