Грань виртуальности

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

3klim3 Просмотров: 113 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:39 by

«Невозможное – возможно! Мечта детства погрузиться в видеоигру с головой, теперь не фантастика! Приходите всей семьёй в новый клуб Виртуальной Реальности «Матрица»! Здесь вы получите уникальный опыт...», - и бла-бла-бла... Да, в нашем, богом забытом городке открылось первое место, куда не стыдно сходить в выходные.Вообще, наш городок не славится развлечениями. Для молодежи у нас только заросший парк, плавно переходящий в лес, да ночной клуб, на который страшно смотреть даже снаружи. Нет, для детей, конечно, есть детские площадки. Более взрослое поколение ходит в кинотеатры, театр драмы или на концерты заплесневевших звезд местной художественной школы. Молодому человеку, заканчивающему девятый класс, вроде меня, пойти было некуда. И вот, «Матрица». Туда сходить стоило!На поход была выделена суббота и двухнедельный заработок в виде сэкономленных обедов. Сбор был намечен на два часа, у моего одноклассника, от которого до той самой «Матрицы» меньше десяти минут ходу. Дождавшись всех участников нашей компашки, мы скинули все имеющиеся деньги в общую кучу и пошли в клуб. Все были невероятно возбуждены и галдели, без умолку, пытаясь предугадать, что же нас ждет. Реклама утверждала, что вместе с новейшим оборудованием, были закуплены и новейшие игры, которых ещё никто не видел ни на Ютубе, ни самостоятельно. Это ещё больше разжигало наш интерес. Чувство неизведанного и ожидание невероятных эмоций гнало нас вперёд с удвоенной силой, так что мы уже буквально бежали, и, спустя пару минут, наша компания остановилась около входа в «Матрицу».Войдя в помещение, мы увидели просторную, полуосвещённую комнату, отделанную в стиле одноимённого фильма. Черные стены с потоками зелёных иероглифов, зелёный же неон у потолка, Посредине комнаты широкая колонна, на каждой стороне которой приторочено по монитору. Вдоль боковых стен также располагались мониторы, по три штуки на каждой. И у всех мониторов рядом висели желанные VR-шлемы и контроллеры. Справа у дальней стены располагалась стойка администратора, а слева проход, с сияющей надписью «VIP-Lounge». Туда-то нам и надо.Из-за довольно высокой администраторской стойки поднялся мужчина средних лет, и, кинув приветственный жест, направился к нам. «Здравствуйте, Друзья! - кивнул он нам, - Поиграть пришли?» Не дождавшись ответа, продолжил: «Вижу, у нас впервые? Тогда давайте, я ознакомлю вас с нашим каталогом». Он потянулся за книжицей со списком игр, но Жора, тот самый у которого мы собирались, остановил его. «Мы по вип комнате. Звонили в понедельник.» «А, помню, помню! Тогда проходите туда, - он указал рукой на проход, - Там есть раздевалка, где вам нужно будет разуться, и диванчики с каталогами. Присаживайтесь и ожидайте. Я присоединюсь к вам через пару минут»Комната оправдывала своё название. Кожаные диваны, большие ЖК-дисплеи, стол с каталогами и даже кофемашина. Рассевшись и взяв каталоги, мы приготовились выбирать игры, однако оказалось, что в каталоге всего одна страница, и на ней лишь одна игра. На странице была нарисована огромная разрушенная многоэтажка, из которой шел густой дым. На переднем плане лежали человеческие скелеты, а на заднем был такой же разрушенный, дымящийся город. Сверху на фоне грозового неба красовалась надпись «VeaRth: Apocalypse. Ты не отличишь реальность от... реальности...»- Чет какой-то стрём, - сказал Лёха, - Я думал, тут будет хотя бы игр двадцать. А тут один гребаный постапок, с картинкой за два рубля.- Да ладно тебе, - вступился Жорик, - может, просто каталоги не допечатали. Они меньше месяца как отрылись.- Не отрылись, а открылись. Пофиг, подождём, спросим.- Да вы не ждите, спрашивайте!Мы резко обернулись в сторону двери и увидели админа с упаковкой минералки в руках. В пылу обсуждения мы и не заметили, как он вошел в комнату и неизвестно, как долго он здесь стоял. Я решил поподробнее выспросить у него про каталог и только собрался задать первый вопрос, как он заговорил.«К сожалению, здесь, в ВИП-зоне у нас пока только одна игра. Но уверяю вас: после первого погружения вы уже не захотите играть в другие. Уровень графики и атмосферы настолько высок, что вы не отличите игру от реальности. Плюс, полный захват тела добавит реализма к игре. Попробуйте, не пожалеете! Кстати, меня зовут Сергей»Сказав это, он щелкнул переключателем, и все мониторы враз загорелись. Мы встали и прошли к тем из них, на которые нам указал Сергей. После чего, он подошел к каждому из нас, показал, как надевать шлема, и встал в центр комнаты. «В этой игре контроллеры вам не понадобятся. Всё будет моделироваться чётко по вашему телу. Обратите внимание на коврики у вас под ногами. Когда я включу игру, они будут следовать за походкой, так что ходить нужно будет, как в реальной жизни. Самое главное: Ни при каких обстоятельствах не снимайте с себя шлем самостоятельно. Позовите, я подойду. Игра полностью на русском языке, так что разобраться будет не сложно. Теперь, надевайте шлема».После выдвинутой речи, Сергей сделал нам приглашающий жест руками. Я осмотрел шлем: очки, в виде изогнутого по форме лица прямоугольника толщиной пару сантиметров, к ним по бокам крепится обхват для головы, от шлема к потолку тянется провод, подвешенный на необычной системе блоков. Ничего особенного. Я приложил очки к глазам и как только затянул обод, увидел перед собой интро игры. По графике оно действительно походило на документальную съёмку. В наушниках я услышал шум ветра и гул, похожий на вой огня вдалеке. Вокруг горели и опадали руины разрушенного города, вдалеке прогремел взрыв. Вдруг, рядом с собой я увидел своих товарищей, и услышал их голоса. Странно, но аватары в игре точно копировали наш внешний вид, даже одежда выглядела, как должна: без мыла и шакалов. Интро закончилось, и мы, наконец, получили управление. Игра началась.Не знаю, почему нам не показалось всё это странным. Возможно, завышенные ожидания сыграли с нами злую шутку, или техническая неосведомленность. А может и то и другое сразу. Но факт – фактом: игра оказалась чересчур реалистичной. Но, подростки не обращают внимания на мелочи, вроде дуновения ветра, в игре, которое чувствуется кожей, или ощущение тепла от костра, которого не существует вне игры. Им кажется это реальным, потому что они не могут отличить то, что видят перед собой от того, что перед ними реально находится. А мы были именно подростками.Лёха и Жорик заспавнились примерно метрах в пяти от меня и друг друга. Мы стояли треугольником вокруг воронки, на дне которой лежал разломленный пополам фонарный столб. Место напоминало какую-то городскую площадь, о чем подсказывал разбитый постамент обложенный плиткой. Вдали виднелся разбитый остов большой постройки, похожий на остатки большого ТЦ, вокруг дымили руины зданий.Осмотревшись, мы с Лёшей нетвердой походкой направились к Жоре, который уже освоился с передвижением и теперь ждал нас. Нам предстояло обсудить, что это вообще за игра, какая в ней цель и что вообще делать. Подойдя друг к другу, мы вгляделись в лица, но, они были не совсем наши. Походили на лица из стоковых библиотек. Обсудив этот момент, мы решили двинуться к ближайшему целому зданию. Вдруг, из ниоткуда и отовсюду сразу, мы услышали приветственную речь: «Здравствуйте! Добро пожаловать в «VeaRth: Apocalypse»! Задача всего одна – выжить! Вам будут мешать те, кого раньше называли людьми, вам будет мешать природа, и даже вы сами! Адаптируйтесь! Импровизируйте! Преодолевайте!» После такого приветствия, в небе загорелась надпись «День 1», И всё вокруг разом завыло, рывками задул шквальный ветер и мы побежали в намеченное ранее здание. Отдышавшись, мы решили обсудить всё ещё раз, благо внутри было достаточно светло: посредине горел костёр.- Че это вообще сейчас было? – начал я разговор, - По-моему, мы тут либо кирпичей накидаем, либо Жорик откиснет, потому что у него сердце слабое. Может ливнём, пока не поздно?- Не, мы по косарю за это представление отдали. – подал голос Жора, - Если сейчас свалим, меня жаба задушит. Давайте хотяб осмотримся, а потом выйдем, если что?Лёша только молча кивнул, и мы решили разойтись по комнатам, взяв с собой по горящей доске. Мне достался центральный холл, Лёша пошёл осматривать помещения справа от входа, а Жора ушел наверх. Пройдя по коридору, и не встретив ничего интересного, я решил позаглядывать в двери то ли офисов, то ли комнат. В одной из них был проём ведущий в другой коридор, оттуда я попал в ещё один холл, а потом, понял, что заблудился.Мой импровизированный факел давно догорел, благо, лучи заходящего солнца кое-как просвечивали через доски, которыми были заколочены окна. Поплутав ещё какое-то время, я понял, что не вернусь. Тогда я поднял руку и крикнул: «Сергей! Помощь нужна! Я заблудился, что мне делать?» Секунд через десять я почувствовал прикосновение к плечу и услышал вкрадчивый голос админа: «Секунду, сейчас я вас выпущу. Руки опустить, не шевелиться». Я почувствовал, как расслабляется обруч на голове, а затем, с меня, наконец, сняли шлем. Я вновь оказался в комнате с диванами, кровь в висках перестала стучать, и я только сейчас понял, насколько устал. «Добро пожаловать в Реальный Мир!» - проговорил Сергей, - ваших друзей я уже выпустил, около пяти минут назад. Они ждут вас в главном зале, проходите». Я поблагодарил админа и, взяв олимпийку, вышел в зал. Однако, ни Лёши, ни Жорика там не было.Обернувшись назад, я отодвинул штору, загораживающую проход в лаунж, и понял, что попал. Комнаты не было. Точнее, она была, но раза в два меньше, и вся завалена строительным мусором и плёнкой. Я повернулся обратно и увидел, что общая комната тоже сильно изменилась. Краска слезла со стен, сами стены частично разрушены и кое-где просвечивают. В воздухе летают тучи пыли, тянет гнилью. Даже света больше нет, все лампы либо разбиты, либо отсутствуют. Выйдя на улицу, я обнаружил, что мой город сильно изменился. Ну, то есть, это ВООБЩЕ не мой город. Руины, разруха, смерть.Я один.Открыв карту на телефоне (странно, что связь есть), я понял, что вообще не знаю, где нахожусь. Геоточка стояла где-то в джунглях Южной Америки, где таких мегаполисов быть просто не может. Гугл ответов не дал, он просто не мог связаться с серверами. Ничего, кроме мессенджеров, карт и соцсетей не работало. Но связаться я ни с кем не смог. Сообщения уходили, было видно, что они прочитаны, но никакого ответа. Ни от кого.Я один.Слово «Матрица», это ж не только название фильма и программы из него. В общем смысле, это что-то упорядоченное, или упорядочивающее. Моя матрица, наоборот, стала началом хаоса. Я не знаю, сколько я пробыл в этом городе. Пару недель точно. И за эту пару недель я пережил и бомбежки и наводнение, и ураган. Было даже что-то вроде метеорного дождя, от которого я спасался в подвале какого-то магазинчика. Представьте: идете по городу, и вдруг, с неба начинают падать камни. Не представляю, почему я до сих пор жив. Просто везёт, наверное. Ну да не суть. Сегодня опять топит. Началось ночью, благо спал на третьем этаже здания администрации. Оно сохранилось довольно хорошо, даже табличка не выцвела. Отсюда узнал, что у города нет названия. Ну как нет, «N-ск», прикиньте! Так и написано «Городская дума города N-ска, М-ского Федерального Округа, Этой Страны. Я даже не сразу понял.Весь день вода стояла на уровне второго этажа, и выйти не было никакой возможности. Есть жутко хотелось, потому, примерно после обеда, решил добраться до здания с надписью «ЦУМ» вплавь. Тут по прямой метров сто - сто пятьдесят, сильно выдохнуться не должен. Заодно хоть вымоюсь, вода в дефиците, с самого похода ни разу даже не умывался. Солнце порядком успело нагреть воду, так что простудиться я не боялся. Скинув ботинки и джинсы я погрузился в воду и неспешно поплыл. Выдохнуться в первые десять метров было бы так себе идеей.Примерно на половине пути, я решил передохнуть, забравшись на небольшую пристройку, что выглядывала из воды примерно на ладонь. В этот момент я почувствовал, что в воде кто-то есть. Вокруг меня вода словно ожила, являя на поверхность, недалеко от меня, одно за другим, странных существ. Они были похожи на людей, но людей странных: по несколько конечностей, несимметрично торчащих по всему телу, головы плоские, как у камбалы. Кожа со странным оранжевым оттенком. И все они плыли ко мне. В два рывка я добрался до той самой крыши и, забравшись на неё, осмотрелся: Со стороны администрации ко мне плыли шестеро. Больше никого не было. Тогда я решил, что можно попробовать отбиться, хотя, шансов было не много.Первый подплывший получил удар ногой по голове. Она переломилась пополам и брызнула мне в лицо мерзкой прозрачной жижей. В этот момент остальные недоосьминоги завыли, и вокруг начали всплывать все новые, с каждым разом, всё более устрашающие и более мощные твари. Тогда я понял, что это конец. Что может сделать шестнадцатилетний юнец против такой толпы? Разве что трепыхаться, как лягушка в крынке. Я отёр слизь с лица и... стоп... что за? Я снова ощупал лицо. Какой-то предмет, невидимый, но ощущаемый был надет мне на глаза. Я попытался сдёрнуть его и почувствовал острую боль в районе шеи. Всё вокруг меня замерло. Тогда я снова попробовал содрать это с лица и новая вспышка боли меня буквально ослепила. Третья попытка, продиктованная уже больше яростью, чем разумом или любопытством, увенчалась успехом. Я упал, не видя ничего перед собой, в глазах потемнело, настолько мне было больно. Шея болела, словно с неё заживо сняли кожу. Двигаться было страшно, глаза открывать тоже. Так я и лежал, не считая времени, даже ни о чем не думая.Не знаю, сколько времени спустя я очнулся. Первое, что я увидел, это черная обивка мягкой стены, по которой стекали нарисованные иероглифы. Через боль в шее я смог поднять голову и оглядеться. Это была та самая вип комната в «Матрице». Возле стен стояли люди с надетыми на голову шлемами, которые теперь походили на пауков: от обруча к шее спускались красные суставчатые лапы, которые страшно подергивались. Каждая лапа была погружена под кожу, словно игла. Рассмотрев их получше, я понял, что лапы прозрачные, просто они теперь часть тела тех, на ком были шлема. Это кровь проходила через них, уходя по проводу куда-то вглубь здания. Все, кто был в шлеме, странно улыбаясь, висели на тех самых блоках, которыми раньше провод крепился к потолку. Я посмотрел на шлем в своей руке. Он был черным и странно легким, будто высохшим. Приложив усилие, я смог отломить одну лапу, и она тут же рассыпалась у меня в руках.Друзья стояли поодаль, как и в ту минуту, когда мы только надели чёртовы очки. Подойдя к ним, я ужаснулся: они были бледными, худыми. От них смердело мочой и потом. Только я протянул руку, чтобы снять с Лёши ужасный шлем, как услышал из коридора человеческую речь. «Саша! Очнулся! Как ты смог? Вот уж, не думал, что у тебя выйдет что-то подобное! Ой, исхудал-то! Ну, так конечно! Мы вас уже с месяц едим! Ну ладно, пойдём. Спорю, голоден как волк, да и от вопросов язык чешется. Давай за мной!»Сергей провёл меня куда-то внутрь здания. Оказалось, в подвале был вход в настоящий подземный город, в котором жили около сотни человек. Пока шли, админ молчал, не отвечал на мои вопросы, кажется, даже не дышал. Пришли примерно через десять минут блужданий по подземному лабиринту. Это была маленькая комната, в которой едва умещались стол, два стула и холодильник. Сверху свисала лампочка на проводе. Он пригласил меня сесть, а сам, открыв холодильник, достал пару варёных яиц и тарелку с бутербродами. Щелкнул электрочайник. Сергей кивнул на стоявшие на столе у стенки кружку, сахарницу и пачку пакетированного чая. Жрать хотелось неимоверно, но прикасаться к поставленному я не стал: слишком все было подозрительно. Попадаться на те же грабли не было желания. Я всё понимал, что я здесь не гость, и даже не пленник. Я – расходный материал с которым просто играют. Либо из вежливости, либо, для собственного удовольствия.«Ну, что сидишь как не родной? Боишься? Это ты зря, - Сергей сел напротив и по-свойски хлопнул меня по плечу, - теперь мы тебя не тронем. Мы с тобой теперь на равных. Объясню сразу: ты можешь задавать любые вопросы, а когда они кончатся, сам решишь, что тебе делать. Так что не стесняйся, кушай, если хочешь, и попутно мы поговорим». Я всё-таки взял один бутерброд, проглотил, почти не жуя, и уже затем спросил: «Что вы с нами сделали? И кто вы вообще?» Админ взглянул на меня, как бы оценивая, а затем, повернувшись вполоборота, начал вещать. «Ну, вижу, котелок пока туго варит, сам даже вопрос интересный придумать не можешь. Но, это пройдёт, не переживай. Поешь, и послушай. Мы держали вас как живые кормушки. Высасывали кровь понемногу, но так, чтобы вы в живых оставались. Кормили раз в день через трубочку протёртыми картошкой с тушенкой. Всё было в порядке, вы не первые, схема уже отработана. Зачем так сложно? Объясняю: стучаться к вам в двери, ждать приглашения, чтобы потом поесть – долго, а в наше время ещё и небезопасно. Да, именно поэтому вы шлема сами надевали. Технологии ваши, нам всю работу облегчили. Запудрить мозги – как нечего делать. А надо – фанерка, стекляшки, обод от каски – и вы готовы. Всё что вы видели – неправда с первой секунды и придумано вашим, погруженным в транс сознанием. На деле, вы отрубились в момент, когда затянули обручи».В этот момент, я дожевал третий бутерброд, и в голове стало яснее. Кровь, еда, приглашение. Пазл сошелся.- Так вы что, настоящие вампиры? – спрашиваю я.- Да, настоящие. – Чуть усмехнувшись, ответил Сергей.- И мы вас кормили? А Лёшка с Жориком и остальными до сих пор кормят?- Выходит, что так. Сразу говорю: нет, не отпустим. Тебя можем, но ты не захочешь.- Это с чего бы?- Да потому, голова твоя садовая, что ты теперь один из нас. Всё равно вернёшься.Меня будто бы электричеством ударило. Я? Вампир? Это с чего бы? Только я хотел задать эти вопросы, как мой собеседник внезапно продолжил. «Да, ты тоже вампир, как и мы. Пока молодой, можешь просто мясом питаться, иногда подпитываясь кровью. А как первую сотню разменяешь, уже без крови жить не сможешь. Я тебя обратил, пока ты валялся с распоротой шеей. Ран-то уже нету. Да не чеши, расчешешь опять. Хоть бы спасибо сказал. Если б не я, там бы ты богу душу и отдал».- Ну, ээээ, спасибо. А что мне делать-то теперь? И почему домой нельзя?- Сам-то как думаешь? «Здрасте мама и папа, меня не было месяц, потому что меня поедали в подвале вампиры. Кстати, я теперь тоже один из них, и иногда буду жрать людей. Кстати, пригласите меня, пожалуйста, а то я в дверь войти не могу», - так что-ли? Головой-то думай. Так что давай, доедай и пойдем. Покажу что где у нас тут, – с этими словами, Сергей встал и подошел к двери.- Я в тамбуре подожду, не скучай!- Погоди, ещё вопрос есть. А почему нас полиция не искала?- Так там у нас свои люди на руководящих должностях. Точнее, свои вампиры. Ладно, приятного аппетита!Лет семь прошло. Думал ли я, как всё повернётся? Мне уже двадцать три. Управляю маленькой колонией в небольшом городке. Схема с играми никогда не стареет. Так что индустрия развлечений нас буквально кормит. После клановой войны двухлетней давности, когда почти всё наше гнездо было истреблено, я с десятком других выживших переехал в другой город и основал здесь новую колонию. Бизнес цветёт и пахнет, мы даже настоящий компьютерный клуб построили. Колония наша разрослась, теперь нас чуть больше полтораста. Построили большую ферму на сорок сосудов. Живём припеваючи. Жизнь странная штука: сегодня ты простой школьник, а завтра уже вампир. Вчера планировал недельный отпуск, а месяц спустя мы выносим твоё иссушенное тело из нашей фермы.Всё течет, всё меняется. Так что цените те небольшие моменты, что у вас есть. Возможно, завтра, всё повернется совсем в другую сторону.

Ключевые слова: Игра виртуальность колония авторская история

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