55551258.jpg (альтернативное название - ingrown.rar)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

mebauuu Просмотров: 152 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:54 by

Это было в начале марта. Я убирался в своем шкафу, доставал весь хлам оттуда, в общем - рядовая уборка. Чуть позже, порывшись в одном из выдвижных ящиков, я нашел свой старый кнопочный телефон, который был у меня в 1 классе. Я удивился, ведь насколько я помнил, он был у моего младшего брата. После того как я закончил уборку, я решил залезть в телефон, посмотреть что там есть. Я включил телефон, и немного порывшись в файлах, нажал на папку "Photos". Там было порядка 40 фоток, в основном все были фотками меня и друзей в школе. Я увидел фотку под названием 55551258, что меня смутило, ведь другие фотки в основном назывались DSC_00000XX (DSC_0000001, DSC_0000013) Я посмотрел на фото, это был снимок улицы из окна. Я подумал "просто из окна улицу сфоткал, и переименовал, пхах". Но эта фотография оставила на мне какой-то эффект. На следующий день, выйдя на улицу и посмотрев в сторону школы, я увидел большой 9-этажный дом. Но этого дома никогда не было, я точно помнил что его не строили. По дороге в школу, я увидел то что забор около школы исчез, что очень сильно напрягло меня. Весь день я видел что каких-то объектов не хватает, что меня сильно пугало. Позже, придя домой и сделав уроки, я решил прилечь поспать на час. Но я не мог заснуть. Я решил подойти к окну. Посмотря в окно, я увидел тот самый дом с фотографии....

Ключевые слова: Смертельный файл фото странности авторская история

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