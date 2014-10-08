Городская ведьма

Nekrasunya Просмотров: 634 Комментарии: 1 +14 1-04-2024, 17:21 by

Я была очень маленькой и ничего не помню, пишу со слов родителей.Когда я только родилась, мы жили в однокомнатной квартире. После моего рождения родители решили, что нужно расширять жилплощадь, чтобы и у меня была своя комната, и у родителей была спальная. Принялись они искать двушку в своем районе и наткнулись на объявление о продаже чудной двухкомнатной квартиры в хорошем районе.Квартиру продавала одинокая загадочная женщина, фамилия у нее была нерусская, вроде как польская. Квартира родителям очень понравилась, пообщавшись с этой женщиной, решили они меняться квартирами с доплатой. Пока оформляли документы, женщина эта вела себя, мягко говоря, странно. Все маме комплименты делала и пыталась ее за лицо потрогать (типа за щечку потрепать и т.д.), еще мама тогда носила колечко черное от сглаза. Эта тетка маме в руку вцепилась, колечко рассматривала, рассказывала, что она увлекается эзотерикой, колдовством всяким. В общем вела себя необычно и все время к маме приставала. Родители, конечно, смущались, но мало ли, люди всякие бывают, тем более квартира та им очень уж понравилась.В общем, сделку завершили успешно, перевезли вещи, сделали косметический ремонт в новой квартире и стали поживать. При этом во время ремонта мама нашла в стенах квартиры по всему периметру комнат кучу иголок, воткнутых в стену. Но она тогда не стала переживать, в мистику не верила, голыми руками эти иглы повытаскивала и выкинула в мусор. И с того момента у мамы внезапно начались страшные отеки Квинке. И преимущественно отеки лица, то губы раздует, то глаза не видно совсем. Мама ходила по врачам, сдавала анализы, проходила обследования, но ничего у нее не находили, по анализам - абсолютно здорова, все врачи ставили диагноз - аллергическая реакция невыясненной этиологии, выписывали противоаллергические препараты и все. Кстати, то мамино колечко от сглаза через несколько дней после того, как ведьма его рассматривала, лопнуло прям на пальце. Еще она рассказывала, что ей все время было страшно умываться. Все казалось, что за спиной кто-то стоит, причем только в ванной комнате, в других частях квартиры такого не было. Смешно, конечно, она и сама над собой внутренне смеялась, ругала за впечатлительность, но глаза мыла по очереди, сперва один намылит, смоет, потом другой, чтоб быть начекуВ общем, намучилась мама с отеками, в тот период она снова лежала в больнице, в стационаре, и пошли они с отцом по совету знакомых к бабульке одной, которая лечила людей. Бабушка эта велела искать в квартире "железячку" заговоренную. На следующий день вечером мама пришла с больницы и уснула. Ей в больнице кололи лекарства от аллергии, поэтому она постоянно засыпала от них. Был уже вечер, часов 21, на улице было темно. Папа второй день подряд перекапывал всю квартиру в поисках заговоренной железяки, пока не нашел в пороге ванной комнаты что-то металлическое. Он аккуратно шилом вытащил из-под деревянного порога эту штуку, это оказалась спутанная каким-то странным образом проволока. На куске проволоки был намотан другой кусок проволоки, они были сплетены третьим, и т.д. Он взял ее плоскогубцами и пошел жечь на кухню над обычной газовой плитой.Тут раздался звонок в дверь, от которого мама проснулась. Она услышала, как отец вышел в тамбур, с кем-то переговорил, через пару минут закрыл все двери и прошел в кухню. Мама вышла к нему и спрашивает, что случилось, кто приходил на ночь глядя? Папа ей и рассказывает, что нашел железячку, про которую знахарка говорила, начал ее жечь и услышал звонок. Он вышел, а там стоит вся растрепанная та самая ведьма, у которой они квартиру купили. Она спрашивала, нет ли у них дубликата ключей от старой квартиры и все пыталась пролезть мимо отца в квартиру. Отец сказал, что никаких ключей у них нет, дверь захлопнул у нее перед носом и побежал дальше проволоку жарить. Странно то, что та женщина, хоть и купила старую родительскую однушку в том же городе, но сама жила в другом городе, а эту однушку сдавала. Автобусы между городами не ходили в такое время, а машины у нее не было. Может, конечно, и совпадение, может, что-то в старой квартире произошло, не знаю. В общем, папа сжег эту проволоку насколько смог и выкинул.На следующий день родители снова отправились к бабушке-знахарке, она налила воду в трехлитровую банку, смотрит в нее и хохочет: "Ох и поджарили вы колдовку проклятую, аж прилетела к вам среди ночи". При этом родители даже не успели ей рассказать, что случилось, только поддакивали и кивали, пребывая в шоке. Бабушка эта дала маме заговоренную воду, сказала пить ее каждый день по чуть-чуть и умывать лицо, и все отеки пройдут.Мама исправно выполняла все наказы бабушки и отеки скоро прошли так же внезапно, как и появились. С тех пор отеков больше не было, как не было и до встречи с той странной женщиной-ведьмой. В квартире стало спокойнее, в ванной больше не было страшно находиться. Не знаю, что это было, то ли лекарства помогли маме, то ли бабушкина вода. И была ли та женщина виновата в том, что в квартире было неспокойно и у мамы начались отеки. Возможно, это все совпадения. Но та бабушка-знахарка действительно смотрела в обычную воду из-под крана, налитую в банку, и в точности рассказывала родителям все, что произошло с ними вчера. Знать этого она никак не могла. Родители считают, что это было что-то странное и необъяснимое, и я им верю.

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