Шаги на чердаке

Шаги на чердакеСредь ночи я услышал звук,
Никак не в силах был уснуть,
Раздался сверху странный стук,
И я сказал себе: "Да ну?"
Кто мой посмел чердак топтать?
Не мышь, не кот, не пëс, не ëж.
Туда-сюда... Япона мать!
Как стук сапог, ядрëна вошь!
Вскочил с постели, взял фонарь.
Из дому к лестнице попëр
Хлебнул из горлышка вискарь.
А вдруг туда забрался вор?
Залез наверх в тиши ночной
И замер, словно мумиë.
Увидел я, что под луной
Чердак закрыт снаружи!
Ë...!
Открыл его. Во тьму гляжу.
Собаки лаяли, мать их!
Достал я шокер - ЭШУ.
Разряд, и лай собачий стих.
Но чей-то смех раздался вдруг
Из той чердачной темноты.
Меня хватая на испуг.
И тут я падаю...
Кранты!
Очнулся в поте хладном я.
Походу мне приснился сон?
Лежу на сене, как свинья.
Едва издав протяжный стон.
А рядом - лестница, сарай.
Вверху - распахнутый чердак.
И на душе моей - раздрай.
И в чердаке моëм - бардак.
Новость отредактировал Estellan - 19-04-2024, 22:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
19-04-2024, 22:44 by johnny-max-cageПросмотров: 304Комментарии: 0
Ключевые слова: Шаги чердак лестница авторский стих