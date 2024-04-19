Шаги на чердаке

Новость отредактировал Estellan - 19-04-2024, 22:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 304 Комментарии: 0 +1 19-04-2024, 22:44 by

Средь ночи я услышал звук,Никак не в силах был уснуть,Раздался сверху странный стук,И я сказал себе: "Да ну?"Кто мой посмел чердак топтать?Не мышь, не кот, не пëс, не ëж.Туда-сюда... Япона мать!Как стук сапог, ядрëна вошь!Вскочил с постели, взял фонарь.Из дому к лестнице попëрХлебнул из горлышка вискарь.А вдруг туда забрался вор?Залез наверх в тиши ночнойИ замер, словно мумиë.Увидел я, что под лунойЧердак закрыт снаружи!Ë...!Открыл его. Во тьму гляжу.Собаки лаяли, мать их!Достал я шокер - ЭШУ.Разряд, и лай собачий стих.Но чей-то смех раздался вдругИз той чердачной темноты.Меня хватая на испуг.И тут я падаю...Кранты!Очнулся в поте хладном я.Походу мне приснился сон?Лежу на сене, как свинья.Едва издав протяжный стон.А рядом - лестница, сарай.Вверху - распахнутый чердак.И на душе моей - раздрай.И в чердаке моëм - бардак.

Ключевые слова: Шаги чердак лестница авторский стих

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