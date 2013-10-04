Домовой поселился в картине

Nekrasunya Просмотров: 598 Комментарии: 4 +9 1-04-2024, 17:23 by

Мой дед по маме был художником. Как-то нарисовал он домового с рожками и со свечой в руке. Домовой как бы в темноте/в темной комнате держал свечку в одной руке и прикрывал ее от зрителей другой рукой. Картина была потрясающая, но довольно жуткая.Картину эту скоро купил один дедов знакомый. Но не прошло и пары недель, как он эту картину принес назад и сказал, что она его пугает до чертиков! Спать стало невозможно, домовой на картине будто смотрит на тебя и следит за тобой взглядом, а ночью, в сумраке, казалось, будто свечка действительно горит и пламя ее колышется от ветерка или дыхания домового. Дед удивился, но деньги вернул, картину забрал.Продавал он эту картину еще несколько раз, и каждый раз ее возвращали все с теми же словами. Ни у кого она так и не прижилась. Будто специально пугала новых хозяев, чтобы вернуться домой, к своему автору и создателю.Жил у деда во дворе собакен по кличке Мушу. Был он огромный, злой и бесстрашный, как настоящий дракон, на всех кидался, никого во двор не пускал, только с хозяевами был ласковым.Так вот когда дед в очередной раз нес картину с домовым мимо будки Мушу, а тот, как увидел ее, завизжал, заорал, хвост поджал и забился в свою будку. Целый день не выходил из нее, даже за вкусняшки. Дед подивился, неужто этот злобный огромный пес какой-то картины испугался. Потом еще пару раз показывал эту картину собакену, реакция была точно такой же. Причем на другие портреты он реагировал нормально, вернее, никак не реагировал, просто обнюхивал и все.Так и не смог дед продать ту картину, остался домовой с картины жить у деда ))P.S.: История абсолютно реальная, рассказанная со слов родственников-свидетелей. Картину ту видела своими глазами, она до сих пор живет у нас в том же самом дедовом доме.

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