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Истории из жизни

Домовой поселился в картине

Мой дед по маме был художником. Как-то нарисовал он домового с рожками и со свечой в руке. Домовой как бы в темноте/в темной комнате держал свечку в одной руке и прикрывал ее от зрителей другой рукой. Картина была потрясающая, но довольно жуткая.

Картину эту скоро купил один дедов знакомый. Но не прошло и пары недель, как он эту картину принес назад и сказал, что она его пугает до чертиков! Спать стало невозможно, домовой на картине будто смотрит на тебя и следит за тобой взглядом, а ночью, в сумраке, казалось, будто свечка действительно горит и пламя ее колышется от ветерка или дыхания домового. Дед удивился, но деньги вернул, картину забрал.

Продавал он эту картину еще несколько раз, и каждый раз ее возвращали все с теми же словами. Ни у кого она так и не прижилась. Будто специально пугала новых хозяев, чтобы вернуться домой, к своему автору и создателю.

Жил у деда во дворе собакен по кличке Мушу. Был он огромный, злой и бесстрашный, как настоящий дракон, на всех кидался, никого во двор не пускал, только с хозяевами был ласковым.

Так вот когда дед в очередной раз нес картину с домовым мимо будки Мушу, а тот, как увидел ее, завизжал, заорал, хвост поджал и забился в свою будку. Целый день не выходил из нее, даже за вкусняшки. Дед подивился, неужто этот злобный огромный пес какой-то картины испугался. Потом еще пару раз показывал эту картину собакену, реакция была точно такой же. Причем на другие портреты он реагировал нормально, вернее, никак не реагировал, просто обнюхивал и все.

Так и не смог дед продать ту картину, остался домовой с картины жить у деда ))

P.S.: История абсолютно реальная, рассказанная со слов родственников-свидетелей. Картину ту видела своими глазами, она до сих пор живет у нас в том же самом дедовом доме.

1-04-2024, 17:23 by NekrasunyaПросмотров: 598Комментарии: 4
+9

Ключевые слова: Домовой Картина Мистика необъяснимое собака свеча дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Black Bagira
1 апреля 2024 20:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 686
Интересно и загадочно. Остаётся только попросить у вас фото этой картины, очень посмотреть хочется). Если получится, то покажите здесь.
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 08:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 530
Фото картины в студию.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 11:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 352
Хотел бы взглянуть... .
Плюс поставил в надежде на фото картины.
Скорее всего художник тот бывал в мире, где черти живут, но не помнит этого, нарисовал просто докучавший его образ.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:07
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 138
Комментариев: 6 914
Наделил картину жизнью.. Как грится, вложил душу. И не совсем домового нарисовал
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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