Музыка смерти: песни, которые стали реквиемом

Кровавый цвет зимней вишни.

«Хромая лошадь танцует…» или затерянный альбом

Soul of Peoples template



Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

happyfox Просмотров: 152 Комментарии: 2 +1 Вчера, 20:56 by

С детства каждому знакома песня «Зимняя Вишня» прекрасной певицы Анжелики Варум. Которая вышла в 1996 году. Если говорить кратко, то данная песня о потере близкого человека. Долгое время эта композиция была хитом дискотек, а совсем недавно стала… пророчеством. Пророчеством жестокой смерти людей, сгоревших в центре с одноименным названием - «Зимняя Вишня».«Белый снег ложится чуть слышно, никто ни в чем не виноват», - эти строки приобрели уже совершенно другой оттенок: оттенок пепла на белом снегу возле разрушенного торгового центра.«Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем, и слеза на подушке все о нем», - теперь слышится как некая тризна.Интересна сама реакция Анжелики и ее мужа Леонида. Изначально они решили навсегда вычеркнуть песню из репертуара артистки, погрустив об исчезнувшей песне. Однако уже через несколько лет песня вернулась и исполнялась так, словно ничего никогда не происходило. Анжелика улыбалась и танцевала, а позади нее весело бесилась подтанцовка.На мой взгляд, песня могла бы жить даже в память о погибших: можно было бы только заменить аранжировку, превратив ее из танцевального хита в медленную лирическую композицию. В конце концов, Анжелика не певица одной песни, а вполне себе состоявшийся исполнитель, имеющий не один хит из девяностых.Наверное, мало кто вспомнит группу «Шоколад-Виктория» из Перми. Информации о них можно найти очень мало даже на discogs. Популярность их пришлась опять-таки на девяностые. Исполняли типичную для того времени популярную музыку а ля «Ласковый Май» или «Форум». Уже к концу 90х эпоха их популярности кончилась, однако группа существовала, исполняя музыку в стиле «шлягер» и «шансон».В 2009 году во время празднования дня рождения клуба «Хромая лошадь». случился пожар, унесший жизни 156 человек. Интересно то, что гостям раздавали музыкальные сувениры в формате компакт-дисков. Но что было на них — наверное, никто уже не узнает. Один экземпляр продавался на аукционе за 1000 рублей, однако позже объявление было удалено.Возвращаясь к группе «Шоколад-Виктория»: хотя официальных оцифровок диска нет,но можно предположить, что одной из них была песня «Хромая лошадь» этой самой группы.По самому настроению песни видно, что она не связана с трагедией, а скорее являлась гимном клуба. Вполне возможно, что она была на том диске.Трагедия в Джонстауне, которая унесла жизни около тысячи человек, среди которых были даже дети, является одной из самых массовых и кровавых в этом списке. И больше всего информации будет о ней. Там проживало достаточно талантливых людей, в том числе музыкантов. Они даже издали пластинку, которая должна была приносить доход для церковной общины. Музыка, которая была представлена в данном альбоме (который можно найти на разных платформах), была весьма высокого качества по уровню исполнения. Но, несмотря на это, очень страшно вслушиваться в детские голоса, понимая, что все они скоро умрут неестественной смертью.В Джонстауне проживало множество афроамериканцев, которые бежали из США по причине расизма, а потому именно афроамериканская музыка была там на слуху. Например, к приезду Лео Райана на концерте исполняли песню «That's the Way of the World» (кавер Earth, Wind and Fire).Запись ритуального убийства также не обошлась без музыки: перед тем как принять свою смерть, люди слышали протяжную композицию, напоминающую измятую пленку и вой из преисподней. Позднее эта композиция была идентифицирована : ей оказалась песня “I’m sorry” группы Delfonics.(музыку вы можете услышать на последних минутах)И как можно заметить - название песни весьма символично. Оно звучит как просьба о прощении за преступление, которое уже ни чем не искупить!

Ключевые слова: Смерть музыка песня авторская история

Другие, подобные истории: