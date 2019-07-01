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Истории из жизни

Песни, которых никогда не было

Вдохновившись историями, прочитанными тут ранее, решил составить свой очень странный список. Речь пойдет о песнях, которые помню я и ещё несколько человек, однако упоминаний о них нигде нет...

1. "Ветерок надежды, ласковый и нежный..."

Песня из поздних девяностых - ранних нулевых. Парадокс в том, что есть песня с аналогичным мотивом, но вот слова другие. Услышав песню Евы Польны "Так отважно", а именно - строки в припеве "Отдала всю нежность, потеряв беспечность...", я сразу вспомнил, что именно там должны быть слова "Ветерок надежды, ласковый и нежный", однако поиск в интернете ничего не выдал. Даже моя мама помнит, что была песня про ветерок, однако упоминаний о ней не осталось. И да, примерно в тоже самое время звучала песня "Ветер надежды, теплый и нежный", но мы с мамой понимаем, что это была совершенно другая песня и перепутать мы не могли.

2. "When I have my love tonight".

When I have my love tonight,
When I have my love tonight,
When I have my love tonight
Just keep me dancing.

Рок-баллада конца восьмидесятых, которая исполнялась мужчиной. Я всегда её помнил, даже иногда напевал, однако до сих пор не могу найти и даже нет представления о том, кто ее поет. Я вспомнил о песне, когда услышал "Лесник" КиШа: "Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу" - очень похожа на "When I have my love tonight".

3. ВИА ГРА - "Не ходи у дома моего"

Не ходи у дома моего,
Не ходи, не будет ничего,
Поезд мой уже давно ушел,
Его уже не догнать...

Исполняли песню три девушки модельной внешности, и я долгое время был уверен, что это солистки Виа Гра. Год ротации - примерно 2002. Помню даже клип, где певицы находились в тренажерном зале на оранжевом фоне. Но в дискографии группы ВИА ГРА эта композиция не числится, да и в интернете информация о ней отсутствует, будто бы её никогда и не было. Что думаете? Может быть кто-то из вас помнит эти песни?

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 00:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:07 by happyfoxПросмотров: 283Комментарии: 3
+1

Ключевые слова: Песни музыка воспоминания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sisi
Сегодня, 00:54
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1
О, ради комментария решила зарегистрироваться ..спустя 5 лет тихушничества.)
Значит так, песня ветер надежды поет Евгения Власова , бывшая жена продюссера ВИА гры Костюка. Честно говоря удивлена что вы не нашли ее в Ютюбе...
Зарегистрирован: 1.07.2019
#2 написал: Elena-lvs
Сегодня, 02:27
0
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Комментариев: 1 763
noknow Только могу о творчестве Евы Польны сказать...очень люблю её песни. И мотив её песни с другими словами никогда не слышала...
Спасибо +
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#3 написал: DRUID
Сегодня, 04:38
0
Онлайн
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Комментариев: 1 149
Не, я такое не слушаю.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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