Песни, которых никогда не было

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 00:16

Причина: Стилистика автора сохранена

happyfox Просмотров: 283 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 00:07 by

Вдохновившись историями, прочитанными тут ранее, решил составить свой очень странный список. Речь пойдет о песнях, которые помню я и ещё несколько человек, однако упоминаний о них нигде нет...1. "Ветерок надежды, ласковый и нежный..."Песня из поздних девяностых - ранних нулевых. Парадокс в том, что есть песня с аналогичным мотивом, но вот слова другие. Услышав песню Евы Польны "Так отважно", а именно - строки в припеве "Отдала всю нежность, потеряв беспечность...", я сразу вспомнил, что именно там должны быть слова "Ветерок надежды, ласковый и нежный", однако поиск в интернете ничего не выдал. Даже моя мама помнит, что была песня про ветерок, однако упоминаний о ней не осталось. И да, примерно в тоже самое время звучала песня "Ветер надежды, теплый и нежный", но мы с мамой понимаем, что это была совершенно другая песня и перепутать мы не могли.2. "When I have my love tonight".When I have my love tonight,When I have my love tonight,When I have my love tonightJust keep me dancing.Рок-баллада конца восьмидесятых, которая исполнялась мужчиной. Я всегда её помнил, даже иногда напевал, однако до сих пор не могу найти и даже нет представления о том, кто ее поет. Я вспомнил о песне, когда услышал "Лесник" КиШа: "Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу" - очень похожа на "When I have my love tonight".3. ВИА ГРА - "Не ходи у дома моего"Не ходи у дома моего,Не ходи, не будет ничего,Поезд мой уже давно ушел,Его уже не догнать...Исполняли песню три девушки модельной внешности, и я долгое время был уверен, что это солистки Виа Гра. Год ротации - примерно 2002. Помню даже клип, где певицы находились в тренажерном зале на оранжевом фоне. Но в дискографии группы ВИА ГРА эта композиция не числится, да и в интернете информация о ней отсутствует, будто бы её никогда и не было. Что думаете? Может быть кто-то из вас помнит эти песни?

Ключевые слова: Песни музыка воспоминания авторская история

Другие, подобные истории: