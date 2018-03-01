Песня Дриады

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:14

Рэйн Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:14 by

Росой и утренним туманомИграет утро на листве.Я слышу песни птиц и гул ручьяИ голоса из дальних деревень.За скорой жизнью наблюдаюЯ из тени под солнцем теплых дней,И редким тем, кто приходил ко мне,Я улыбалась нежно из ветвей.За годом шли годаИ уходили навсегда.Одна здесь сотни лет,И каждый мой рассвет,И каждый мой закатЯ встречу здесь, как сотни лет назад.Здесь, загадав, венки сплеталиИ пели песни у густых берёз,Летели ветром дни, и новый лесРастёт на месте чьих-то сладких грёз.Настанут летние дожди,Настанут дни солнцеворота,Вновь и вновь придут они -Такова воля природы.Босоногой по травеНа озеро к чистой водеУвидеть легкий силуэтИ улыбнуться в ней себе.За годом шли годаИ уходили навсегда.Одна здесь сотни лет,И каждый мой рассвет,И каждый мой закатЯ встречу здесь, как сотни лет назад.

Ключевые слова: Солнцеворот дриада озеро деревня авторский стих

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