Песня Дриады

Песня ДриадыРосой и утренним туманом
Играет утро на листве.
Я слышу песни птиц и гул ручья
И голоса из дальних деревень.
За скорой жизнью наблюдаю
Я из тени под солнцем теплых дней,
И редким тем, кто приходил ко мне,
Я улыбалась нежно из ветвей.
За годом шли года
И уходили навсегда.
Одна здесь сотни лет,
И каждый мой рассвет,
И каждый мой закат
Я встречу здесь, как сотни лет назад.
Здесь, загадав, венки сплетали
И пели песни у густых берёз,
Летели ветром дни, и новый лес
Растёт на месте чьих-то сладких грёз.
Настанут летние дожди,
Настанут дни солнцеворота,
Вновь и вновь придут они -
Такова воля природы.
Босоногой по траве
На озеро к чистой воде
Увидеть легкий силуэт
И улыбнуться в ней себе.
За годом шли года
И уходили навсегда.
Одна здесь сотни лет,
И каждый мой рассвет,
И каждый мой закат
Я встречу здесь, как сотни лет назад.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14 by РэйнПросмотров: 5Комментарии: 0
Ключевые слова: Солнцеворот дриада озеро деревня авторский стих