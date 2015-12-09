Была ли песня?

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 20:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Ранега Просмотров: 443 Комментарии: 6 +7 Вчера, 20:26 by

Году где-то в 1985-м, когда я была ребёнком, у моих родителей была радиола «Филлипс», состоящая из радио, однокассетного магнитофона и проигрывателя виниловых пластинок. Каждую субботу, во время еженедельной уборки, мама вставляла в магнитофон какую-нибудь кассету, и домашние дела весело делались под музыку.Больше всего я любила «Сборник современной эстрады» (так было написано на приклеенной к кассете бумажке). Это был именно сборник – песни разных исполнителей, именами которых я в том возрасте не интересовалась. Критерий оценки песни у меня был «нравится – не нравится». Из всей кассеты я особенно любила две песни. Одну пел мужчина, другую – женщина. Эти песни без преувеличения казались мне какими-то волшебными.Потом, в подростковом возрасте, я, естественно, заинтересовалась совсем другой музыкой. Однажды место немодной радиолы занял потрясающе красивый двухкассетник с эквалайзером, ящик стола был освобождён от старых кассет с устаревшей «современной эстрадой». Куда эти кассеты делись? Не знаю. Лишь изредка, потом, я с щемящим чувством ностальгии вспоминала о тех двух «волшебных» песнях, неизменно звучавших на старенькой радиоле.Долгое время песни на русском языке не входили в сферу моих предпочтений. В основном я слушала англоязычный рок и блюзовые композиции. А пару лет назад мои музыкальные вкусы неожиданно радикально изменились. Многое стало для меня открытием.Одну песню, ту, что пел мужчина, я нашла сразу. Константин Никольский. «Один взгляд назад». «…Забытую песню несёт ветерок, в задумчивых травах звеня…». Эти слова возвращают меня в детство - я будто снова маленькая девочка, и жива мама, молодая и красивая…Другую песню найти было сложнее. Я не знала имени певицы, не помнила ни словечка. Что-то вроде бы про ручеёк… или тропинку… Была только уверена, что узнаю эту песню сразу же, если услышу.Услышала. Когда слушала «Мельницу». Это оказалась песня «Лента в волосах». «…Есть такие дороги – назад не ведут, на чужом берегу я прилив стерегу…». Песня – та же, голос – тот же.И что? – спросите вы.Альбом «Зов крови», куда вошла эта песня, вышел в 2006 году. Слова, музыка, исполнитель – Наталья О`Шей. В 1985 году ей было 9 лет.В интернете нет никакой информации о том, что эта песня существовала до исполнения «Мельницей».И как я могла слушать песню, которой не было? Я абсолютно уверена, что песня – та самая, которая мне так нравилась в детстве. Она и сейчас мне нравится.

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