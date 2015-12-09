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Истории из жизни

Была ли песня?

Году где-то в 1985-м, когда я была ребёнком, у моих родителей была радиола «Филлипс», состоящая из радио, однокассетного магнитофона и проигрывателя виниловых пластинок. Каждую субботу, во время еженедельной уборки, мама вставляла в магнитофон какую-нибудь кассету, и домашние дела весело делались под музыку.

Больше всего я любила «Сборник современной эстрады» (так было написано на приклеенной к кассете бумажке). Это был именно сборник – песни разных исполнителей, именами которых я в том возрасте не интересовалась. Критерий оценки песни у меня был «нравится – не нравится». Из всей кассеты я особенно любила две песни. Одну пел мужчина, другую – женщина. Эти песни без преувеличения казались мне какими-то волшебными.

Потом, в подростковом возрасте, я, естественно, заинтересовалась совсем другой музыкой. Однажды место немодной радиолы занял потрясающе красивый двухкассетник с эквалайзером, ящик стола был освобождён от старых кассет с устаревшей «современной эстрадой». Куда эти кассеты делись? Не знаю. Лишь изредка, потом, я с щемящим чувством ностальгии вспоминала о тех двух «волшебных» песнях, неизменно звучавших на старенькой радиоле.

Долгое время песни на русском языке не входили в сферу моих предпочтений. В основном я слушала англоязычный рок и блюзовые композиции. А пару лет назад мои музыкальные вкусы неожиданно радикально изменились. Многое стало для меня открытием.

Одну песню, ту, что пел мужчина, я нашла сразу. Константин Никольский. «Один взгляд назад». «…Забытую песню несёт ветерок, в задумчивых травах звеня…». Эти слова возвращают меня в детство - я будто снова маленькая девочка, и жива мама, молодая и красивая…
Другую песню найти было сложнее. Я не знала имени певицы, не помнила ни словечка. Что-то вроде бы про ручеёк… или тропинку… Была только уверена, что узнаю эту песню сразу же, если услышу.
Услышала. Когда слушала «Мельницу». Это оказалась песня «Лента в волосах». «…Есть такие дороги – назад не ведут, на чужом берегу я прилив стерегу…». Песня – та же, голос – тот же.

И что? – спросите вы.
Альбом «Зов крови», куда вошла эта песня, вышел в 2006 году. Слова, музыка, исполнитель – Наталья О`Шей. В 1985 году ей было 9 лет.В интернете нет никакой информации о том, что эта песня существовала до исполнения «Мельницей».

И как я могла слушать песню, которой не было? Я абсолютно уверена, что песня – та самая, которая мне так нравилась в детстве. Она и сейчас мне нравится.

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 20:29
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:26 by РанегаПросмотров: 443Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: песня странность певица детство авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lollipop39
Вчера, 20:28
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 18
Интересно. Кстати, тоже обожаю песню "Лента в волосах".Плюс!
Зарегистрирован: 9.12.2015
#2 написал: Шерри
Вчера, 21:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 212
Может песня перепетая другим исполнителем? Тем более как я поняла, она русская народная.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 21:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 380
Ранега, а вы о 1985 году пишите? Я 1975 года рождения и в 85 году я была ребёнком. Моя мама во время уборки так же включала музыку, ещё брат у меня на шесть лет старше есть. Тот вообще всё делал под музыку. Огромного выбора советских исполнителей в те времена не было. Прослушала сейчас я обе песни из вашего детства, и хочу сказать не было их в 85 году. "один взгляд назад" - 1996 год, "лента в волосах" - 2006 год. Ума не приложу каким образом вы полюбили эти песни в 85.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: Темнокрыскин
Вчера, 21:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
У меня тоже есть подобное воспоминание. У нас была зеленая китайская кассета, на которую родители записали песни Корнелюка, Глызина и еще кого-то там. В общем, песни конца 80-ых. И среди них была одна, которая мне особенно нравилась.

Такая спокойная, величественная музыка (рояль или фортепиано). И мужской голос поет. Текст уже забылся, остались лишь небольшие отрывки:

(из припева)
"Люблю её глаза - зерцала (?) дней (?),
Согретых знаньем сказочных царей,
В них тает горечь зла и (что-то там такое, поцелуях?)
За верность я люблю еще сильней!

(и в конце)
"Окончен бал, и ночь..."

Гугл ничем не смог помочь. Никто, у кого я бы не спрашивал, не помнит. Выкачал все альбомы Корнелюка и Глызина, датированные теми годами. Ничего подобного нет. Возможно, ложное воспоминание.

А возможно, память просто сильно исказила текст (он довольно странный, согласитесь). Другой вопрос, почему я не узнал саму мелодию.
Зарегистрирован: 7.03.2019
#5 написал: bali
Вчера, 22:09
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 13
один взгляд назад не 96 года, а намного раньше на кассетах продавали. СД может в 96 вышла.
мне кажется ее уже в 83 старшеклассники под гитару пели.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#6 написал: Ранега
Вчера, 22:10
+1
Группа: Авторы
Репутация: (38|0)
Публикаций: 48
Комментариев: 164
Спасибо всем за комментарии.

Цитата: Мария Сайгина
Ранега, а вы о 1985 году пишите? Я 1975 года рождения и в 85 году я была ребёнком. Моя мама во время уборки так же включала музыку, ещё брат у меня на шесть лет старше есть. Тот вообще всё делал под музыку. Огромного выбора советских исполнителей в те времена не было. Прослушала сейчас я обе песни из вашего детства, и хочу сказать не было их в 85 году. "один взгляд назад" - 1996 год, "лента в волосах" - 2006 год. Ума не приложу каким образом вы полюбили эти песни в 85.


Мария, мы ровесники ))) Я искала информацию об этих песнях. Песня - именно песня "Один взгляд назад" была написана К. Никольским в 1980 году. Одноименный альбом вышел в 1996 году.
А вот "Лента в волосах" - да, исходя из сведений в интернете - 2006 год. В том и дело. Сама не понимаю, каким образом я её слушала в десятилетнем возрасте.
Зарегистрирован: 30.12.2015
 
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