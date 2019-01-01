Напугала песня на радио

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:57

gordeeff1985 Просмотров: 67 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:57 by

В 2000 году я переехал с больной матерью из большого города в Миасс к ее родителям, к бабушке с дедом. Моя мама с 9 лет страдала сахарным диабетом, в 1999 году у нее стали отказывать почки, что это смертельно опасно, тогда я не знал.У деда с бабушкой был домик в деревне. С августа 2000 года я с дедом жил в деревне, а бабушка с матерью - в Миассе. В связи с переездом я после 9 класса не пошел дальше учиться. Я помогал деду, ему было уже 70 лет. У деда было радио. Мы любили его включать в 5 утра и вечером.Ближе к ноябрю (не помню, конец октября или начало ноября) по радио периодически утром и вечером меня стала изводить песня. Сначала я не сильно напрягался, но потом, учитывая, что она повторялась периодически, мне становилось нехорошо. Последний или предпоследний раз - суббота, в период с 5 до 6 утра - во время этой песни меня от страха стало знобить, как при гриппе, в голове появились ужасные мысли. практически паническая атака. Само содержание песни я не помню. Но вначале тройное завывание, в середине - отдаленное тройное завывание, звучит еще ужаснее, между куплетами и в конце - опять тройное завывание. Чувствуется энергетика смерти, страха, отчаяния и ужаса.Некоторые запомнившееся слова песни, отрывки, возможно, не точно: "Если ты увидишь в небе не закрытые глаза-а-а (с завыванием)... Нежные дыхаты жизни... Ты прости, я больше не могу летать в небе синем хабира бура или надо умирать..."Во вторник, 28 ноября 2000 года, моя мама задохнулась от отеков, полностью отказали почки, бабушка рассказывала, что последнюю неделю или даже месяц мама спала сидя, лежать не могла от отека легких - задыхалась. Я тогда за несколько месяцев до смерти матери в июле, когда мама жила в деревне, не понимал, что это смертельно и что поэтому мама была очень злая, я ее никак не поддерживал и огрызался, когда она на меня орала. Помню ее слова: "Я буду злой ведьмой и буду тебя по ночам грозой пугать".Что касается песни, ее после смерти матери нигде не было, хотя тоже радио потом много лет и в деревне, и в городе работало, и многие другие песни, которые в то скорбное время играли, тоже периодически были.Это просто совпадения, но почему тогда в интернете я не нашел текста самой песни, и почему после 28 ноября 2000 года эта страшная песня так резко пропала? Кто-нибудь слушал утром радио России с 3 утра до 8 по московскому времени или с 17:00 радио Маяк в период с 01.11.2000 по 28. 11.2000? Попадалась вам эта песня, или я один ее слышал? Кто помнит то время - напишите.

Ключевые слова: Песня болезнь смерть страх ужас мама авторская история

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