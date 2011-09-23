Зимняя тоска...Летит первый снег за окошком,
Холодный, но словно живой...
Снежинки, как белые мошки,
Садятся, мешаясь с листвой...
Открою вам тайну, то слёзы,
Что с неба на землю летят.
Они невесомы. Морозы.
Упавшие слёзы блестят.
Как время отчаянно таят,
Но вскоре примчится зима,
И слёз ослепительных стаи
Укутывать будут дома...
Зимой эта грань - паутинка,
Легка и безумно тонка,
И в каждой прекрасной снежинке
Ушедших немая тоска...
Мы чувствуем холод небесный,
Но там он сильнее в стократ,
За гранью тот мир бестелесный.
Снежинки тихонько скрипят,
Когда на дворе поздний вечер,
Шагаешь в тиши по делам,
И память хватает за плечи,
Ком в горле. Они где-то там...
Летит первый снег за окошком,
Холодный, но словно живой...
Снежинки, как белые мошки,
Садятся, мешаясь с листвой...
Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:05
Сегодня, 07:05 by QustoПросмотров: 51Комментарии: 5
Ключевые слова: Снежинки слёзы зима память авторский стих