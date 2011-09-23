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Стихи

Зимняя тоска...

Летит первый снег за окошком,
Холодный, но словно живой...
Снежинки, как белые мошки,
Садятся, мешаясь с листвой...

Открою вам тайну, то слёзы,
Что с неба на землю летят.
Они невесомы. Морозы.
Упавшие слёзы блестят.

Как время отчаянно таят,
Но вскоре примчится зима,
И слёз ослепительных стаи
Укутывать будут дома...

Зимой эта грань - паутинка,
Легка и безумно тонка,
И в каждой прекрасной снежинке
Ушедших немая тоска...

Мы чувствуем холод небесный,
Но там он сильнее в стократ,
За гранью тот мир бестелесный.
Снежинки тихонько скрипят,

Когда на дворе поздний вечер,
Шагаешь в тиши по делам,
И память хватает за плечи,
Ком в горле. Они где-то там...

Летит первый снег за окошком,
Холодный, но словно живой...
Снежинки, как белые мошки,
Садятся, мешаясь с листвой...

Зимняя тоска...

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:05
Сегодня, 07:05 by QustoПросмотров: 51Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Снежинки слёзы зима память авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 07:18
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2002|0)
Публикаций: 333
Комментариев: 6 501
Потрясающий стих!Безумно красивый! Утащила в закладки)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:21
+3
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 211
Стих обалденный!!!! Читала и действительно, будто комок к горлу подкатил... Потрясающе!
Огромный плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 07:24
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (7873|-2)
Публикаций: 210
Комментариев: 5 914
Паш, ну просто отлично! Великолепный стих! Тоже в закладки утащила. Плюс, большой и толстый!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: lisa 123
Сегодня, 12:27
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 67
Ну, кто бы мог подумать...
Кто бы мог подумать, что из противного главреда ты превратишься в такого потрясающего стихоплёта)) молодец, Паш, правда.
Стих на самом деле замечательный.
Очень тонко...
Очень плюс.
Зарегистрирован: 17.08.2011
#5 написал: Qusto
Сегодня, 13:11
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (342|0)
Публикаций: 230
Комментариев: 1 945
Цитата: lisa 123
Кто бы мог подумать, что из противного главреда ты превратишься в такого потрясающего стихоплёта))


Чё это противного? Самый добрый из всех добряков! smile Спасибо!

Цитата: Летяга
Паш, ну просто отлично! Великолепный стих! Тоже в закладки утащила. Плюс, большой и толстый!


В первый раз ты мой стих в закладки утащила, а это что-то да значит... Спасибо, Лена!


Цитата: Крокозябла
Стих обалденный!!!! Читала и действительно, будто комок к горлу подкатил... Потрясающе!
Огромный плюс!


Рад, что удалось вызвать в Вас эмоции, это дорогого стоит! Спасибо.

Цитата: kusi
Потрясающий стих!Безумно красивый! Утащила в закладки)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++


Благодарю, дорогая! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
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