Антикварные мечты готов

Антикварные мечты готовСтаринные предметы – напоминания о смерти – mementо morī, которые всегда имели место быть не только на Востоке, но и в христианской Европе.
1) «Часы карманные с черепом» (Skull Pocket Watch), - эти и подобные им часы были распространены в 18-20 вв., преимущественно в Лондоне. Серебро, серебро с золотом:
2) «Доска с эмбрионами скелетов» (Fetal Skeleton Tableau), 17-й век, Париж, Франция:
3) «Скелет сиамских близнецов» (Skeleton of Siamese twins), работа - Frederik Ruysch (1638-1731), Амстердам - Дания.
4) «Аллегория на смерть императора Фердинанда (Allegory on the Death of the Emperor Ferdinand), 1657 год, работа - Daniel Neuberger, Вена.
5) «Трость Чарльза Дарвина» (Darwin's walking stick). Между 1839 и 1881 гг. из китового уса (?, может, кости) и слоновой кости, глаза черепа – зеленое стекло:
6) «Скелет на гробнице» (Skeleton in a shroud sitting on a tomb). Франция, 1547 год, слоновая кость:
7) «Золотые кольца со скелетами или черепами» (Gold ring with skeletons or skulls)
– носились в Европе, как дань траура в 15-18 веках, но бывало, что служили и обручальными, как напоминание о клятве «Пока смерть не разлучит нас»:
8) «Бутылочки для яда» (Poison Bottles), 18-19 век:
9) «Капала - чаша-череп» (Kapala skull cups) – Индия, Тибет, с незапамятных времен.
А суть этих картин, вырезанных на черепах теперь ясна, – «Владыки Кладбищ» :
10) Помандер – хранитель трав, специй, амбры и пр. Этот предмет в средневековой Европе носили, как оберег от болезни, чумы чаще всего, состав его тот же, что и в маске доктора смерти. Не все далеко помандеры напоминали внешним видом о смерти, но встречались и такие, преимущественно в Германии, модель 18-го века, серебро:
11) «Рыцарь-смерть», Германия, 18 в.?:
12) «Скелет в гробу» (skeleton lies in its coffin), Англия, 16-17 век. Подвеска, видимо:
13) «Католические четки с черепами» (skulls on rosaries) – были распространены в монастырях во всей Европе с 11 века, из Испании попали и в Мексику, где и по сей день популярны в связи с окрепшей верой в Святую Смерть:
Автор - Karinalin.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 01:14
Сегодня, 01:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 1
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