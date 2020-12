Антикварные мечты готов

Старинные предметы – напоминания о смерти – mementо morī, которые всегда имели место быть не только на Востоке, но и в христианской Европе.1) «Часы карманные с черепом» (Skull Pocket Watch), - эти и подобные им часы были распространены в 18-20 вв., преимущественно в Лондоне. Серебро, серебро с золотом:2) «Доска с эмбрионами скелетов» (Fetal Skeleton Tableau), 17-й век, Париж, Франция:3) «Скелет сиамских близнецов» (Skeleton of Siamese twins), работа - Frederik Ruysch (1638-1731), Амстердам - Дания.4) «Аллегория на смерть императора Фердинанда (Allegory on the Death of the Emperor Ferdinand), 1657 год, работа - Daniel Neuberger, Вена.5) «Трость Чарльза Дарвина» (Darwin's walking stick). Между 1839 и 1881 гг. из китового уса (?, может, кости) и слоновой кости, глаза черепа – зеленое стекло:6) «Скелет на гробнице» (Skeleton in a shroud sitting on a tomb). Франция, 1547 год, слоновая кость:7) «Золотые кольца со скелетами или черепами» (Gold ring with skeletons or skulls)– носились в Европе, как дань траура в 15-18 веках, но бывало, что служили и обручальными, как напоминание о клятве «Пока смерть не разлучит нас»:8) «Бутылочки для яда» (Poison Bottles), 18-19 век:9) «Капала - чаша-череп» (Kapala skull cups) – Индия, Тибет, с незапамятных времен.А суть этих картин, вырезанных на черепах теперь ясна, – «Владыки Кладбищ» :10) Помандер – хранитель трав, специй, амбры и пр. Этот предмет в средневековой Европе носили, как оберег от болезни, чумы чаще всего, состав его тот же, что и в маске доктора смерти. Не все далеко помандеры напоминали внешним видом о смерти, но встречались и такие, преимущественно в Германии, модель 18-го века, серебро:11) «Рыцарь-смерть», Германия, 18 в.?:12) «Скелет в гробу» (skeleton lies in its coffin), Англия, 16-17 век. Подвеска, видимо:13) «Католические четки с черепами» (skulls on rosaries) – были распространены в монастырях во всей Европе с 11 века, из Испании попали и в Мексику, где и по сей день популярны в связи с окрепшей верой в Святую Смерть:Автор - Karinalin.

