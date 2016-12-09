Рэйф

Силы и способности:

В бою поможет:

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:56

Marion Phauna Просмотров: 50 Комментарии: 3 -3 Сегодня, 15:56 by

Шотландское диалектное слово wraith означает «призрак, привидение». Оно стало использоваться в шотландской литературе эпохиромантизма и приобрело также значение «предзнаменование». В шотландской литературе XVIII — XIX века его также употребляли для названия водных духов. Слово не имеет общепринятой этимологии. Оксфордский словарь английского языка отмечает неясность его происхождения. Скорее всего оно происходит от древнесеверного слова «vörðr» — наблюдатель, смотрящий, стражник.Толкиновское слово «назгул» означает на чёрном наречии Nazg (ring) + Gûl (wraith, spirit), то есть Рэйф Кольца, что любопытно - на английском Назгулы действительно порой называются Wraiths of Ring — Рэйфы Кольца. Рэйфы — хитрые существа, поэтому результаты их деятельности часто не привлекают внимания, а жертвы выглядят обычными самоубийцами. Предпочитают охотиться в психиатрических больницах. Для них это буквально лучшая кормушка, ведь никто не поверит психически больному, что он видел монстра. Кроме того их мозг пропитан адреналином, дофамином и разными гормонами, всем тем, что так любят Рэйфы. Истинную сущность Рэйфа можно увидеть в зеркале.Рэйф в несколько раз сильнее и быстрее человека.Женщина-рэйф может без труда одолеть взрослого мужчину.Рэйф может выпускать из руки длинный шип, при помощи которого протыкает гипофиз.Рэйф может прикосновением вызывать у людей психоз, заставляя их сходить с ума, видя то, чего на самом деле нет. Через некоторое время сломанные шипы рэйфом отрастают заново.У рэйфа, убивавшего медиумов, на это ушло около половины суток.Рэйфы способны пережить выстрел в голову или сердце обычной пулей.Серебро — серебро может ранить рэйфа, и его рана закипит, а серебряный нож в сердце может его убить.Повреждение шипа — если сломать шип рэйфу, это доставит ему огромную боль.Обезглавливание — может убить.Зеркала — в них виден истинный облик рэйфа, отличный от человеческого.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дух мистические существа Рэйф

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