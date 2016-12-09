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Рэйф

Шотландское диалектное слово wraith означает «призрак, привидение». Оно стало использоваться в шотландской литературе эпохиромантизма и приобрело также значение «предзнаменование». В шотландской литературе XVIII — XIX века его также употребляли для названия водных духов. Слово не имеет общепринятой этимологии. Оксфордский словарь английского языка отмечает неясность его происхождения. Скорее всего оно происходит от древнесеверного слова «vörðr» — наблюдатель, смотрящий, стражник.

Толкиновское слово «назгул» означает на чёрном наречии Nazg (ring) + Gûl (wraith, spirit), то есть Рэйф Кольца, что любопытно - на английском Назгулы действительно порой называются Wraiths of Ring — Рэйфы Кольца. Рэйфы — хитрые существа, поэтому результаты их деятельности часто не привлекают внимания, а жертвы выглядят обычными самоубийцами. Предпочитают охотиться в психиатрических больницах. Для них это буквально лучшая кормушка, ведь никто не поверит психически больному, что он видел монстра. Кроме того их мозг пропитан адреналином, дофамином и разными гормонами, всем тем, что так любят Рэйфы. Истинную сущность Рэйфа можно увидеть в зеркале.

Рэйф

Силы и способности:
Рэйф в несколько раз сильнее и быстрее человека.
Женщина-рэйф может без труда одолеть взрослого мужчину.
Рэйф может выпускать из руки длинный шип, при помощи которого протыкает гипофиз.
Рэйф может прикосновением вызывать у людей психоз, заставляя их сходить с ума, видя то, чего на самом деле нет. Через некоторое время сломанные шипы рэйфом отрастают заново.
У рэйфа, убивавшего медиумов, на это ушло около половины суток.
Рэйфы способны пережить выстрел в голову или сердце обычной пулей.

В бою поможет:
Серебро — серебро может ранить рэйфа, и его рана закипит, а серебряный нож в сердце может его убить.
Повреждение шипа — если сломать шип рэйфу, это доставит ему огромную боль.
Обезглавливание — может убить.
Зеркала — в них виден истинный облик рэйфа, отличный от человеческого.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56 by Marion PhaunaПросмотров: 50Комментарии: 3
-3

Ключевые слова: Дух мистические существа Рэйф

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:34
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Смахивает на описание фигуранта в комп. игре
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Шерри
Сегодня, 17:32
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Комментариев: 269
Цитата: Tigger power
Смахивает на описание фигуранта в комп. игре

Мне кажется, что многие персонажи в этой подборке и есть из игры, с описанием оружия против них.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#3 написал: Sniff
Сегодня, 17:48
-1
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Репутация: (154|-1)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 342
Ну, просто страшно интересно( Братья Винчестеры на них охотились в одной из серий!
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