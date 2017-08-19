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Страшно интересно

Перламутровые ракушки-черепа

Перламутровые ракушки-черепа

Современные художники все чаще демонстрируют зрителю необычные интерпретации слияний различных научных областей с искусством. Чудесные перламутровые ракушки с изображениями черепов – прекрасный результат удивительной гармонии природы и человеческих форм.

Перламутровые ракушки-черепа
Перламутровые ракушки-черепа

Грегори Халили (Gregory Halili) – автор и исполнитель оригинальной творческой идеи. Халили родился и вырос на Филиппинах, где его становление как художника происходило под влиянием растительного и животного мира. Сегодня он живет в Нью-Джерси и занимается созданием удивительных картин прямо на перламутровой стороне ракушек. Для начала художник вырезает форму черепа, а потом маслом прописывает детали. В результате выходят оригинальные миниатюры, тонко передающие неразрывную связь человека и природы.

Перламутровые ракушки-черепа
Перламутровые ракушки-черепа

Последние работы Грегори Халили (Gregory Halili) можно будет увидеть в галереи Silverlens в Маниле, а также в галереи Нэнси Хаффман (Nancy Hoffman Gallery) в Нью-Йорке.
Перламутровые ракушки-черепа
Перламутровые ракушки-черепа
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Сегодня, 15:47 by LynxПросмотров: 32Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ракушки перламутровые черепа творчество искусство

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:22
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Комментариев: 7 423
Молодец художник, отличная идея, использовать ракушки для создания удивительных картин. Красивые черепа. blush +++
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