Перламутровые ракушки-черепа
Современные художники все чаще демонстрируют зрителю необычные интерпретации слияний различных научных областей с искусством. Чудесные перламутровые ракушки с изображениями черепов – прекрасный результат удивительной гармонии природы и человеческих форм.
Грегори Халили (Gregory Halili) – автор и исполнитель оригинальной творческой идеи. Халили родился и вырос на Филиппинах, где его становление как художника происходило под влиянием растительного и животного мира. Сегодня он живет в Нью-Джерси и занимается созданием удивительных картин прямо на перламутровой стороне ракушек. Для начала художник вырезает форму черепа, а потом маслом прописывает детали. В результате выходят оригинальные миниатюры, тонко передающие неразрывную связь человека и природы.
Последние работы Грегори Халили (Gregory Halili) можно будет увидеть в галереи Silverlens в Маниле, а также в галереи Нэнси Хаффман (Nancy Hoffman Gallery) в Нью-Йорке.
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Сегодня, 15:47 by LynxПросмотров: 32Комментарии: 1
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