Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau

Летяга Просмотров: 36 Комментарии: 3 +4 Вчера, 23:47 by

В славном городе Сан-Диего живет художник David Lozeau, действующий участник Spanish Village Art Center, много раз устраивавший выставки в различных галереях, продающий свои работы через собственный сайт. А работ у него много, даром что в большинстве своем это изображения одного и того же - скелетов, черепов, костей. При этом сами рисунки имеют подчас совершенно разное настроение - где-то они смахивают на простые карикатуры, где-то отдают исконным мраком, многие похожи на рисунки из комиксов.У David Lozeau есть несколько тематических серий: День Смерти, Милитари, Вестерн, Самураи и другие. То, что объединяет их все по мимо стиля их автора - тема memento mori, напоминания нам, живым, о неизбежности смерти.

Ключевые слова: Художник черепа кости скелеты арты

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