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Страшные Арты

Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau

В славном городе Сан-Диего живет художник David Lozeau, действующий участник Spanish Village Art Center, много раз устраивавший выставки в различных галереях, продающий свои работы через собственный сайт. А работ у него много, даром что в большинстве своем это изображения одного и того же - скелетов, черепов, костей. При этом сами рисунки имеют подчас совершенно разное настроение - где-то они смахивают на простые карикатуры, где-то отдают исконным мраком, многие похожи на рисунки из комиксов.

У David Lozeau есть несколько тематических серий: День Смерти, Милитари, Вестерн, Самураи и другие. То, что объединяет их все по мимо стиля их автора - тема memento mori, напоминания нам, живым, о неизбежности смерти.

Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau
Он рисует черепа и кости - яркое творчество художника David Lozeau


Источник.
Вчера, 23:47 by ЛетягаПросмотров: 36Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Художник черепа кости скелеты арты

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 23:59
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1470|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 619
Здорово!) веселенькие цвета такие +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:42
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1567|0)
Публикаций: 661
Комментариев: 6 726
Обычно черепа страшные, не по себе как то при их виде, но такие картины можно и купить. И вовсе не страшные, а наоборот привлекательные и юморные. Оригинальный взгляд у художника на жизнь и отношение к смерти, как к чему то неизбежному. Мне парочку холстов заверните пожалуйста, я на стенку повешу и буду гостей удивлять. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
#3 написал: ZenaOgneva
Сегодня, 00:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 70
Некоторые рисунки смешные, рисунки необычные +

Цитата: Сделано_в_СССР
Обычно черепа страшные, не по себе как то при их виде, но такие картины можно и купить. И вовсе не страшные, а наоборот привлекательные и юморные. Оригинальный взгляд у художника на жизнь и отношение к смерти, как к чему то неизбежному. Мне парочку холстов заверните пожалуйста, я на стенку повешу и буду гостей удивлять. blush +++

Поставила плюс за комментарий и за другие статьи.
Зарегистрирован: 20.07.2016
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