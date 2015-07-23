О чем молчит земля?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mira Rayen Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:27 by

С незапамятных времен людей привлекает все непознанное. В свойственном ему любопытстве, человек стремится познать неизведанное, не всегда задумываясь о последствиях.Особое место в людских сердцах занимают аномальные зоны. Трудно найти в наше время человека, который не слышал о подобных местах. Им посвящены сотни статей и даже книг.Так в чем же притягательность аномальных зон? Какие тайны они хранят и стоит ли их посещать? Давайте попробуем разобраться на примере «нехорошего места» с моей малой Родины.Не ходи к реке – мертвец утащит.Подобной фразой пугала мою бабушку ее мама, в попытке отбить желание купаться в реке. Запретный плод сладок, и бабушка всячески пыталась выяснить, чего такого таит в себе мелеющая речка.- Чертовщина там творится на ровном месте, - отмахивалась от нее мать.Пытливый ум ребенка одной фразой не удовлетворить. Требовались подробности. Но довольствоваться приходилось лишь подслушанными сплетнями местных баб.- Давеча Манька снова слышала на закате у речки женские стоны и плач, - в полголоса рассказывала соседка подруге. – А Павел, когда ходил по дрова, столкнулся в лесу с не живущим.Что это за персонаж такой узнать тоже не вышло. А за расспросы можно было получить ремнем.Первый контакт.Личное знакомство с аномальной зоной случилось в возрасте десяти лет. «Нехорошее место» претерпело значительные перемены. Речка превратилась в ленивый, поросший ряской ручей. Со стороны дороги его опоясывал покрытый дерном склон с густой растительностью, а с другой – примыкал частный сектор. Никакими мертвецами здесь не пахло. Пахло тиной.Я спустилась к воде. До ушей доносился веселый смех подруг. Небо было ясным, макушку припекало полуденное солнце.«Местная аномальная зона взяла выходной», - напрашивался вывод.На горизонте замаячило заваленное мусором устье ручья. Я остановилась и вгляделась в воду. Среди водорослей юрко шныряли белесые столбцы то ли дыма, то ли тумана. Они полностью завладели моим вниманием. Чем дольше я рассматривала их, тем сильнее хотелось спать.Столбцы множились, сливались друг с другом, и вскоре вода уподобилась молоку. Интерес сменился страхом. Ручей смолк, и за моей спиной раздались шаги. Тяжелые, будто кто-то стальным сапогом вышагивает по каменной дороге.От этого звука захотелось слиться с ручьем. Или поменяться местами с муравьями. Бегают себе по своим муравьиным делам, далекие от всякого рода паранормальщины. Счастливые! А главное – способные двигаться. Мои же ноги намертво срослись с дном «нехорошей реки».Закончилось все также внезапно, как и началось. Столбцы исчезли, а ко мне вернулась способность двигаться. Ничего паранормального в тот день больше не происходило.Местная Аокигахара.В копилке достижений бывшей реки числились и самоубийства. О каменистые берега ее разбивались стаями птицы, замертво падали у воды козы. Пробы воды брали на исследования врачи СЭС.* Ничего, что могло бы угрожать жизни, обнаружить не удалось.Самым страшным открытием для меня стали случаи суицида людей. Таких насчитывалось около десятка, за последние несколько лет. Для небольшого города число не малое.Отличительной чертой было то, что всех самоубийц находили с навечно запечатлевшейся на лице маской покоя. Казалось, они были счастливы остаться в балке навечно.Еще одной странной особенностью являлась причина смерти – повешение. Все жертвы балки предпочитали данный способ уйти из жизни.Здесь призраки живут.Чуть левее запечатленной на фотографии зеленой арки, находится округлая поляна. Со стороны тропинки ее не видно – от любопытных глаз поляну скрывают заросли камышей. Но если раздвинуть камыши, то станет не по себе. Абсолютно голая земля испещрена глубокими ямами. Складывается впечатление, что здесь раньше находилась роща. А потом некто, не пойми с каким умыслом, взял и повыдирал деверья с корнем. Фрагменты стволов и высохшие пни разбросаны по всей территории балки.В этом чудесном месте Дмитрий Разбежкин и повстречал «местную жительницу». О чем в красках поведал моей знакомой, а она мне.Для удобства излагаю от первого лица.«Когда я возвращался домой с работы, на улице уже стемнело. Иду, никого не трогаю. Курю. Как вдруг со стороны поляны послышалось кряхтение. Я притормозил. Смотрю, а на иве молодая девушка в петле. Я аж сумку выронил! Спохватившись, бросился сквозь камыши эти дуру спасать. Поскользнулся. Вскочил на ноги, а ни дерева, ни суицидницы нет. Представляешь? Головой вроде не бился, не пил. Ты же меня знаешь, Лена, выдумщик из меня никакой. Да и зачем мне, взрослому мужику, такие глупости про себя рассказывать?»Знакомая рассказу Дмитрия поверила.«Не похож он на обманщика, - говорит Лена. – Бледный был, когда рассказывал. И руки тряслись. Хотя полгода прошло с того момента».Предкам есть здесь место.История «нехорошего места» уходит корнями далеко в прошлое. В шестнадцатом веке у реки находилась деревня Вядка. К сожалению, фотографий ее не сохранилось.Известно, что Вядка была крупным поселением с деревянными избами, каменной церквушкой и мельницей. Жемчужиной ее являлась барская усадьба о трех этажах.В усадьбе проживала барыня Лизавета Николаевна с супругом и малолетними детьми. За добрую душу Лизавету величали Бледная Смерть. Уж очень любила она на досуге, в свое садистское удовольствие, поглумиться над крепостными. Стегать кнутом до потери сознания – самая безобидная из забав барыни.Люди терпели. Куда деваться?Однако любому терпению приходит конец. Не простили Лизавете Николаевне убийство местного батюшки. Посмел он однажды вступиться за голодающую семью, оставшуюся по вине барыни без кормильца. Следующим утром выяснилось, что служить малую вечернюю некому.Навестили крепостные свою матушку ночью. Выволокли простоволосую на улицу и, воздав по заслугам, утопили в реке. Барину же на шею накинули петлю, а затем вытолкнули из окна. Источник* утверждает, что не выдержала барская шея, и оторвало супругу Лизаветиному голову напрочь.Судьба детей достоверно неизвестна. То ли пощадили их крепостные, то ли с матерью утопили. Или вообще в пожаре погибли, когда усадьбу ненавистную народ поджег.Карательный отряд не заставил себя долго ждать. Пороли казаки крепостных не хуже барыни, но люди упрямо отказались выдать идейного вдохновителя кровавой расправы.Покой нам только снится.Лизавета Николаевна заявляла свои права на Вядку и после смерти. На сороковой день, после ее преждевременной кончины, деревню охватил пожар. Огонь пришел со стороны барской усадьбы и в считанные часы испепелил Вядку.Долгое время на месте деревни домов не строили. Лишь в 1925 году здесь вновь задымили печные трубы. Годом позже «проснулась» и барыня. Ее видели на берегу реки местные жительницы. Стояла Лизавета Николаевна у самой кромки воды, злобно зыркала в сторону поселения, бормоча себе что-то под нос. Река за ее спиной бурлила, словно пыталась вытолкнуть жестокую бабу из своих вод, да не выходило. Сама барыня, вроде как, тоже была не против покинуть реку. Но и тут, по неизвестным причинам, не задалось.А у руин бывшей усадьбы, поговаривают, можно встретить Лизаветиного супруга. Понурый бродит он в поисках своей головы и никому зла не делает. В редких случаях может спросить, не видел ли путник его голову. Как спрашивает только, если рта нет? Источник не уточняет.О том, как голубь змею съел и другие интересности.«Нехорошее место» продолжает радовать все новыми подробностями. В рамках всемирной сети и архивов мне стало тесновато, хотелось информации из первых уст. А тут и повод превосходный объявился – юбилей любимого 4STOR! Вооружившись диктофоном, я отправилась пообщаться с соседями аномальной зоны. И им нашлось, чем порадовать гостью.Со слов Анастасии Степановны:«Рядом с балкой раньше был деревянный колодец. От моего дома далековато, ну а что поделать? Вода в нем очень вкусная. Обычно старалась вернуться до темноты, а в тот вечер закрутилась что-то со стиркой. Пришлось с фонарем в одной руке и ведром в другой по воду идти. Вижу, у мостика клубится плотный голубоватый туман. Колодец как раз за этим мостиком. Туман этот переливался в свете фонаря, становился все плотнее с каждой минутой. Зрелище необычное, а не страшно было совсем. Интересно.Я посветила в сторону колодца. Из-под крышки его как раз туман и выбивался. Прям под напором. Простояла я там довольно долго. Туман успел перейти мостик и теперь заходил мне за спину с обеих сторон. Фонарь погас. Стало как-то неуютно, тоскливо. Аж жить перехотелось. Во время Бога вспомнила. Перекрестилась и отпустило».Совершенно другой случай описывает Нина:«В моем дворе случилось. Утром выхожу, а на крыльце голубь вокруг ужика кружит. Хвостом пыль поднимает, клювом недовольно щелкает, свистит. Змея же на месте замерла и не двигается. Она на крыльце, а я на пороге в ожидании финала схватки.Голубь крыльями замахал и бросился на ужа. Вот тогда я поняла, что значит «уж на сковородке». Такие кульбиты змея выдавала, я аж обомлела!Заклевала в итоге птичка свою жертву и с ней в лапах улетела. Не знаю, совпадение это или нет, но в скором времени после этого случая я сильно заболела. Не особо, если честно, я верю в мистику. Хотя слишком крутое совпадение, я думаю».Самым интересным, на мой взгляд, является рассказ Леонида Павловича.«После войны приключилось. Я тогда был пацаном, а она, - дедушка провел рукой вдоль воды, - настоящей рекой. Семья в ту пору была большая – десять ртов, отец с фронта не вернулся. Я, как старший, старался матери во всем помочь. И в огороде позаниматься, и за скотиной приглядеть, и за рыбой на реку смотаться. Рыбалка всегда была моей отдушиной, особенно в то тяжелое время.После обеда отправился я порыбачить. Гляжу, а на моем любимом месте стоит небольшой, коричневого цвета шатер. Неподалеку от него лошадка травку щиплет, на костерке, у воды, мясо жарится. Чуть слюной не подавился от запаха! Когда видел мясо, не припомню, а тут вон оно, готовое почти! Задумал я его стащить. Только к костру подобрался, как из шатра вышла молодая женщина. Чернявая, скуластая. Красивая - словами не описать. Только одета странно для наших мест – в свободное платье, украшенное рядами странных монет. Хозяюшка жестом к столу пригласила. Наелся от пуза, но с собой взять не позволила. Пожурила за попытку утащить кусочек и домой отправила.Только у калитки меня осенило, что у красавицы не было тени, хоть и стояла она на солнце. Но не испугался я. Стыдно стало бояться такой доброй женщины.От матери дома я получил подзатыльника за то, что рыбы не наловил. Еще снасти на берегу оставил. Пришлось возвращаться.Шатра на берегу я не застал. Следы костра и снасти остались на месте. Может, цыганка та женщина была. Да только какие цыгане в одиночку кочуют?»Хорошее место, чтобы умереть.Вечерело. Погода портилась, начинал моросить дождь. Я поблагодарила рассказчиков и направилась к мостику. Порывистый ветер подталкивал преодолеть балку как можно скорее. Что же, я была не против.Миновав зеленую арку, я обернулась. «Нехорошее место» осталось позади. В зарождающихся сумерках оно выглядело совершенно иначе: отблески света отбрасывали на окрестности мрачные тени, покрытый густой растительностью берег казался и вправду местом таинственным, как раз подходящим для стоянки шатра. Тихий плеск воды навеивал воспоминания из детства. Сейчас они не казались такими уж нереальными.Поддавшись эмоциям, я шагнула в сторону ручья. Сколько же жизней окончились в его водах, когда он еще был рекой? А скольких приняла смерть в ветвях раскидистых ив? От мыслей о жертвах балки становилось грустно, в душе крепла безысходность. Они умирали в одиночестве, наедине с собственными переживаниями и страхами.«Зато теперь они не одни, - подумала я. – Здесь самоубийцы обрели то, что не сумели дать им живые».Под ногами хрустнула ветка. Неожиданно громкий звук отогнал наваждение, и я недовольно пробормотала:- Отличная попытка. И действительно хорошее место, чтобы умереть. Только, думаю, стоит воздержаться.Хранители реки.Следующим утром я отправилась в краеведческий музей. На поход меня вдохновила история Леонида Степановича о странной красавице из шатра. На месте частного сектора в былые времена стояла большая деревня Вядка, также известно о стоянках скифов и сарматов в этой местности. Вдруг удастся узнать, кем была щедрая женщина? Или когда проживала здесь?В музее мне рассказали о славянском капище, следы которого обнаружили в ходе раскопок в 1954 году. Оно принадлежало к типу Малые городища — круглая площадка, огороженные рвом и невысоким валом. Два небольших каменных идола с места раскопок хранятся в музее и по сей день. Фотографировать их запрещено.Экскурсовод пояснила, что данные идолы были олицетворением духов реки. Им поклонялись в наших краях предки, приносили щедрые дары.Перед тем как покинуть музей, я заглянула в экспозицию, посвященную скифам. Описанная Леонидом Степановичем кочевница походила на скифскую женщину. Возможно, она тоже нашла смерть у берегов «нехорошей реки»? А может быть, и вовсе не была человеком? Известно, что водяной дух мог принять внешний облик того, кого пожелает. Не важно, животное то или человек.Противостояние продолжается.А еще наши предки населяли водоемы берегинями-водницами, водяного помощницами. Привлекательные девы с приятными голосами и легким нравом нередко спасали маленьких детей, указывали путникам брод. Но даже таким чудесным созданиям едва ли понравилось бы делить кров с Лизаветой Николаевной. Объединили водные духи силы в попытке уничтожить столь омерзительную душу. Барыня тоже в долгу не осталась. После смерти ее начала мелеть река, чахнуть зелень. Словно клещ она высасывает жизнь из всего, чего коснется. И люди не исключение.Сквозь изумрудную арку.Буреет вода, разрастается камыш, и все чаще в реке встречаешь пластиковые бутылки, сменившие рыб. Зеленая арка на входе манит присесть на берег, призадуматься о своем. Людская суета не отвлечет. Здесь всегда тихо. Кажется, что только река имеет право говорить с гостем. Это, ни с чем несравнимое, место обещает вам покой, если осмелитесь прикорнуть на его берегах часок-другой.О чем молчит земля? О многом. Можно рискнуть завести с ней беседу, ей наверняка есть что поведать. Подобного рода беседы могут стать ярким событием в жизни, интересной историей для близкого круга друзей. А могут закончится трагично. Или же бывшая Вядка напрочь откажется показать вам свое истинное лицо.Верить ли рассказам носителям местного фольклора – решайте сами. Я придерживаюсь мнения, что лучше не испытывать судьбу. Но если вы осмелитесь в темное время суток перешагнуть порог зеленой арки, то будьте готовы – за ним может ожидать кто угодно.*санэпидстанция;*городская газета из библиотечного архива.

Ключевые слова: Аномальные зоны призраки река духи природы авторская история

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