Приметы о ножах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:04

Ырка Просмотров: 141 Комментарии: 8 +9 Вчера, 13:04 by

Нож сопровождает человека настолько давно, что проследить всю его историю практически невозможно. За время своего существования человек создал столько разновидностей этой простой, казалось бы, вещи, что существуют многотомные энциклопедии ножей. Нож всегда находился рядом с владельцем: хоть с военным, хоть со злодеем, хоть с мирным человеком. В результате такого плотного взаимодействия возникло множество примет и суеверий, связанных с этим спутником человека. Одни из них имеют вполне объяснимое практическое происхождение, другие граничат с легендами и мистикой.Ну, например, все знают, что кушать с ножа нельзя. Чаще всего наши родители связывали этот запрет с культурой поведения. Однако люди постарше верили, что тот, кто ест с ножа, обязательно станет злым. Если подумать, то найти некоторое объяснение этой старой примете можно. Кому и при каких условиях приходилось и приходится есть с ножа? Тому, у кого под рукой не оказалось вилки. Это охотники, солдаты, разбойники, одним словом – люди, часто пребывающие в условиях суровых. Естественно, что и характер у них формировался под стать образу жизни.Или вот такая примета. Нельзя класть нож на стол лезвием вверх, мол, ссора будет. Конечно, она может случиться, если кто-то по неосторожности руку порежет! Примерно с той же точки зрения можно объяснить и запрет оставлять ножи на столе на ночь. Народ говорит, что домовой рассердится и зарежет нерадивого хозяина. Что ж, может и так. А может быть, такой запрет появился и потому, что ночью в темноте есть шансы пораниться. Электричества-то не было, а лучину зажигать долго. А если напрячь воображение, то получится, что нож на столе – ночному вору оружие.С этой же точки зрения рассматривается и запрет на то, чтобы нож лежал на подоконнике в полнолуние. По народным поверьям нож затупится. А если подойти к вопросу рационально, то можно предположить, что блеск лезвия в лунном свете привлекает ненужное внимание.Режущие свойства этого предмета заставляли многих относиться к нему с опаской и приписывать способность нанести вред даже на расстоянии. Например, в селах считают, что если потыкать ножом в молоко, то корова, у которой это молоко сдоили, заболеет. Этот же запрет касается и других молочных продуктов, кроме масла.Дарить нож нельзя, так как можно разрезать при этом дружбу или хорошие отношения. Поэтому принято всегда за нож давать мелкую монету или купюру. Однако и отказываться от подарка в виде ножа нельзя. Что же касается найденных ножей, то настоятельно не рекомендуется брать нож на дороге, а тем более – на перекрестке. Там вообще ничего брать нельзя, а то будут преследовать болезни и несчастья. А еще нельзя брать домой военные ножи, особенно с полей сражений. Это ножи-убийцы. Они познали смерть, и человек, подобравший такое оружие, рискует сам от ножа погибнуть или убить кого-нибудь.Или вот есть еще «ножи-кровопийцы». Кто бы такой нож в руки ни взял – рано или поздно порежется. Чтоб не раниться, этому ножу надо время от времени давать кровь, например, резать им свежее мясо. А еще можно такой нож использовать для защиты от злых людей и недоброжелателей, которые хотят прийти в дом. Для этого нож-кровопийцу втыкают над входной дверью.Некоторые приметы, связанные с режущими свойствами, помогали творить хорошие дела. Например, если ребенок долго не начинал ходить, то между его ножками во время первого шага проводили лезвием ножа по полу – разрезали путы. После этой процедуры ребенок учился ходить гораздо быстрее. А перед купанием приготовленную воду обязательно переливали через лезвие ножа, чтобы отрезать все болезни.И напоследок расскажу самую мистическую примету. Среди охотников раньше встречались такие, которые жили вдали от людей. Особенно это касалось охотников на волков. Если такой волчатник изготавливал нож своими руками, причем без молотка и заклепок на рукояти, то, придя в полнолуние в лес, он мог стать оборотнем-волком. Для этого нужно было вонзить нож в сухой осиновый пень и перепрыгнуть через него.Ножи ручной работы вообще вызывают к себе особое отношение, ведь мастера в каждое свое творение вкладывают душу. Видимо поэтому к ножам относятся, как к живым существам.Автор - неизвестен.

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