Она почиталась как богиня и была проклята как ведьма

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:15

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 18:15 by

Из всех домашних животных это, пожалуй, самое таинственное. За многие века соседства с человеком оно успело побывать и простой охотницей, и почитаемой миллионами людей богиней, и страшной ведьмой, помогавшей колдуньям связываться с дьяволом...Точное происхождение нашей домашней кошки до сих пор остается неизвестным. В принципе, договорившись между собой, ученые решили считать ее родиной Северную Африку, а прямым предком - нубийскую кошку, которую еще иногда называют буланой.У этих диких кошек довольно спокойный, уравновешенный характер, они способны легко пойти на контакт, к тому же скелет дикой нубийской кошки практически совпадает со скелетом домашней мурки. В открытом археологами захоронении, расположенном в пустыне Сахара, неподалеку от Мемфиса, найдено сделанное две с половиной тысячи лет назад изображение нубийской кошки, увешанной амулетами и украшениями.Кроме "северян", есть еще дикая степная кавказская кошка и дикая барханная кошка, обитавшая в Каракумах, Иране и на территории современной Турции, все они имеют множество общих черт с современной домашней персидской кошкой. И только недавно биологам удалось установить: нубийская, барханная, кавказская и многие другие породы южных кошек - всего-навсего разновидности одного и того же вида европейских кошек, которых в незапамятные времена приручили жители Северной Африки, Средней Азии и Египта.Прошло еще несколько тысяч лет, и римские легионы вторглись в Западную Европу - Цезарь перешел Рубикон, гордые римские орлы засияли на лесных полянах дремучих германских лесов, и... из их густых зарослей к укрепленным лагерям римлян крадучись вышли дикие лесные коты, привлеченные запахом домашних кошек латинян. Вот так и появились более сильные и крупные европейские коты - прямые потомки от скрещивания изнеженных, грациозных южанок и коренастых, мощных диких отважных северян. Пожалуй, только сиамская кошка избежала скрещивания с северными тяжеловесами и сохранила миниатюрность.Без преувеличения можно сказать: Древний Египет являлся зерновой державой, и тот, кто сохранял зерно, был почти богом. А сохранял его кот! Поэтому кошки находились почти на вершине божественной пирамиды египтян - примерно в третьем тысячелетии до н. э. их признали священными животными. Даже сам верховный бог Египта Ра имел кошачью голову и тело мужчины!Одно из уважаемых и центральных мест в пантеоне древнеегипетских богов занимала "заведовавшая" плодородием и материнством богиня Баст, традиционно изображавшаяся в виде кошки. Ее вотчиной считался город Бубастис, где размещалось специальное кладбище для кошек: туда околевших зверьков специально свозили со всего Египта, а жрецы тщательно мумифицировали их, как сановников, чиновников и фараонов.Если у египтянина умирала кошка, он непременно справлял по ней траур, как по умершему близкому родственнику. А за убийство кошки, пусть даже случайное, полагалась смертная казнь! В то же время убивший раба, принадлежавшего другому господину, отделывался выкупом или выплачивал стоимость потери - для подданных фараона жизнь мурки была куда дороже человеческой! Потом стали казнить и за вывоз кошек за границы Египта: они считались священным достоянием страны пирамид и тайным символом могущества фараонов. Как же иначе - ведь коты сохраняли зерно!Вывозить кошек строжайше запрещалось, и за этим следили "таможенники" и "пограничники" - подобие этих современных служб уже существовало. В то же время любые египтяне, находившиеся вне пределов своей страны, особенно купцы и воины, были обязаны высматривать: нет ли где кошек? И если таковые обнаруживались, предпринимались всевозможные меры к возвращению их в Египет, вплоть до применения силы и оружия! Конечно, если не удавалось договориться по-хорошему или выкупить зверька.Знаете ли вы, что китайское слово "мао" означает "кошка", и оно вошло в китайский язык уже в шестом веке до н. э.? В Поднебесной империи, как и в стране фараонов, кошка в древности считалась хранительницей урожая и покровительницей материнства - не с тех ли времен женщин часто сравнивают с кошками? По старинному китайскому обычаю, в течение двух недель после родов, на притолоке двери комнаты роженицы было принято вешать пучок кошачьей шерсти - на счастье новорожденному.В отличие от Египта, в Китае за убийство кошки не карали смертной казнью и не налагали запретов на экспорт, поэтому местные мурки перекочевали сначала в Корею и другие страны Юго-Восточной Азии, а потом с континента попали в Японию. Там начались у них необычайные приключения: в течение нескольких веков кошки ценились в Стране восходящего солнца настолько высоко, что иметь их было по карману лишь высшей знати.Самое любопытное, что кошки, принадлежавшие богатым самураям, совершенно не умели ловить мышей! Мурок наряжали, выводили похвастаться ими на официальных приемах, кормили с золотой и серебряной посуды специально приготовленными для них яствами, приставляли к ним персональных слуг, но научить их заниматься естественным делом - охотой на мышей - было просто некому. Ни одна "высокопоставленная" кошка не умела этого делать, а ведь одного инстинкта мало: мать обычно натаскивает котят на охоту.Смешно сказать, но простые японцы, которые и мечтать не могли завести себе кота или кошку, раскупали сделанные художниками изображения и скульптуры кошек и радостно несли их домой - все искренне верили: даже изображение или фигурка зверька распугает грызунов ничуть не хуже, чем живая кошка! Уважение к котам простиралось настолько далеко, что в XVIII веке специальным императорским указом было запрещено всем подданным микадо мучить, калечить, продавать, покупать или утаивать у себя кошек под страхом сурового наказания. Прошло еще несколько долгих веков, пока на Японских островах кошка стала просто кошкой.Известно, что наиболее тесные контакты с египтянами из европейцев поддерживали греки. Естественно, они не могли не заинтересоваться египетскими "божественными" кошками с чисто утилитарно целью - амбары Эллады тоже постоянно страдали от нашествий грызунов. Но как добыть охраняемую законом и людьми "священную" кошку и вывезти ее в Грецию? Конечно, самый простой способ - украсть кота и контрабандным путем доставить на новое место жительства.Так, несмотря на угрозу смертной казни, началась эра воровства и кошачьей контрабанды. Хитроумные эллины придумывали сотни способов: котов прятали в кувшинах, заворачивали в канаты, усыпляли маковым отваром, связывали, но умудрялись вывозить. Появились преступные группировки, специализировавшиеся на кражах котов и кошек и их контрабандном вывозе. Но египтяне ни в чем не уступали эллинам - они быстро приноровились создавать поисковые команды, которые отправлялись в Грецию и там выкрадывали кошек, чтобы привезти их обратно в Египет. Почему нельзя было полюбовно договориться, никто не знает, однако подобная чехарда продолжалась достаточно долго, не одну сотню лет.Не стоит забывать о плодовитости кошачьей породы и ее способности приспосабливаться к новым условиям - кошки прижились в Греции, и уже за сотни лет до нашей эры на греческих монетах появились их изображения. О кошках писали такие знаменитые ученые древности, как Геродот, Аристотель и Плутарх.Греки открыли кошкам путь в Евpoпу, и те начали ее мирное завоевание. Уже во времена Римской империи кошка перестала быть чем-то редким и сверхъестественным - достаточно сказать, что в Северо-Западную и Центральную Европу кошки попали с обозами воинственных римских легионов, а там уже пошло их скрещивание с местными дикими котами.Вполне закономерно возникает вопрос: как же до появления кошек в Европе охраняли зерно? При помощи ручных ласок, но этот способ имел массу недостатков: ласки не столь плодовиты, как кошки, и их нужно приручать. Впрочем, римляне не видели в котах ничего божественного и охотно позволяли местному населению заводить у себя полезных зверьков. Вместе с легионерами кошки добрались на римских кораблях и до Британских островов.Англичанам, вернее древним саксам и бриттам, кошка понравилась, но особый восторг она вызвала у шотландцев - гордые горцы сделали ее не только хранительницей зерна в своих амбарах, но и символом храброго воина. Многие славные роды, вроде Гамильтонов, Веллингтонов, Мак-Алистеров и других, украсили свои гербы и боевые штандарты изображениями свирепых котов. Позже эту моду переняли бритты и, даже подняв восстание против римлян, шли в бой со знаменами, на которых красовались зубастые и усатые коты.Спустя несколько столетий о римлянах на туманном Альбионе никто уже не вспоминал, но кошки остались, и, мало того, Британия стала признанным европейским центром по разведению кошек и котов, откуда они попадали в другие страны. Кошки даже превратились в одну из достаточно выгодных статей экспорта.В 940 году нашей эры владетельный британский князь Хоуэлл Уэльсский издал специальный указ, в соответствии с которым в любом поселке обязательно должна была жить кошка. В указе отдельно перечислялись все те качества, которым она должна непременно соответствовать: хорошо видеть и слышать, иметь зубы и когти, уметь хорошо ловить мышей, прилежно воспитывать котят, не поедать их и часто требовать кота! Цена хорошей, соответствующей указу, "правильной" во всех отношениях кошки была весьма высока и приравнивалась к цене молоденького бычка или жеребенка.Примерно в X-XI веках Европа уже не мыслила себя без кошек и котов, но пик их популярности пришелся на XII век, когда на страны Европы началось жуткое нашествие черных крыс из Центральной Азии, приносивших в города и деревни чуму. Во многом справиться с ними помогли и кошки, поэтому отчасти им мы обязаны и сохранением цивилизации.Все хорошее забывается быстро, а человечество вообще неблагодарно - в начале XIII века францисканский монах Бертольд фон Регенсбург заявил, что кошки являются посредниками между ведьмами и дьяволом, а дыхание кошек вызывает чуму! Для кошачьего племени наступали страшные времена, отголоски которых существуют и поныне в живучих суевериях о черных котах.Те же шотландцы, поднявшие котов на щит и штандарт, на полном серьезе писали в "черных трактатах", что ведьмы, дабы вызвать злого духа, должны живьем сжечь несколько дюжин черных кошек, а другие авторы утверждали, что нечистая сила наиболее охотно принимает облик черного кота. Он вообще стал непременным атрибутом магов и чародеев, гадалок и ведьм.Не обошлось без кошек и в любовной магии - из кошачьих мозгов готовились специальные притирания для гениталий, а кошачьи засушенные лапки, зубы и кости играли немалую роль при заклятиях. Еще в XV веке "просвещенная" Европа призывала лечить импотенцию блюдами из мяса кастрированных котов. И все же кошки выжили - как же без них бороться с мышами? Необходимость кошек, как охранников зерна, признал Наполеон, принявший закон, по которому каждый торговый корабль должен иметь минимум двух кошек.На Руси домашние кошки появились достаточно поздно, примено в XII - начале XIII века. До этого были отдельные особи, но они не делали погоды. В принципе коты пришли к нам сразу с двух сторон - от степняков из Азии и через давние контакты с Византией. Пушистый охотник на грызунов пришелся у нас ко двору и прижился даже при лютых снежных зимах. Кошки в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси стали сразу же высоко цениться: по своду законов XIV века за кражу кошки устанавливался штраф в четыре раза выше, чем за кражу дойной коровы!Средневековых гонений, как в Западной Европе, наши кошки не претерпели и старательно размножались на радость населению. К началу XVII века это уже был обычный домашний зверек, одинаково хорошо чувствовавший себя в боярских теремах и избах крестьян, в домах ремесленников и лавках купцов. Он стал героем многих народных сказок, а дедушка Крылов написал о котах несколько басен.Сейчас существуют общества любителей кошек, множество разных пород можно увидеть на выставках, редкие породистые котята стоят бешеных денег. Но давайте низко поклонимся нашей обычной серенькой пушистой Мурке, имеющей такую славную родословную и непростую историю. И скажем ей спасибо. Ведь во все времена зерно для людей означало жизнь! И сберегала его кошка - потомок древней "нубийки", скрещенной с отважным и сильным жителем северных лесов...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Африка дикие кошки священные животные домашние кошки

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