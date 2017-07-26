Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:55

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 54 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 02:54 by

Одним из самых загадочных предметов в коллекции Королевской оружейной палаты (старейший британский национальный музей) является Рогатый шлем короля Генриха VIII, преподнесенный императором Священной Римской империи Максимилианом I в качестве подарка молодому королю.Шлем являет собой интересное зрелище: на подбородке есть "щетина", в области глаз - морщинки, а ушей - цветочки. Венчает все это великолепие с железными очками пара рогов из листа металла.

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