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Страшно интересно

Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной

Одним из самых загадочных предметов в коллекции Королевской оружейной палаты (старейший британский национальный музей) является Рогатый шлем короля Генриха VIII, преподнесенный императором Священной Римской империи Максимилианом I в качестве подарка молодому королю.
Шлем являет собой интересное зрелище: на подбородке есть "щетина", в области глаз - морщинки, а ушей - цветочки. Венчает все это великолепие с железными очками пара рогов из листа металла.

Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:55
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 02:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Музей подарок шлем необычное рога

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:23
+1
Онлайн
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Репутация: (216|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 327
Интересно, чего в эдаком шлеме делать можно было? Девок придворных пугать? Выскакивать из-за угла и орать "Буууу"!... Я бы испугалась))
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 08:14
+1
Группа: Авторы
Репутация: (143|0)
Публикаций: 21
Комментариев: 251
Цитата: Крокозябла
Интересно, чего в эдаком шлеме делать можно было? Девок придворных пугать? Выскакивать из-за угла и орать "Буууу"!... Я бы испугалась))
Плюс!

Шлем являлся частью всего комплекта брони, до нашего времени сохранился только шлем, остальние части утеряны. Думаю он не предназначался для сражений, скорее выставочный. Мб таким подарком Максимилиан хотел выставить генриха шутом? А вообще ещё его можно сравнить с немецкими масками позора. Мб в этом есть суть? Но точно не известно для чего он был нужен.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:46
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Публикаций: 352
Комментариев: 6 692
Любой шлем изрядно ограничивал обзор своему "носителю". Из этого же вообще нифига не видно будет.
Цитата: Nick.Yudin
Думаю он не предназначался для сражений, скорее выставочный. Мб таким подарком Максимилиан хотел выставить генриха шутом? А вообще ещё его можно сравнить с немецкими масками позора.

Нельзя не согласиться. Скорее всего.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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