Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетиной

Рогатый шлем короля Генриха VIII с очками и щетинойОдним из самых загадочных предметов в коллекции Королевской оружейной палаты (старейший британский национальный музей) является Рогатый шлем короля Генриха VIII, преподнесенный императором Священной Римской империи Максимилианом I в качестве подарка молодому королю.
Шлем являет собой интересное зрелище: на подбородке есть "щетина", в области глаз - морщинки, а ушей - цветочки. Венчает все это великолепие с железными очками пара рогов из листа металла.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:55
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Сегодня, 02:54 by Сделано_в_СССРПросмотров: 54Комментарии: 3
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