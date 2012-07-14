Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Волосы Вероники

Три года минуло, как умерла Светлана. Вдовец Владимир - мужик видный: и в доме у него порядок и работает исправно, даже моровая алкогольная язва, шаг за шагом изводящая всё деревенское население, обошла его стороной. Была у Владимира незаменимая помощница в хозяйстве - единственная дочь - Вероника. Имя диковинное для деревенского слуха дала ей мать, пророчила сим судьбу особенную. Сбылось пророчество её...

Девушка редкой красоты была: и фигурка точеная и лицо - залюбоваться можно, черты мягкие, тонкие. А главная краса девичья - черные волосы до пят, в тугую косу убраны. Наступило девчонке 16 лет уже, чай, невеста на выданье: только не желала Вероника с отцом прощаться, как он без неё будет?

И вот в один мартовский день вступила на порог гостья - новую жену Владимир ввел в дом. Давно приглядывался мужик к бабам, да всё либо мужние, либо девушки молодые. А Клавдия с матерью жила, среди деревенской красоты выделялась красотой диковинной - городской. Ещё в молодости уехала Клавдия в город, скоропостижно вышла замуж и так же скоропостижно разошлась, детей не нажили. Было в ней что-то колдовское, магическое. Черные бездонные глаза, тени на веках яркие, губы, как яблоко красное, наливное. Разве что волосы жидкие, редкие, но беда ли в их возрасте, Владимир и сам молодецкой гривы лишился давно.

Вскоре вступала в дом Клавдия уже не гостьей, а полноправной хозяйкой. Бойко взялась она за уборку-готовку, Веронику потеснила. Глазами недобрыми на неё зыркала. Всё чаще оставалась девчонка в сенях и тихо чахла. Давно задумывал Владимир Веронику замуж выдать, как раз рождественские гуляния начались, а там молодёжь с молодёжью на санях катается, в избу заходят колядовать - честной народ пугать.

А после колядок случилось так, что остались Вероника да Василий вдвоём. Стал он за руки её хватать – дивчину пугать. Насилу вырвалась Вероника и прытко домой забежала. Минули несколько дней и приносят отец с мачехой новость: сосватали тебя - собирай приданое девка, замуж скоро. За нелюбимого, но видного и богатого по деревенским меркам Василия. Не вытерпела девушка грядущей судьбы незавидной. В ту же ночь взяла и удавилась.

Наутро проснулась Клавдия коров доить - обнаружила висельницу. Обрадовалась втайне она, на волосы Вероникины давно глаз положила. Взяла мачеха ножницы да и обчекрыжила под корень. Падали они, будто слёзы девичьи. Собрала Клавдия их да и спрятала, чтоб потом в город повезти: сделать шиньон себе – хоть и дорого, а молодиться хочется.

После крик развела: прибежал Владимир, дочку свою из петли вытаскивал, только поздно уже – со смертью не поспоришь. Всей деревней плакали, хоронили дивчину, в гроб заглядывали – хоть последний раз красавицу увидеть. И после кончины не изуродовала её костлявая, только лысая голова и мирная улыбка на лице вынуждали деревенских от гроба отшатнуться.

Много ли, мало ли – прошло время. Клавдия уже на сносях была, в город съездила - шиньон сделала, стала по деревне ходить-красоваться да в зеркало собой любоваться. Узнавали многие кому волосы-то принадлежат, между собой о том толковали.

Неспешно текла жизнь деревенская, разве что стала Клавдию напасть одолевать: ложилась она с мужем в постель, а просыпалась в чём уснула и «где придётся». Сначала в сенях проснулась, потом в коровнике, потом возле соседской избы – всё дальше и дальше от родного дома уходила.

Наступили холода и пора Клавдии разрешиться от бремени. В ту ночь она дошла до кладбища и легла на могилу Вероники. Снегом замело её тело…

Владимир бросился искать Клавдию. Неведомая сила вела его к могиле Вероники. Разгребая снег, он увидел замерзшую жену. И под теплом её умершего тела была живая девочка. С короткими черными волосами…

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:24
Сегодня, 15:24 by Наркомат_просвещенияПросмотров: 42Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Волосы девушка мачеха авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 15:27
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (849|-1)
Публикаций: 308
Комментариев: 2 378
Ну, для первой истории круто. Слог хороший, тема интересная, читалось легко. Будете практиковаться, можете стать отличным автором, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:46
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1378|0)
Публикаций: 67
Комментариев: 3 812
С почином. Вероника вернулась.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Наркомат_просвещения
Сегодня, 16:26
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 46
Цитата: Qusto
Ну, для первой истории круто. Слог хороший, тема интересная, читалось легко. Будете практиковаться, можете стать отличным автором, +++++


Спасибо!
Зарегистрирован: 5.03.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.