Мистические истории Львова

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 23:39

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Космонасть Просмотров: 61 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:20 by

Мысль о том, что легенды про привидений, которые населяют старые монастыри и дворцы, можно рассматривать только как паранормальные явления, не совсем верна. Даже если все это сказки, у каждой из них есть историческая подоплёка. В большинстве случаев - реальный исторический прототип. А узнать, существовал ли этот человек в реальной жизни - это уже работа для любителей разгадывать разного рода исторические загадки.В этом отношении Львов является если не единственным, то, наверное, одним из немногих городов, жители которого не станут смеяться над вами, если вы верите в привидений и побаиваетесь их. Больше того, в этом стародавнем городе привидения и духи представляют собой в некотором роде музейные экспонаты. Их оберегают, ухаживают за ними, знают все их привычки и исполняют капризы. Насколько это возможно, не берёмся судить, поэтому просто расскажем о нескольких наиболее популярных привидениях старого Львова.Доминиканский собор в городе Львов.Доминиканский собор в городе Львов (вид изнутри).Одно из наиболее популярных привидений обитает в Доминиканском соборе. Сейчас тут находится Музей истории религии. Монаха-доминиканца в белом плаще с черным крестом на спине работники музея наблюдают уже давно, с тех пор, как ученые откопали здешнее подземелье. Белый монах обходит подвалы, появляется на хорах, проходит в замурованную библиотеку.По словам сотрудницы музея Ирины Вовк, не нужно искать в этом никаких сенсаций и дешевых чудес. "Это не аттракцион и не фильм ужасов", - говорит она в одном из интервью журналистам газеты "День". - "Монах относится к людям пока что дружелюбно, ничего плохого не делает, просто обходит, грубо говоря, свою территорию. Поэтому мы стараемся по возможности его оберегать. Мы уже знаем знаки, предшествующие его появлению. Например, начинает отодвигаться портьера. Такое движение можно приписать сквозняку, только все дело в том, что в помещениях, которые облюбовал для себя монах, сквозняков не может быть. И портьера отодвигается сбоку - так ее будет отодвигать человек, который хочет войти. Еще пример: иногда по понедельникам, когда я прихожу на работу, нахожу цветы свежеполитыми. Мне тяжело дотянуться до цветочных горшков. А в замурованном помещении под хорами слышно его шаги".Привидение монаха-доминиканца обитает во тьме подземелья, где сейчас размещены книжные фонды собора. Хотя сами хранители ни разу не видели белое привидение, они не могут найти логическое объяснение тому факту, что время от времени с верхней полки слетает вниз книга, которая плотно утрамбована среди других. А за первой книгой падает вторая, третья. Самое удивительное - книги падают без определенной системы. Когда захотели, тогда и упали. Могут не падать неделями, а потом слетать со стеллажей несколько дней подряд, а случается - и несколько раз за день. Наверное, все зависит от настроения монаха.Доминиканский собор вечером.Полицейские, которые ночами дежурят в музее, признаются - им бывает иногда страшно пойти даже в туалет. Ночью во тьме собора слышно отголоски невидимой службы. Причем поет хор на латыни. Во всяком случае, так считают те, кто слышит это пение регулярно. Хотя, как звучит мертвый латинский язык "наживо", никто из молоденьких полицейских сержантов не знает. Каждый раз служба продолжается примерно три часа, после чего наступает тишина. Однажды, через некоторое время после окончания службы на одного полицейского вышло белое привидение, причем монах прошел сквозь закрытые двери.Конечно, из-за того, что в Доминиканском соборе поселилось привидение, никто не станет снимать оттуда пост охраны. По свидетельствам полицейских, они уже привыкли, поняли, что призрачный монах не представляет собой смертельной опасности, и решили завести специальный журнал, в который будут записывать все чудачества здешнего бестелесного старожила - предположим, время начала и время окончания "службы", ведь по странной потусторонней логике, она всегда начинается в разное время, пусть эта разница и составляет всего плюс-минус полчаса. Или же однажды один постовой зафиксировал случай, когда за дверьми закрытой и опломбированной комнаты всю ночь стучала печатная машинка.Но пока белого призрака никто не собирается всерьёз изучать или выгонять. Правда, его постоянному присутствию в стенах собора есть традиционное для таких случаев объяснение: наверное, душу какого-нибудь грешного при жизни доминиканца никак не примет Господь.История следующего львовского призрака имеет под собой вполне реальное основание.Львовский муниципалитет.В 15 столетии муниципалитет Львова несправедливо осудил юношу на смертную казнь путём отрубания головы. Он молил о пощаде, кричал: "Я не виноват!", но судьи были глухи к его мольбам. После того, как палач сделал свое дело, в здании городской ратуши начал летать гроб с телом несчастного. Так продолжалось три ночи подряд. Наконец-то дело казненного вернули на дорасследование, разобрали еще раз, и только тогда поняли: юноша был невиновен. Как только его публично оправдали на городской площади, гроб больше не летал. Однако с тех пор (и даже, говорят, по сегодняшний день) отчаянный крик обезглавленного юноши слышно в стенах ратуши каждый раз, когда городскими чиновниками допускается бесчинство.А во Львовском историческом музее есть еще один интересный экспонат: черное немецкое кресло работы 19 столетия.У него весьма странная форма и не менее интересный инвентарный номер - 313.Г оворят, будто бы в свое время на этом кресле сидел Князь Тьмы во время проведения сатанистами своих чёрных месс. Как оно попало в музей - непонятно. Но что самое неприятное во всем этом - оказывается, кресло ждёт своего хозяина. Чем не сюжет для мистического романа? Правда, самого Князя Тьмы никто не видел во время обрядов. Оно и понятно: не станет же он показываться на глаза без причины. Кресло на самом деле не простое. Если его поставить на возвышении и сесть в него, то благодаря эффекту удлинённой спинки кажется, что над головой сидящего выростают рога, а между ног - драконий хвост. Между этими "рогами" сатанисты размещали отрубленную голову, а под ней ставили таз для крови.Один из сотрудников музея провёл эксперимент: лунной ночью поставил Трон Сатаны под лунный свет, глянул под определённым углом и обомлел: под тем местом, где отмечены рога, вырисовывались черты лица, которое постоянно меняло выражение."Дьявольское кресло" пытались изучать экстрасенсы. Один из них дотронулся до "хвоста" и сильно обжег руку. Другие исследователи выяснили, что кресло будто бы обработано специальными веществами и если с определённого места посмотреть на него под ультрафиолетовым излучением, то можно рассмотреть на нём какую-то фигуру. Эксперименты не проводились: слишком дорогое оборудование понадобилось бы для этого, да и суэты много. Трон Сатаны оставили в покое и его можно увидеть сейчас в зале королевских ценностей Львовского исторического музея. Экскурсоводы говорят, что посетители побаиваются этого экспоната.Есть еще один примечательный объект - дом по улице Ивана Франка,152 (Иван Яковлевич Франко (укр. Іван Якович Франко; 27 августа 1856 — 28 мая 1916) — украинский писатель, поэт, учёный, публицист и деятель революционного социалистического движения), тут находится его дом-музей. Раньше на месте дома были болота и данный участок не был предусмотрен для застройки. Но поскольку стоил он недорого, то Франко, который мечтал о собственном доме, купил его и взялся за строительство. Оно стоило немалых денег: земля постоянно оседала. Кстати, руководила строительством жена писателя Ольга Фёдоровна, которая была больна шизофренией.Возможно, неблагоприятным расположением и, мягко говоря, не совсем адекватным состоянием жены писателя объясняется присутствие в нём духов. Вернее, одного духа - духа самого писателя, классика украинской литературы. Ещё при жизни Франко в этом доме его посещали галлюцинации, и сам Иван Якович сознавался: "Духи приходят в мою комнату через окна, через двери, садятся около меня на кровать. Слышали бы вы наши разговоры! У них другая психика, они интересны мне и одновременно мешают - железными крюками калечат мне рёбра". Эти, и другие видения Ивана Франко описывает в своих воспоминаниях о писателе его современница Елена Гвоздикова. Но теперь говорят, что все призраки, кроме духа хозяина, оставили этот дом.Одним из наиболее опытных специалистов по части львовских духов и привидений считается известный писатель Юрий Винничук. Его книгу "Легенды Львова" можно считать настоящим путеводителем по тёмным закоулкам и мистическим местам старого города. Но и сам Винничук не их первооткрыыатель. Он просто продолжает дело своих предшественников, в частности писателя Стефана Грабинского, который, в свою очередь, также записывал и пересказывал львовские "страшилки" с чужих слов.Автор оригинальной статьи - Ольга Придыбайло.Автор литературно адаптированного перевода - Космонасть.

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