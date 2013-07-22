Престол сатаны

Летяга Просмотров: 66 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:50 by

Почти столетие назад у его подножия стояла «Великая блудница Апокалипсиса» — оккультистка Лия Хираг. Выполняя задание своего любовника Алистера Кроули, она шептала слова древнего заклинания. Целью тайного обряда было «освободить флюиды древних природных богов».Мало кто из туристов, побывавших в Берлине, обходит стороной знаменитый Пергамон-музей. Его главный экспонат — Пергамский алтарь по праву считается одним из чудес света. Ведь этот великолепный памятник – единственное, что сохранилось от навсегда исчезнувшего с лица Земли царства Пергам.В III веке до нашей эры после распада империи Александра Македонского небольшое царство Пергам, лежавшее на западе современной Турции, обрело самостоятельность. Богатства Пергама были настолько велики, что страна соперничала с самими Афинами.В 228 году до нашей эры полчища варваров-галлов избрали Пергам своей очередной жертвой. Им уже успели покориться многие государства, но аппетиты завоевателей росли не по дням, а по часам. Пергам казался им легкой и верной добычей. Однако варвары просчитались: пергамская армия уступала по численности, но превосходила по техническому оснащению. Это и сыграло на руку пергамцам.В битве у истоков реки Каик правитель пергамцев Аттал I наголову разбил галлов, чем заслужил от своих подданных прозвище «спаситель». В честь победы Аттал приказал построить посреди столицы жертвенный алтарь. Битва богов и гигантов, запечатленная в камне, должна была напоминать потомкам битву их отцов с галлами, от которой когда-то зависела судьба их страны.Алтарь располагался на южном склоне горы, с которой открывался великолепный вид на нижний город. Храм бога врачевания Асклепия, святилище богини Деметры, другие культовые сооружения, дома богачей – все было видно как на ладони. Алтарь и сам являлся культовым сооружением – в нем проходили богослужения под открытым небом.Алтарь был поднят на высокий цоколь, в центре его прорезала широкая мраморная лестница, ведущая к верхней площадке. Внутри колоннады находился дворик, где размещался собственно жертвенник. С внешней стороны стены украшали скульптурные композиции, изображавшие битву богов и титанов.Долгое время алтарь символизировал мощь и величие древнего Пергама, но, как сказал мудрец, все течет, все меняется. Цари Пергама попали в зависимость от римлян и стали жертвами политики «разделяй и властвуй».Последний из властителей царства Аристоник закончил свои дни плачевно – его задушили в темнице. Дни великой страны были сочтены. Римляне бесцеремонно захватывали ее богатства. Римский император вывез из Пергама библиотеку, уступавшую только Александрийской, и подарил тысячи свитков царице Клеопатре.В первых веках нашей эры фанатичные первохристиане разбили лица античным богам и гигантам, а сам алтарь прозвали «престолом сатаны». Так и простоял он разбитым до 718 года, пока арабы не подчинили себе Малую Азию.В 1536 году древний город Пергам пал окончательно. Некогда величественное сооружение превратилось в груду развалин и оказалось погребенным под пылью веков. О его существовании напоминали лишь легенды, которые турки, населившие эти края, передавали из уст в уста.В 1864 году турецкое правительство заключило договор с немецкой фирмой на строительство дороги от небольшого городка Бергамо до Измира. Осматривая место будущего строительства, инженер Карл Хуманн заметил на восточной окраине городка крутой скалистый холм высотой более трехсот метров.Поднявшись на него, инженер обнаружил остатки крепостной стены. В этом месте никогда не производились археологические раскопки, и какое-то шестое чувство подсказывало ему, что здесь можно отыскать немало интересного. Он разговорился с турками, нанятыми в окрестных деревнях для строительства дороги. Они в один голос заявили:Это место проклято, копать здесь нельзя. В горе живут белые дьяволицы и рыжие дьяволы. Еще наши деды и прадеды рассказывали, что всех, кто добывает тут камень, Аллах сурово наказывает: люди теряют дар речи, у них отказывают руки и ноги.Хуманн предположил, что когда-то здесь мог находиться город, о котором история не сохранила никаких сведений, но он живет в народных сказаниях. Карл обратился к берлинским археологам за поддержкой – тщетно. Те не верили в существование древнего города.Только в 1878 году дело сдвинулось с мертвой точки: директор императорских музеев Александр Конце выделил деньги на проведение археологических работ, а Хуманн получил официальное разрешение османской стороны. Первые раскопки начались 9 сентября и продлились год. Вот как Карл Хуманн описывал счастливый день, принесший первые находки:Все найденное по соглашению с османской стороной переходило в собственность Германии. Груженые ослиные повозки двигались к побережью, там древние артефакты грузили на немецкие корабли и отправляли в Берлин.Судьба сокровища в Германии складывалась непросто: то музей для него никак не могли достроить, то он подвергался настоящему нашествию со стороны немецких оккультистов и откровенно сатанинских сект.Алтарем интересовались известные маги Алистер Кроули и Самюэль Мазерс — основатель магического ордена «Золотая Заря». У алтаря совершали тайные обряды Лия Хираг, известная в оккультных кругах как «Блудница в пурпуре», и Марта Кюнцель — национал-социалистка, входившая в Орден восточных тамплиеров.Пергамский алтарь притягивал к себе как магнит эсэсовцев и их приближенных, к примеру, Карла Марию Виллигута — немецкого язычника, серьезно повлиявшего на мистические настроения Третьего рейха. Алтарем восхищались Рихард Вальтер Дарре и любимец Гиммлера Гельмут Далкуен.В начале Второй мировой войны Пергамон-музей был закрыт, скульптурную композицию укрыли мешками с песком, а позже демонтировали и перевезли в бункер. В конце войны по инициативе советского академика Игоря Грабаря алтарь отправился в Советский Союз в качестве компенсации потерь предметов искусства, понесенных СССР в военные годы. Так пергамское сокровище оказалось в запасниках Эрмитажа.В канун десятой годовщины победы над нацизмом Никита Хрущев сделал широкий жест – предложил вернуть древний памятник в Германию. В 1958 году основная часть экспонатов возвратилась в ГДР. С тех пор алтарь снова обосновался на родине Карла Хуманна. Навсегда ли? Турецкое правительство все чаще заявляет о возврате сокровища на «историческую родину». Впрочем, шанс у турок заполучить обратно бесценный шедевр пока ничтожно мал.

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