Паромщик из ада...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:13

qqq666 Просмотров: 217 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:13 by

Из царства живых в царство мертвых увозитОдним лишь маршрутом, обратного нет.Ему надоело, и сам он измучен.Устал он за тысячи лет.Слуга по неволе - паромщик из ада.Своей души давно нет.Блуждая в потемках, не ведая бога,Работу свою выполняя,Все души доставит и в срок.Хароном его называют извечно,И ты перед ним не скупись.Молись, трепещи, ужасайся,Монетки готовь за проезд...

Ключевые слова: Смерть душа слуга забвение авторский стих

Другие, подобные истории: