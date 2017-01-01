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Стихи

Паромщик из ада...

Из царства живых в царство мертвых увозит
Одним лишь маршрутом, обратного нет.
Ему надоело, и сам он измучен.
Устал он за тысячи лет.
Слуга по неволе - паромщик из ада.
Своей души давно нет.
Блуждая в потемках, не ведая бога,
Работу свою выполняя,
Все души доставит и в срок.
Хароном его называют извечно,
И ты перед ним не скупись.
Молись, трепещи, ужасайся,
Монетки готовь за проезд...

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13 by qqq666Просмотров: 217Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смерть душа слуга забвение авторский стих

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