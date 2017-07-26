Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:40 by

Музей вулканологии располагается у подножия действующего вулкана Асама, в горах префектуры Гумма (яп. 群馬県 Гумма-кэн), в регионе Канто на острове Хонсю, Япония.Экспозиция музея знакомит как с самим вулканом, так и вулканами вообще. В помещениях можно видеть плакаты, модели и стенды демонстрирующие строение вулканов. В подсобных помещениях лежат коллекции камней и насекомых. Отдельно брошено различное оборудование от магнитофонов до мультимедийного проектора.Первое из документально зафиксированных извержений вулкана Асама произошло более 1300 лет назад, а за последующие века вулкан показывал свой грозный норов многие сотни раз. Одно из самых крупных извержений произошло в 1783 году; тогда погибло около 50-ти окрестных деревень и десять тысяч человек. Самое последнее извержение было зафиксировано в феврале 2009 года. Несмотря на подобную опасность, в 1967 году у подножия вулкана был построен музей, посвящённый как ему, так и вулканологии вообще. Но то-ли музей не был популярным, то ли была иная причина, но, просуществовав несколько десятков лет, летом 1993 года он был закрыт, причём в "традиционной" японской манере - заколотили входы и ушли, всё оставив как было. За прошедшие с той поры почти 20 лет многие стенды были порушены как старостью, так и людьми, однако и поныне внутри есть, что посмотреть.Автор: Spikermen.

Ключевые слова: Япония вулкан вулканология музей заброшка

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