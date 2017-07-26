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Заброшки


Заброшки

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Музей вулканологии располагается у подножия действующего вулкана Асама, в горах префектуры Гумма (яп. 群馬県 Гумма-кэн), в регионе Канто на острове Хонсю, Япония.
Экспозиция музея знакомит как с самим вулканом, так и вулканами вообще. В помещениях можно видеть плакаты, модели и стенды демонстрирующие строение вулканов. В подсобных помещениях лежат коллекции камней и насекомых. Отдельно брошено различное оборудование от магнитофонов до мультимедийного проектора.

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Первое из документально зафиксированных извержений вулкана Асама произошло более 1300 лет назад, а за последующие века вулкан показывал свой грозный норов многие сотни раз. Одно из самых крупных извержений произошло в 1783 году; тогда погибло около 50-ти окрестных деревень и десять тысяч человек. Самое последнее извержение было зафиксировано в феврале 2009 года. Несмотря на подобную опасность, в 1967 году у подножия вулкана был построен музей, посвящённый как ему, так и вулканологии вообще. Но то-ли музей не был популярным, то ли была иная причина, но, просуществовав несколько десятков лет, летом 1993 года он был закрыт, причём в "традиционной" японской манере - заколотили входы и ушли, всё оставив как было. За прошедшие с той поры почти 20 лет многие стенды были порушены как старостью, так и людьми, однако и поныне внутри есть, что посмотреть.

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония

Заброшенный музей вулкана Асама, Япония



Автор: Spikermen.
Источник.
Сегодня, 07:40 by ЛетягаПросмотров: 33Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Япония вулкан вулканология музей заброшка

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:18
0
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 218
Последняя картинка особенно понравилась, будто из триллера... А еще плюс за змейку и мышку в баночках и жутковатую птичку))
Зарегистрирован: 26.07.2017
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