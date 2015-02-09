Инфракрасная Припять

Летяга Просмотров: 54 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 11:03 by

Припять — город-призрак на Украине, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде.Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision.Саркофаг атомной электростанции.Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.Заброшенный парк развлечений в ПрипятиТропа с названиями эвакуированных деревеньТроллейбусЧасти машины, которые работали в зоне разрушенного реактораПризрачный город ПрипятьОзеро в Чернобыльской зоне отчужденияЗнаменитое 26-метровое колесо обозренияРояль«Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракетЗаброшенная ферма в Чернобыльской зоне отчужденияБабочки и цветы в лесуПрипятский спортивный залБывший плавательный бассейнЛиса в инфракрасном лесуАвтор фотографий: Владимир Мигутин.Автор текста: Solntsev73.

Ключевые слова: Чернобыль Припять саркофаг инфракрасная фотосъёмка

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