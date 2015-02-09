Инфракрасная Припять

Инфракрасная ПрипятьПрипять — город-призрак на Украине, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде.
Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision.
Саркофаг атомной электростанции.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.
Заброшенный парк развлечений в Припяти
Тропа с названиями эвакуированных деревень
Троллейбус
Части машины, которые работали в зоне разрушенного реактора
Призрачный город Припять
Озеро в Чернобыльской зоне отчуждения
Знаменитое 26-метровое колесо обозрения
Рояль
«Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет
Заброшенная ферма в Чернобыльской зоне отчуждения
Бабочки и цветы в лесу
Припятский спортивный зал
Бывший плавательный бассейн
Лиса в инфракрасном лесу
Автор фотографий: Владимир Мигутин.
Автор текста: Solntsev73.
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Сегодня, 11:03 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 3
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