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Заброшки / Страшные фото

Инфракрасная Припять

Припять — город-призрак на Украине, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде.
Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision.
Саркофаг атомной электростанции.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.

Инфракрасная Припять

Заброшенный парк развлечений в Припяти
Инфракрасная Припять

Тропа с названиями эвакуированных деревень
Инфракрасная Припять

Троллейбус
Инфракрасная Припять

Части машины, которые работали в зоне разрушенного реактора
Инфракрасная Припять

Призрачный город Припять
Инфракрасная Припять

Озеро в Чернобыльской зоне отчуждения
Инфракрасная Припять

Знаменитое 26-метровое колесо обозрения
Инфракрасная Припять

Рояль
Инфракрасная Припять

«Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет
Инфракрасная Припять

Заброшенная ферма в Чернобыльской зоне отчуждения
Инфракрасная Припять

Бабочки и цветы в лесу
Инфракрасная Припять

Припятский спортивный зал
Инфракрасная Припять

Бывший плавательный бассейн
Инфракрасная Припять

Лиса в инфракрасном лесу
Инфракрасная Припять




Автор фотографий: Владимир Мигутин.
Автор текста: Solntsev73.
Источник.
Сегодня, 11:03 by ЛетягаПросмотров: 54Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Чернобыль Припять саркофаг инфракрасная фотосъёмка

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 11:42
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3974|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 818
Подобный вид съёмки придает фотографиям эффект инопланетности или другого измерения. Впрочем, это недалеко от истины, время в зоне отчуждения давно стало другим. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 12:15
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1027|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 079
Страшные и в то же время красивые фото. +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 309
Фотки ничё. Но они были бы ничё и в обычном свете. Страшные, хоть так, хоть сяк.
Зарегистрирован: 7.10.2016
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