Городские легенды

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:24

Причина: Изменен раздел

folko92 Просмотров: 212 Комментарии: 0 +3 Вчера, 19:24 by

В городе N, в обычной промышленной зоне, существовала легенда, что главный градообразующий Машиностроительный завод построен на месте старого кладбища.И, действительно, на заводе отмечалось довольно много несчастных случаев на производстве. Одним из самых последних и страшных стал, когда упал башенный кран, придавив собой семерых рабочих. Территория завода стала настоящим сценарием фильма ужасов. Охрана по ночам слышала вой, видели какие-то тени, дыры в проволочной сетке ограды, а уборщицы говорили, что из унитазов и раковин течет кровь. Руководству завода вообще не было никакого дела до всех этих страшилок.Пострадавшим на производстве, конечно, выплачивали денежные страховки. Хоть и не суммы с шестью нулями, но много ли надо рабочему люду? Для господ они ведь сродни неприхотливой скотине, которой и самая грубая пища сгодится.Но однажды…На должность секретаря директора устроилась девушка по имени Варвара Снегирева. Она в детстве от своей бабушки-знахарки часто слышала предание о том, что раньше, на месте ее родного города, проживало сильное и мудрое славянское племя. Оно жило в гармонии и единстве с природой и потому не знало болезней и горя.Но шли века… Равновесие человека и природы нарушалось, племя вымирало. И последний шаман племени перед смертью проклял эти земли, что деревья и травы могут здесь привольно расти, но любые постройки людей не принесут ничего, кроме смерти.Варвара как-то рассказала это предание своему боссу Ивану Федоровичу Соболеву. Но, увы, ничего, кроме смеха и комментария, что все это бабьи сказки, не последовало.Но древние проклятия имеют силу, и сынок Ивана Федоровича, Максим Соболев, известный в городе кутила и ночной гонщик, погиб однажды ночью. Его крутое авто во время одного из ночных заездов не вписалось в поворот, как раз недалеко от стен завода его папаши.А потом и сам Иван Федорович отдал Богу душу во время сердечного приступа, в собственном офисе.Предприятие обанкротилось и закрылось. И пока люди не решили, что там построить, власть захватила сама природа, озеленяя и преображая ландшафт на собственный, ей одной ведомый лад.

Ключевые слова: Город проклятие шаман племя смерти авторская история

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