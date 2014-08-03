Неведомая сила берсеркеров

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:09 by

Слово «berserkr» в старонорвежском имело несколько значений и переводов. Корень «ber» может быть переведен и как «медведь» и как «голый», «serkr» означало шкуру. Первые и наиболее частые упоминания о берсеркерах встречаются в скандинавских сагах 9-11 веков. В те времена викинги на своих кораблях-дракарах захватывали и разоряли европейские города и государства. В числе павших под их натиском городов были Лондон, Бордо, Париж, Орлеан. Часто на захваченных землях они создавали свои колонии, например в Нормандии и Сицилии.Берсеркеры были главной ударной силой скандинавов. Они шли в бой в первых рядах, за считанные минуты достигая боевого превосходства, сокрушая и деморализуя противника своей чудовищной силой и яростью. Но бились они недолго. Выполнив свою кровавую работу, берсеркеры падали на землю, впадая в сон, который настигал их после боевого транса. Их уносили с поля боя, а завершали разгром уже простые викинги. Примечательно, что не только противники берсеркеров приходили в ужас при виде воинов, одетых только в медвежью шкуру или вовсе голых по пояс, свирепо, в порыве животной ярости вгрызавшихся в собственные щиты. Их опасались и сами викинги, относясь к ним со странной смесью восхищения, страха и презрения. Но берсеркеры действительно были элитой, не даром многие датские конунги (короли) имели в личной охране именно этих воинов, обычно в количестве 12 человек. Да что там датчане, даже римский император Траян почёл за честь иметь их в личной гвардии. При том, что вооружены они были с нарушениями всех римских военных кодексов – дубинами и топорами. Обо всем этом нам рассказывает колонна Траяна в Риме.Но в чём же был секрет нечеловеческой силы, выносливости, бесстрашия и ярости берсеркеров? Для ответа на этот вопрос надо глубже окунуться в историю. В саге об Инлингах описываются следующие действия берсеркеров: «Сыны Одина бросались в бой без кольчуги, дрались они словно бешеные псы или волки. В нетерпении, ожидая боя, они яростно вгрызались зубами в собственные щиты. Они были сильны как медведи. Со звериным рёвом кидались они на врага, и ни огонь, ни железо не могли ранить их, а боль и страх были им неведомы».В других сагах говорится о том, что даже смертельно раненый воин Одина, даже с отсеченной ногой, рукой или раскроенной грудью мог продолжить бой, прихватив собой в Валгаллу парочку своих соперников, и умерев только после боя. Берсеркер всерьез был убежден, что одержим “духом зверя”, отождествляя себя с тем или иным животным – чаще всего с волком или медведем и даже подражая ему в своих движениях (что, кстати, напоминает восточные боевые системы). В таком состоянии он был практически неуязвим: в нем просыпалась по истине животная реакция, более того, он практически предчувствовал удары. Что же так преображало берсеркера перед боем, что будило его подсознание, открывая чуть ли не экстрасенсорные способности?Принято считать, что дело тут в банальных природных наркотиках, которые они употребляли. Но только ли в них? Надо понимать, что транс звероподобных воинов был глубже тривиального наркотического. Здесь дело скорее во «внутренней наркомании», нежели во «внешней». Не секрет, что человеческая нервная система способна создавать вещества, близкие к наркотическим, воздействующие непосредственно на «центры наслаждения» мозга. Так вот, скорее всего главным наркотиком берсеркеров был бой, они впадали в боевой экстаз от крови и страха врага, что делало их идеальными воинами. Но это же становилось и главным препятствием к социализации. Они плохо вписывались в общество, становясь заложниками собственной ярости и жестокости. Вне поля боя они становились опасными даже для самих викингов.Представьте себе обученного воина, способного убить другого человека обычной палкой и даже голой рукой, жаждущий крови и ищущий выхода собственной ярости.Неудивительно, что их пытались контролировать, насколько это конечно было возможно. Пока норманны воевали часто, особых проблем с этим не возникало, хотя и тогда случаи нападений и убийств берсеркерами друг друга и простых викингов были нередки. А после перехода к спокойной оседлой жизни, берсеркеры и вовсе стали обузой. Это отлично прослеживается в поздних сагах 11 века. К тому времени их начали истреблять, вводить законы, запрещающие их как класс, и изгоняющие из общества. Причём убивать их рекомендовалось деревянными кольями, так как железо «не имело над ними власти».Автор неизвестен.

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