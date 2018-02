Книга мертвых «Некрономикон»

Об этой книге ходят легенды. Её всегда окутывал ореол зловещей тайны. Жуткие легенды, связанные с книгой мертвых «Некрономикон» («Necronomicon»), знакомы человечеству уже долгое время. В разные времена книгу называли по-разному – «Ключ от ворот ада», «Книга Зла», «Книга Мертвых», но сегодня чаще всего её называют «Книга мертвых Некрономикон».Кто-то считает «Некрономикон» выдумкой знаменитого писателя Говарда Лавкрафта, но большинство всё же уверено, что книга реальна. Сегодня в Интернете существует огромное количество сайтов, где любому желающему предлагают ознакомиться с содержанием легендарного фолианта. Однако при всем могуществе всемирной сети есть вещи, которые ей неподвластны, и «Некрономикон» из их числа. Эта книга всегда будет храниться в тайне от непосвященных, и в наших же интересах, чтобы такой порядок не нарушался как можно дольше.По преданию книга содержит историю и магические ритуалы великих древних — расы, жившей на Земле до появления человечества. Познавшему тайны «Некрономикона» открывалась не только мудрость веков, но и власть над потусторонними силами. Однако книга открывает свои секреты далеко не всем, а расплатой за праздное любопытство и невежество могут стать психическое здоровье или даже смерть.Считается, что эти рукописи способны открывать врата в параллельные миры. Врата открываются в обоих направлениях, и в обмен на силу и могущество маг рискует впустить в нашу реальность духов огромной разрушающей силы. Возможно, именно поэтому, книга мертвых «Некрономикон» всегда старались скрыть от глаз обывателей, что бы ни кто не смог её прочесть. Нельзя играть с тем, что мы не в силах понять и осознать. Однако «Некрономикон» может не только разрушать, он открывает огромные возможности постижения иных миров, а значит, и расширения сознания. Но для того, чтобы это стало возможным, человечеству нужно еще чуть-чуть «повзрослеть».В оригинале «Некрономикон» написан на арабском языке и в момент своего создания назывался «Аль Азиф». Столь необычное название возникло как подражание зловещим ночным звукам, которые принимались арабами за демонический вой. Книгу создал безумный поэт Абдул Альхазред примерно в VIII веке. Уроженец Санаа, одной из провинций Йемена, ещё юношей он покинул родной дом и отправился странствовать по Ближнему Востоку. Два года он прожил у развалин Вавилона, несколько лет постигал мудрость египетских жрецов в Мемфисе, а потом целое десятилетие провел в аравийской пустыне, которая тогда носила имя Руб аль Кхалии (означает «пустая четверть»), а сегодня именуется Дахна («Темно-красная пустыня»).Это место издавна считалось нечистым и жители близлежащих земель до сих пор стараются обходить его стороной, чтобы ненароком не навлечь на себя гнев хозяев пустыни — злых духов, слуг шайтана и ангела смерти. Предания гласят, что пустыня эта населена демонами и ужасными чудовищами, а выжившего в ней всегда считали героем. Поэту повезло — он возвратился живым и остаток своей жизни провел в сирийском городе Дамаск. Там он и создал свою таинственную книгу.По древнему арабскому поверью, именно в Дахне скрывается вход в таинственный город Ирем. Арабские мистики и маги (магррибы) считали Ирем очень важным и священным местом. Его полное название Ирем зат аль Имад. Согласно старым легендам, этот город был построен джинном по повелению шаха Шаддада. Магррибы верили, что Ирем располагался на другом уровне реальности, а не в физическом месте, таком как, например, Дамаск, Нью-Йорк или Рига. Они были убеждены, что колонны — это символ существ прежней расы и называли Ирем «Городом Колонн», то есть городом Древних. По воле самого Аллаха этот прекрасный город был разрушен. Сейчас от него остались лишь занесенные песком руины, под которыми погребены великие знания древней могущественной цивилизации.Во все времена маги Востока стремились отыскать путь в сокрытый город, но сделать это было совсем непросто. Одни пытались проникнуть за грань реальности с помощью осознанных сновидений, другие — через медитации. Были и такие, кто хотел шагнуть в неведомое с помощью сильнодействующих наркотиков. Неважно, каким образом, но человеку необходимо было достигнуть фаны — состояния, когда спадают оковы плоти, а дух соединяется с великой пустотой. Тем, кто сумел обрести власть над этой священной пустотой и выйти за её пределы, открывались великое могущество и неограниченная власть над обитателями обоих миров — над людьми и джиннами.В VIII веке тех людей, которые имели контакты с джиннами, называли «маджнун» — одержимыми силой. Все суфийские герои были «маджнун». Однако в наше время это слово переводится как «безумный человек». Вот почему Альхазреда считали безумным поэтом. В старину все арабские книги писались стихами, включая даже такие ортодоксальные труды, как Коран. Арабская культура утверждала, что поэтов на творчество вдохновляют джинны. Именно поэтому пророк Мухаммад настойчиво отрицал, что он был поэтом. Ему хотелось показать всем людям, что его вдохновил Аллах, а не какой-то там джинн.По арабской мифологии джинны — это могущественные существа, жившие в мире до появления людей. Какое-то неведомое обстоятельство заставило их однажды уйти из нашего мира в другую реальность, где они и находятся ныне в спящем или замороженном состоянии. Маг, победивший пустоту, обретал силу разбудить джиннов и возродить их в нашей реальности.Неясно, каким образом йеменскому страннику удалось обнаружить дорогу в запретный город, но именно там он нашел хранилище драгоценных манускриптов, которые содержат знания великой расы, жившей на Земле задолго до появления нашей цивилизации. В культуре Востока эта раса обычно называется Древние. Все, что Абдул Альхазред узнал из манускриптов Ирама, он описал в своей книге. Правда, обнародование тайных знаний не принесло ему ни славы, ни признания.По легендам, Абдул Альхазред внезапно исчез из Дамаска, где жил в последние годы жизни, и больше его никто никогда не видел. Однако народная молва утверждает, что поэт был растерзан прямо на улице каким-то жутким невидимым чудовищем.Как бы ни сложилась судьба автора, труд его сохранился. Примерно в X веке рукопись «Аль Азиф» была переведена на греческий язык и получила привычное миру название «Некрономикон» («некро» в переводе с греческого означает «мертвый», а «номос» — «опыт», «обычаи», «правила», «постулат»).В 1230 году книгу перевели и на латынь, в этом переводе она сохранила греческое название, а уже позже, в XVI веке, рукопись попала в руки доктора Джона Ди, который перевел её на английский язык. Джон Ди — это человек-легенда, фаворит королевы Елизаветы Английской, один из величайших ученых XVI века, алхимик, маг и чародей. Самые блистательные дворы Европы оспаривали честь принять его у себя. Однажды по приглашению императора Рудольфа он прибыл в Прагу и там, по свидетельству исторических хроник, в высочайшем присутствии превращал куски свинца в высокопробное золото. При желании вы можете обратиться к замечательной книге Густава Майринка «Ангел западного окна» и ознакомиться с биографией этого удивительного человека — Джона Ди, избранника Древних, одного из трех переводчиков книги «Некрономикон».На протяжении многих веков представители самых разных религий и культов охотились за каждым экземпляром «Некрономикона» в надежде навсегда уничтожить столь опасный фолиант. Но, как гласят легенды, в мире существует 96 копий книги, и как бы ни старались последователи традиционных религиозных организаций уничтожить «Некрономикон», число книг всегда остается неизменным. Однако лишь семь из них имеют реальную ценность, то есть могут служить вратами в другие измерения — три на арабском языке, одна на греческом, две на латыни и одна на английском (та, что вышла из-под пера Джона Ди). Остальные копии несут в себе какие-то дефекты. Тем не менее, эти книги наделены огромной силой, которая отличает «Некрономикон» от всех других.Правители и диктаторы, такие как Наполеон, Бисмарк и Гитлер, стремились обладать истинным экземпляром «Некрономикона». Есть свидетельства, что после окончания Второй мировой войны в США и СССР были созданы специальные группы, которые занимались поисками этой неизведанной реликвии. По всей видимости, их труды не увенчались успехом.Своей сегодняшней популярностью Книга мертвых обязана отцу литературного жанра ужасов Говарду Лавкрафту. Она упоминается почти в десятке его произведений. По легенде, писателю удалось отобрать один из экземпляров Книги Мертвых у последователей секты «Вороны смерти». Чтобы сохранить «Некрономикон», при помощи своего друга, археолога Эндрю Скотта, Лавкрафт предпочел спрятать её в надежном месте где-то посреди песков Сахары. Судьба двух друзей после этого сложилась трагически: Лавкрафт вскоре умер, а его друг-археолог бесследно пропал.Говард Лавкрафт писал в жанрах фэнтези, ужасов и мистики. Он удачно совмещал эти три направления, что породило множество слухов. Лавкрафт создал уникальный мир мифов Ктулху. При жизни, как это часто бывает, его творчество не пользовалось особой популярностью. После смерти автора оно начало оказывать всё большее влияние на современную литературу. Для подчёркивания уникальности таланта писателя, его произведения выделили в отдельный поджанр – лавкрафтовские ужасы.В конце жизни в своих письмах к друзьям Говард Лафкрафт признавался, что «Некрономикон» — это плод его воображения.Древние легенды гласят, что первый экземпляр этой книги был написан на коже девственниц, их кровью, но это, скорее всего только легенды. Из-за большого числа тех, кто хотел присвоить себе авторство этой книги, настоящий «Некрономикон» затерялся в огромном числе рукописей, выдаваемых за оригинал, но являющихся всего лишь искажённым подобием.Некоторые исследователи пытались связать «Некрономикон» со знаменитой египетской «Книгой мертвых» или «Бардо Тодол» — аналогичным трактатом, написанным мудрецами Тибета. Однако эти книги предназначались для того, чтобы облегчить мертвым переход в иной мир, и не содержат рецептов, как использовать их силу для земных нужд. Появлялись версии, что прообразом «Некрономикона» могли быть средневековый «Пикатрикс» или же самая странная рукопись в истории — так называемый манускрипт Войнича.На протяжении всего XX века появлялись труды, претендующие на звание истинного «Некрономикона». Часто его путают с такими трудами как «Grimoirium Imperium» (издан в конце 1970-х годов), «Некрономикон Симона» (издан в 1977 году издательством Schlangekraft Inc., является самой популярной версией книги) и «Liber Logaeth» (издан писателем и исследователем паранормального Колином Уилсоном). Есть также ряд менее известных подобий таких авторов, как Рипель, ДеКамп, Квин, Р’лайх и др. При таком обилии текстов появились художественно оформленные издания и даже подарочные варианты книг.Появление такого количества вариантов книги может служить еще одним доказательством таинственности и недосягаемости истинного «Некрономикона». Особый интерес к книге подстегнули такие художественные фильмы, как «Неименуемое» («The Unnamable», 1988), «Безымянное 2» («The Unnamable II: The Statement of Randolph Carter», 1993), «Книга Мёртвых» («Necronomicon», 1993), «Сны в доме Ведьм» («H.P. Lovecraft’s Dreams in the Witch-House», 2005), «Удивительные странствия Геракла» (6 сезон, серия «City of the Dead»), «Наследие Вальдемара» (2010-2011). Сюжет наиболее известного и популярного фильма «Зловещие мертвецы» («Evil Dead»), части 1 и 2, основан на том, что ужасные демонические события начинаются именно после прочтения заклинаний со страниц «Некрономикона».Несмотря на многочисленные подделки и спекуляции, не только местонахождение, но и подлинное содержание «Некрономикона» до сих пор остается загадкой. Если верить Лавкрафту, помимо собственной истории и описания сложнейших магических ритуалов, древние раскрывают секреты строения Земли и космического пространства. Многие постулаты книги содержат в себе сведения, открытые современными математиками и физиками только в последнее столетие.«Так о чем же там написано?» — спросите вы. О темных секретах природы Земли и вселенной. В книге указаны некоторые божества, которым поклонялись Древние. Особо важными считались Йог-Сототх и Азатотх. Йог-Сототх — это прошлое, настоящее и будущее. Это протяженность бесконечности. Это вездесущее и всеобъемлющее существо. В центре него обитает брат-близнец — Азатотх. Этот маленький карлик является опорой всего мироздания и владыкой миров. Азатотх излучает в бесконечность волны вероятностей, из которых создаются наборы возможностей для каждого космоса и каждого существа во вселенной. Ученые утверждают, что идея Азатотха тесно связана с самыми последними моделями квантовой физики. Трудно представить, что в начале веков обитатели аравийских пустынь разбирались в математике хаоса, в законах параллельных пространств и тому подобных темах, о которых наша современная наука лишь начинает догадываться.Йог-Сототх и Азатотх — это бесконечное расширение и бесконечное сжатие. Между прочим, «Азатотх» переводится с египетского, как «разум Тота», а Йог-Сототх может считаться производной от Yak Set Thoht («Сет и Тот — единое целое»). Согласно египетской мифологии, Сет и Тот — темный и светлый аспекты мира. Исследователи «Некрономикона» считают, что греческий переводчик «Аль Азиф» заменил имена арабских божеств на египетские, поскольку в ту пору Египет считался колыбелью человеческой цивилизации.Далее «Некрономикон» сообщает о таинственной силе, присущей Земле. Она персонифицируется драконом Ктулху — божеством, круглый лик которого изображался с десятком протуберанцев или щупалец. Некоторые востоковеды причисляют Ктулху к Древним. Они считают, что он был их верховным жрецом. И есть такая легенда, гласящая о том, что если маг или волшебник вызовет его в неправильное время, Ктулху поднимется из бездны Тихого океана и поразит человечество невиданной болезнью — приступами безумия, от которых не спасется ни стар, ни млад. Легенда говорит, что сны людей — это мысли Ктулху, а наша жизнь — есть его сон. Когда божество проснется, мы исчезнем. Так что, лучше не будите Ктулху.Еще в книге отмечаются Иные боги. Именно они привлекают к «Некрономикону» людей, жаждущих непомерной власти. Всех их объединяла единственная цель — найти Город Древних и заручиться поддержкой жутких, но могущественных сил.Душой и посредником Иных являлся Ньярлатотеп — Могущественный вестник. Через него магррибские волшебники вступали в контакты с Азатотхом. Ньярлатотепа часто называли Ползучим хаосом. Он мог принимать любую форму, но знающие люди всегда узнавали его по запаху. В «Некрономиконе» указаны символы и заклятия для призывов Иных богов. Один из них — Шуб-Ниггуратх появлялся в образе черного козла. Кстати, ему поклонялись не только арабы, греки и египтяне, но и шумеры — самая древняя цивилизация человечества.Многих магов интересовали другие существа, описанные в «Некрономиконе». Примерно треть книги посвящена управлению шогготами — бесформенными «угрями» из пузырей протоплазмы.Другой интересной расой являются «глубокие». Они обитают в глубинах вод, пещер и подземных полостей. Их вид напоминает помесь рыбы, лягушки и человека, а управляет ими божество Дагон, союзник Ктулху. Дагон упоминался в филистинской традиции, позже он стал вавилонским Оаннесом, а затем превратился в греческого Посейдона и римского Нептуна. «Глубокие» легко поддаются контролю, но власть над ними так очаровывает мага, что он постепенно сам становится их рабом.Пожалуй, самыми отвратительными существами, описанными в «Некрономиконе», являются гули или упыри. Они во многом похожи на людей, но их породу обычно выдают клыки и чудовищные черты лица. Гули могут входить в половые сношения с людьми. Кроме того, при определенных обстоятельствах человек без труда превращается в упыря. Однако обратная трансформация уже невозможна.В современной массовой культуре гули причисляют к вампирам, однако это не совсем верно. Нынешние вампиры являются представителями духовного Ордена Трапеций. Это маги так называемого Пути левой руки. Упыри же являются их божественными лидерами (вернее, энергетическими шаблонами). Маги Ордена Трапеций одержимы идеей бессмертия. Их опыты и деяния внушают отвращение и страх. Власть вампиров в современном мире потрясающе велика. Но как бы они ни превозносили упырей, те были и остаются безмозглыми пожирателями трупов, у которых одно на уме — укусить и попить человеческой кровушки.Магические символы и заклинания «Некрономикона» позволяют людям выходить за пределы физической реальности. Но беда в том, что книгой обычно пользуются не лучшие представители человечества.Кроме того, на страницах рукописи можно отыскать подробное описание процесса порабощения человеческих душ и инструкции по созданию психотронного оружия. Магические формулы из «Некрономикона» способны научить человека выходить за грань нашей реальности. Сила «Некрономикона» ориентирована на то, чтобы книга попадала в руки только эгоцентричных и властолюбивых людей. Из всех темных таинств вселенной они обычно выбирают худшие, и плоды их трудов ложатся на человечество тяжелым грузом.С другой стороны, «Некрономикон» — это великий источник мудрости духа, призывающий посвященного читателя поэтапно восходить к вершинам познания бытия. Тот, кто окажется способен проникнуть в информационную структуру зашифрованного текста, сможет получить колоссальный объем знаний.Если же отбросить все сверхъестественные предпосылки, то никто не сможет сказать, что на самом деле дает «Некрономикон», и способен ли человек познать всю его силу. Возможно, когда-то и найдется тот, кто будет способен впитать сокрытую в книге мудрость. Остается только надеяться, что если однажды книга сама найдет своего избранника, то им окажется мудрец, а не диктатор.Современные переводы книг «Аль Азиф» и «Некрономикон» находятся в открытом доступе в Интернете и любой желающий может с ними ознакомиться. Но прежде, чем приступать к чтению, следует вспомнить, что для читающего это может быть небезопасно.

