Книга мертвых

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:13

Arhip Просмотров: 965 Комментарии: 22 +19 Вчера, 18:13 by

Во время учебы в институте сидел за одной партой с одним парнем. В процессе общения я узнал что он сатанист. Причем серьезный подход у него был - общался с другими сатанистами, проводили свои черные мессы и так далее.А на лекциях он писал Книгу Мертвых.Точнее, рисовал картинки к ней. Как оказалось, его прадед занимался черной магией. Вызывал демонов, духов и прочую нечисть. И от прадеда этому товарищу (назовем его Сергей) досталась книга мертвых. Такой, по словам Сергея, большой фолиант. По какой-то причине, может, из-за его гротескного вида, его и не выкинули, и он сохранился до наших времен. Этой книге было лет 200, если не больше. И вот Сергей тщательно переписывал ее содержимое на листы формата А4. Текст он писал дома, оставляя место под картинки. А картинки рисовал уже на лекциях. Сперва делал несколько эскизов карандашом и шариковой ручкой, потом выбирал понравившийся и вписывал в книгу. Там были пентаграммы, рисунки всяких демонов, какие-то непонятные амулеты и много чего еще.Рисовал он, надо сказать, отлично. Художник от Бога, если такое выражение приемлемо к сатанисту. По просьбе одногрупников рисовал их портреты в обмен на пару бутылок пива, рисовал репродукции картин, рисовал свои рисунки в стиле хоррор, еще, по его словам, принимал участие в оформлении альбома одной из рок-групп, " Коррозия Металла" вроде.Как-то я спросил его - зачем он переписывает книгу мертвых?- Хочу вызвать демона - ответил он.- А зачем книгу переписывать, у тебя ведь есть уже одна?Мне прочли лекцию в стиле - Книга мертвых при написании заряжается своей энергетикой. При смене владельца она начинает эту энергетику терять. С каждым новым владельцем все меньше энергетики в этой книге. И что бы добиться максимального эффекта при вызове демона, надо собственноручно переписать книгу со старой. Этим ты передашь книге часть своей души и полностью зарядишь энергетикой.Ну что-то в этом духе.Причем в книге рисовать надо именно чернилами, причем приготовленными самостоятельно по какому-то рецепту. Рецепт я выспрашивать не стал, но, судя по порезам у Сергея руках - одним из компонентов являлась кровь.На вопрос: "А как ты вообще можешь прочесть тут написанное?" (Текст походил то ли на иероглифы, то ли на вязь. Ни одной знакомой буквы. Каракули какие-то) он ответил: "Есть знакомые люди, могут перевести".В общем, продолжалось это года два. Судя по всему, Сергей приходил на лекции исключительно ради того, что бы писать свою книгу. Не завалился на экзаменах и не вылетел из института он только благодаря моей и одногруппников помощи. Эскизы, которые ему были не нужны, я забирал себе. Другие одногруппники тоже себе что-то прихватывали.И вот как-то он заявляется в институт с пачкой бумаг, радостно кладет передо мной и говорит - я ЕЕ дописал!!!- Дай посмотреть - говорюна что он мне отвечает:- Она еще не совсем готова. Надо сделать обложку из дерева (Назвал сорт дерева, не помню уже какого), затем обложку обтянуть ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ кожей, и тогда книга будет готова для ритуалов. А показывать ее вообще лишним глазам не рекомендуется.А через несколько дней Сергей пропал.Ну, мы особенно не заволновались - мало ли, заболел человек. Только через месяц узнали, что труп Сергея нашли на кладбище. Расчлененный и завернутый в целофан, он лежал на одной из могил. А со спины была срезана вся кожа. Причем, по словам судмедэкспертов, кожа была срезана, когда он еще был жив.Что случилось с книгой я так и не знаю. На память о Сергее у меня осталось несколько его эскизов. Я бы добавил их к этой истории, только не знаю как.

Ключевые слова: Книга рисунки сатанист кладбище человеческая кожа

Другие, подобные истории: