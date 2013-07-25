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Истории из жизни

Книга мертвых

Во время учебы в институте сидел за одной партой с одним парнем. В процессе общения я узнал что он сатанист. Причем серьезный подход у него был - общался с другими сатанистами, проводили свои черные мессы и так далее.
А на лекциях он писал Книгу Мертвых.
Точнее, рисовал картинки к ней. Как оказалось, его прадед занимался черной магией. Вызывал демонов, духов и прочую нечисть. И от прадеда этому товарищу (назовем его Сергей) досталась книга мертвых. Такой, по словам Сергея, большой фолиант. По какой-то причине, может, из-за его гротескного вида, его и не выкинули, и он сохранился до наших времен. Этой книге было лет 200, если не больше. И вот Сергей тщательно переписывал ее содержимое на листы формата А4. Текст он писал дома, оставляя место под картинки. А картинки рисовал уже на лекциях. Сперва делал несколько эскизов карандашом и шариковой ручкой, потом выбирал понравившийся и вписывал в книгу. Там были пентаграммы, рисунки всяких демонов, какие-то непонятные амулеты и много чего еще.
Рисовал он, надо сказать, отлично. Художник от Бога, если такое выражение приемлемо к сатанисту. По просьбе одногрупников рисовал их портреты в обмен на пару бутылок пива, рисовал репродукции картин, рисовал свои рисунки в стиле хоррор, еще, по его словам, принимал участие в оформлении альбома одной из рок-групп, " Коррозия Металла" вроде.
Как-то я спросил его - зачем он переписывает книгу мертвых?
- Хочу вызвать демона - ответил он.
- А зачем книгу переписывать, у тебя ведь есть уже одна?
Мне прочли лекцию в стиле - Книга мертвых при написании заряжается своей энергетикой. При смене владельца она начинает эту энергетику терять. С каждым новым владельцем все меньше энергетики в этой книге. И что бы добиться максимального эффекта при вызове демона, надо собственноручно переписать книгу со старой. Этим ты передашь книге часть своей души и полностью зарядишь энергетикой.
Ну что-то в этом духе.
Причем в книге рисовать надо именно чернилами, причем приготовленными самостоятельно по какому-то рецепту. Рецепт я выспрашивать не стал, но, судя по порезам у Сергея руках - одним из компонентов являлась кровь.
На вопрос: "А как ты вообще можешь прочесть тут написанное?" (Текст походил то ли на иероглифы, то ли на вязь. Ни одной знакомой буквы. Каракули какие-то) он ответил: "Есть знакомые люди, могут перевести".
В общем, продолжалось это года два. Судя по всему, Сергей приходил на лекции исключительно ради того, что бы писать свою книгу. Не завалился на экзаменах и не вылетел из института он только благодаря моей и одногруппников помощи. Эскизы, которые ему были не нужны, я забирал себе. Другие одногруппники тоже себе что-то прихватывали.
И вот как-то он заявляется в институт с пачкой бумаг, радостно кладет передо мной и говорит - я ЕЕ дописал!!!
- Дай посмотреть - говорю
на что он мне отвечает:
- Она еще не совсем готова. Надо сделать обложку из дерева (Назвал сорт дерева, не помню уже какого), затем обложку обтянуть ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ кожей, и тогда книга будет готова для ритуалов. А показывать ее вообще лишним глазам не рекомендуется.
А через несколько дней Сергей пропал.
Ну, мы особенно не заволновались - мало ли, заболел человек. Только через месяц узнали, что труп Сергея нашли на кладбище. Расчлененный и завернутый в целофан, он лежал на одной из могил. А со спины была срезана вся кожа. Причем, по словам судмедэкспертов, кожа была срезана, когда он еще был жив.
Что случилось с книгой я так и не знаю. На память о Сергее у меня осталось несколько его эскизов. Я бы добавил их к этой истории, только не знаю как.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:13
Вчера, 18:13 by ArhipПросмотров: 965Комментарии: 22
+19

Ключевые слова: Книга рисунки сатанист кладбище человеческая кожа

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Комментарии

#1 написал: BooZ
Вчера, 18:29
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 91
Очень интересная история.. кому-то будет уроком. Я таки с нетерпением жду картинок
Зарегистрирован: 25.07.2013
#2 написал: Maxim 80
Вчера, 18:44
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Вспомнились "Зловещие мертвецы"и та самая"Некрономикан"-во истину всё новое-это хорошо забытое старое... smeh
Зарегистрирован: 8.10.2017
#3 написал: Долгопят
Вчера, 18:48
+8
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 236
ТАААААК....Ага, а показания Вы дали? Следственные органы проверяли связи по линии сатанистов?Кто то хорошо попользовал Вашего художника, я даже растерялась немного. Разве ж можно быть таким Буратиной ( да простит меня покойный).Пишешь ты такую страсть- так молчи в тряпочку, не распространяйся- а он всей группе, прохожим на вокзале, дяде Славе в жилконторе и собачке Жуже все рассказал. Доверчивый сатанист- это что-то новое.
Рисунки в студию, буду ждать и следить .Плюс.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:51
+3
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Публикаций: 50
Комментариев: 1 303
Ээ. Хотелось бы, конечно, написать, что Сергея использовали "вслепую" Книга должна была обновиться, для этого нужно было от него: его труд, его кровь. Ну, и конечно, в конце концов, его же кожа для обложки.
Но вот слишком неправдоподобно и малоубедительно вся эта описанная история.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#5 написал: Шарлотта Корде
Вчера, 20:38
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 125
Наверное, Сергей сболтнул кому-то из знакомых сатанистов про книгу, а те приняли его слова близко к сердцу и использовали его самого для обложки.
Тем не менее, история поучительная, ставлю плюс.
Кстати, сатанисты и правда бывают доверчивыми, как дети, причем без всякой магии.
Дело в том, что в сатанисты частенько идут престранные личности, которых мягко можно назвать чудаками. И они и правда любят трепаться повсюду о своих беседах с дьяволом и т.п., странно одеваться и вообще всячески привлекать внимание. Так что в странного парня, который на лекциях переписывает старинную книгу, я вполне верю.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#6 написал: Arhip
Вчера, 21:59
0
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Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 108
Так и не понял, как картинку загрузить? Не ссылку на нее дать, а именно загрузить?
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: Летяга
Вчера, 22:34
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7663|-1)
Публикаций: 187
Комментариев: 5 831
Цитата: Arhip
как картинку загрузить?

Если в комментарии, то грузите начала на сторонний ресурс (да хоть на Радикал), а потом вставляете ссылку в коммент, через иконку с "пейзажем", что между ключиком и кисточкой. Пока сообщение не отправлено, это выглядит как ссылка со служебными символами, пусть это Вас не смущает. Жмёте кнопочку "Отправить", картинка появляется в комментарии.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#8 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:19
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1712|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 238
http:// Вот это надо удалить, , или они продублируются при копирование адреса картинки,http://img.xooimage.com/files110/4/f/5/aede5-4d7faf0.jpg-такой формат с можно скопировать сразу.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#9 написал: Почетный святой
Вчера, 23:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (754|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 953
Как всегда. Трудолюбивый ботаник своим потом и кровью работу написал, а его наглый дружок - сдал. В шкуре настоящего автора. Неужели даже в научных кругах Ада такое происходит?
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#10 написал: Эвиллс
Вчера, 23:49
0
Группа: Авторы
Репутация: (2145|2)
Публикаций: 151
Комментариев: 3 014
Странная история... Странная. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
            
#11 написал: Ахма
Вчера, 23:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (554|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 232
Интересно. Получается, что сатанисты тоже внутри себя разные. По крайней мере, те, кто следует учению Ла Вея, демонов не вызывают и жертв не приносят.
Зарегистрирован: 30.05.2016
#12 написал: kusi
Сегодня, 00:30
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 447
История действительно интересная!+
Доигрался в сатаниста парниша .Знал бы что его шкурка пойдёт на обложку, не с таким бы одержимым рвением над книженцией краптить.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#13 написал: Arhip
Сегодня, 00:54
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Комментариев: 108
Вот первый из сохранившегося у меня.
Первый эскиз




Было еще, но жена при переезде нашла и сожгла зачем-то :-(
Эти отдельно лежали, вот и уцелели. Нашел их случайно и вспомнил ту историю
Зарегистрирован: 29.08.2017
#14 написал: kusi
Сегодня, 01:00
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Комментариев: 6 447
Рисунки действительно классные, я бы даже сказала ужасающие.
Мне показалось или на руке действительно что то написано?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#15 написал: Maxim 80
Сегодня, 01:03
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Комментариев: 7
Дак а в чём заключалась сама приамбула данного фолианта вам не удалось у несчастного выведать случайно...?
Зарегистрирован: 8.10.2017
#16 написал: Arhip
Сегодня, 01:06
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Публикаций: 12
Комментариев: 108
Цитата: kusi
Рисунки действительно классные, я бы даже сказала ужасающие.
Мне показалось или на руке действительно что то написано?


Не обращал внимания. Скорее всего показалось, хотя щаз гляну поподробней.
А картинки все загрузились? А то у меня только одна отображается, да и то кусок от нее.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#17 написал: kusi
Сегодня, 01:12
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Публикаций: 332
Комментариев: 6 447
Цитата: Arhip
А картинки все загрузились?

У меня две картинки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#18 написал: Arhip
Сегодня, 01:12
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Комментариев: 108
Цитата: Maxim 80
Дак а в чём заключалась сама приамбула данного фолианта вам не удалось у несчастного выведать случайно...?


А что вы вкладываете в смысл слова приамбула? И какого? Исходника или его копию?
Зарегистрирован: 29.08.2017
#19 написал: Maxim 80
Сегодня, 01:14
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Публикаций: 1
Комментариев: 7
У меня на андройде тоже всё кусками...Так о чём книжка то была?
Зарегистрирован: 8.10.2017
#20 написал: Arhip
Сегодня, 01:22
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Публикаций: 12
Комментариев: 108
Цитата: Maxim 80
У меня на андройде тоже всё кусками...Так о чём книжка то была?


Наверное о том как вызывать демонов. Мне куча лекций о них была прочитана, так же очень интересная трактовка Библии и много еще чего познавательного

Цитата: kusi
У меня две картинки.

Должно быть 3, а у вообще тут только одну вижу
Зарегистрирован: 29.08.2017
#21 написал: Мутабор
Сегодня, 01:25
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Цитата: Долгопят
ТАААААК....Ага, а показания Вы дали? Следственные органы проверяли связи по линии сатанистов?Кто то хорошо попользовал Вашего художника, я даже растерялась немного. Разве ж можно быть таким Буратиной ( да простит меня покойный).Пишешь ты такую страсть- так молчи в тряпочку, не распространяйся- а он всей группе, прохожим на вокзале, дяде Славе в жилконторе и собачке Жуже все рассказал. Доверчивый сатанист- это что-то новое.
Рисунки в студию, буду ждать и следить .Плюс.

Насмешили ))))) коммент жесть)))) собачке Жуже...)))))
Зарегистрирован: 23.11.2016
#22 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 02:08
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Публикаций: 77
Комментариев: 627
Ну по сему рассказу я понял,что кто то знавший о книге,содрал кожу с писавшего эту книгу,и скорее всего книга обтянута уже его кожей и служит другим сатанистам.
Зарегистрирован: 19.08.2017
   
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